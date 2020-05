Frozen était TRÈS différent de la reine des neiges: tout ce que Disney a changé

Disney’s Congelé le film est très différent du conte de fées bien-aimé de Hans Christian Andersen “La Reine des Neiges”. Le film d’animation de 2013 rénove l’histoire d’Andersen, qui a été publiée en 1844, pour le public moderne en modifiant plusieurs éléments clés du matériel source, y compris les personnages, les intrigues et les thèmes principaux. À l’époque, Frozen n’était que la dernière adaptation d’une longue lignée de films basés sur le travail d’Anderson, y compris le propre film de Disney The Little Mermaid de 1989.

Racontée en sept parties, “The Snow Queen” raconte l’histoire de deux jeunes enfants, Kai et Gerda, qui trouvent leur innocence et leur amitié mises à l’épreuve après une mystérieuse visite du monarque éponyme au cœur de glace. “La Reine des neiges” est largement considérée comme l’une des meilleures œuvres d’Andersen, et une adaptation du conte de fées aurait été dans les pipelines Disney depuis les jours sacrés de Walt Disney dans le studio d’animation. Mais alors que “The Snow Queen” a été utilisé comme base pour Frozen, le film de Chris Buck et Jennifer Lee n’est qu’une adaptation lâche. Beaucoup de choses ont changé au cours de la production, y compris la fin originale de Frozen, que le produit fini ressemble à peine à la parabole originale du bien contre le mal d’Andersen. Malgré quelques différences extrêmes, au cœur des deux œuvres se trouve une personne intrinsèquement bonne qui doit être sauvée de l’affliction mortelle d’être frappé avec un cœur gelé.

Avec une histoire conçue par Buck, Lee et Shane Morris, Frozen raconte l’histoire d’une princesse déterminée, Anna (Kristen Bell), qui se lance dans un voyage magique pour trouver et ramener sa soeur éloignée, Elsa (Idina Menzel) – une jeune reine aux pouvoirs mystérieux qui a par inadvertance déclenché un hiver éternel dans le royaume fictif d’Arendelle. Le succès retentissant du 53e film d’animation de Disney ajoute une franchise lucrative au vénérable canon de la princesse Disney, renforçant la marque marketing et le stratagème de narration du conglomérat de divertissement multinational. Frozen rafraîchit la prose fantaisiste et didactique d’Andersen avec une touche Disney typique, ajoutant de nouveaux personnages adorables et l’hymne pop incontournable entendu dans le monde entier, “Let It Go”. Voici toutes les façons dont Disney’s Frozen contraste et se compare au conte de fées d’Andersen “La Reine des Neiges”.

Le méchant de la reine des neiges devient le héros de Frozen

Un écart majeur du travail d’Andersen est la nature méchante de la Reine des Neiges, qui a été changée de l’antagoniste central de l’histoire en protagoniste principal du film Disney. La reine des neiges d’Andersen est définitivement mauvaise; elle attire un jeune garçon loin de sa famille et de sa maison avec de douces flatteries, tout en anticipant qu’il va geler à mort. Mais la Reine des neiges de Frozen n’est pas vicieuse; cet homologue du 21e siècle est simplement confus et effrayé. Incapable de contrôler ses pouvoirs, Elsa s’enfuit de chez elle pour vivre dans un isolement auto-imposé, créant un magnifique château cristallin et obtenant une cure de jouvence glamour dans le marché. Finalement, elle apprend qu’elle doit faire face à ses démons intérieurs en décongelant sa distance glaciale et en embrassant le pouvoir de guérison de l’amour.

Alors que le mal de la Reine des neiges doit être vaincu par la pure innocence de la jeunesse, Elsa elle-même est un élément central pour sauver son royaume et ses proches des dommages et des préjudices de l’hiver. Ces dernières années, les films de l’époque de la renaissance de Disney ont cessé de créer des méchants exagérés au lieu d’une narration plus sophistiquée; Frozen déplace l’attention des téléspectateurs d’un antagoniste extérieur sur les luttes internes d’Elsa.

Disney atténue les pouvoirs de la reine des neiges

Elsa conserve des pouvoirs similaires possédés par la Reine des neiges, bien qu’ils soient plus doux et dilués. Les deux ont la capacité de créer de vastes châteaux de glace, de contrôler les conditions météorologiques hivernales et d’évoquer des créatures de neige à utiliser pour la protection personnelle. Aucune des deux reine ne semble non plus affectée par le froid. Une différence majeure entre leurs pouvoirs est qu’Elsa maîtrise et comprend toujours son côté surnaturel, tandis que la Reine des Neiges semble contrôler totalement sa sorcellerie.

La Reine des neiges est magnifique et envoûtante, et ses pouvoirs sont à son plus fort dans les endroits qui connaissent déjà l’hiver. La Reine des neiges peut se transformer en flocon de neige et est également capable de voler, et ses baisers ont la capacité d’engourdir le froid, de provoquer des oublis et même de tuer. Peut-être que la plus grande différence entre Elsa et les pouvoirs de la Reine des neiges réside dans les motivations et les intentions derrière eux. La Reine des Neiges utilise sa magie à des fins néfastes. Elsa veut simplement être laissée en paix et réaliser sa réalisation de soi selon ses propres conditions.

Frozen présente de nouveaux personnages

L’une des différences les plus notables entre le conte de fées d’Andersen et l’adaptation cinématographique de Disney est l’exclusion de presque tous les personnages originaux, qui ont été remplacés par des héroïnes et des acolytes qui servent de feuilles comiques et se perfectionnent pour le merchandising. “La Reine des neiges” se concentre sur la vie des meilleurs amis Kai et Gerda, deux jeunes enfants qui sont les protagonistes de l’histoire. Frozen met à jour la dynamique des deux personnages principaux; les frères et soeurs Kai et Gerda se transforment en sœurs Anna et Elsa. Disney change également l’âge des protagonistes de l’histoire, des jeunes enfants aux jeunes adultes et remplace leur arrière-plan bas-né par un pedigree royal.

Frozen exclut également la plupart des personnages de soutien d’Andersen, y compris un couple de corbeaux serviable, des fleurs qui racontent des histoires, une grand-mère sage, un gobelin maléfique, un groupe de voleurs et un prince et une princesse bien intentionnés, pour n’en nommer que quelques-uns. Au lieu de cela, Frozen présente au public un groupe de trolls amoureux en roue libre et Olaf (Josh Gad), un bonhomme de neige aux dents de mâle qui aime les câlins chauds et se livre à des numéros musicaux inspirés de Vaudeville. Notamment, l’histoire transfère les rênes méchantes de la reine des neiges titulaire au prince Hans (Santino Fontana), un cad qui parle doucement et cherche à exploiter la naïveté de la princesse Anna et les notions stupides de l’amour romantique.

Frozen remplace les personnages moralement désagréables

Tous les personnages de Frozen ne sont pas nouveaux; certains ont simplement subi des transformations méconnaissables. Le personnage brusque et violemment problématique de la Little Robber Girl est transformé en l’affable Kristoff (Jonathan Groff), une moissonneuse de glace à cape et d’épée qui rejoint Anna dans sa quête pour ramener sa sœur aînée et sauver leur maison détruite par l’hiver. Dans “La Reine des neiges”, la petite fille voleuse kidnappe, intimide et menace de tuer Gerda, tout en tenant en captivité un renne sensible à la pointe du couteau. Ces circonstances violentes sont fortement adoucies dans le film Disney, et le renne emprisonné devient Sven, le fidèle compagnon de Kristoff, qui est maintenant l’équivalent d’un golden retriever nordique.

Frozen change l’histoire de la reine des neiges

Bien que Frozen garde le voyage archétypal de Gerda / Anna au château de la Reine des neiges dans le tact, il change radicalement de nombreuses sous-intrigues de l’histoire originale. “The Snow Queen” commence par le diable, déguisé en troll maléfique, qui crée un miroir qui déforme la réalité et se brise plus tard en fragments de glace qui plongent dans les yeux et le cœur des gens. Kai est frappé par ces fragments de glace, qui le rendent froid et distant vers Gerda et le rendent sensible à la persuasion de la Reine des neiges. Frozen omet complètement le miroir troll de l’intrigue, et le cœur d’Anna est accidentellement infecté de glace quand Elsa perd le contrôle de ses pouvoirs.

Bien qu’Anna soit frappée par la glace à deux reprises – une fois enfant et plusieurs années plus tard – sa perception optimiste et sa nature innée ne sont jamais déformées. Une autre différence entre “The Snow Queen” et Frozen est qu’Anna semble désespérément froide une fois que la glace commence à se propager dans son cœur, mais Kai ne ressent jamais la douleur des engelures. Même quand il est si bleu qu’il a l’air presque noir, Kai ne peut pas sentir le froid car les baisers de la Reine des Neiges agissent comme un analgésique.

Bien que Kai et Anna soient finalement sauvés de la glace qui infecte leur cœur, ils sont sauvés de manières légèrement différentes. En voyant son amie engourdie et proche de la mort, Gerda pleure des larmes chaudes sur Kai, qui font fondre la glace déposée dans son cœur et le libèrent de l’enchantement de la Reine des neiges. Anna est sauvée par un acte de véritable amour – bien que ce soit l’affection chaleureuse et dévouée d’une sœur, plutôt que la passion romantique qu’elle attend. De manière similaire, Gerda et Elsa découvrent qu’elles possédaient ces grâces chaleureuses et vitales tout au long.

Frozen supprime les thèmes religieux et les matériaux plus sombres

L’histoire originale d’Anderson est chargée de nuances chrétiennes et regorge de motifs religieux. L’histoire mentionne des images bibliques comme les anges et le diable, et c’est la récitation de Gerda de la prière du Seigneur – la piété qui se manifeste comme des phénomènes religieux – qui lui permet finalement de vaincre la reine des neiges inique. Le conte de fées est aussi manifestement plus sombre que son adaptation, et le texte mentionne des actions répréhensibles comme le cannibalisme, les menaces de meurtre, la consommation d’alcool, la nudité et les violences domestiques. Disney supprime ces détails peu recommandables et les remplace par sa formule musicale animée éprouvée, en insérant des chants joyeux avec des ballades stimulantes et en profitant de tout ce qui est mignon et intelligent.

Changements gelés Thèmes majeurs

Bien que les deux œuvres partagent un thème important à la base – c’est-à-dire l’amour désintéressé conquiert tout – Disney renforce la pertinence actuelle de l’histoire en ajoutant des thèmes plus contemporains. Alors que bon nombre des “bons” personnages de “The Snow Queen” sont liés dans le mariage ou jumelés en couples, Frozen met en évidence la valeur tendance de l’autonomie et de l’amour platonique par rapport à l’attachement romantique. Des messages d’autonomisation des femmes, d’amour familial et de l’importance d’affirmer son identité sont repris tout au long du film. Le film examine également la douleur et les dangers de la répression et de l’isolement, tout en soulignant l’importance de laisser tomber la peur.

En accord avec les caractéristiques sociologiques et la religiosité de l’âge d’or danois, “La Reine des neiges” d’Andersen s’appuie sur des valeurs moralisatrices fréquemment vues dans les contes de fées traditionnels. Archétypes du bien contre le mal, de l’innocence de l’enfance triomphant des péchés savants de l’âge adulte, de l’été contre l’hiver et de la séparation de l’homme de la nature – tous ces thèmes sont englobés dans le souci primordial de préserver les valeurs chrétiennes.

La roseraie / fenêtre devient la chanson “Voulez-vous construire un bonhomme de neige?”

Dans “The Snow Queen”, Kai et Gerda partagent une fenêtre avec une roseraie entre leurs bâtiments adjacents. Les amis communiquent à travers cette fenêtre tout au long de l’année jusqu’à ce que l’hiver gèle la vitre et empêche leur contact jusqu’au réchauffement dégel du printemps. Au début de Frozen, le public est présenté à des versions plus jeunes des deux protagonistes du film – les princesses Anna et Elsa, qui sont maintenant à un âge similaire à leurs homologues littéraires. Après un accident presque fatal impliquant les pouvoirs indisciplinés d’Elsa, les deux sœurs se retrouvent soudainement séparées pour la durée de leur enfance, à la fois physiquement et émotionnellement, par une porte. La chanson de Frozen “Voulez-vous construire un bonhomme de neige?” explore le même détachement allégorique que Kai et Gerda ont connu pendant les rudes conditions hivernales.

Frozen Fictionalise le cadre

“The Snow Queen” commence dans une ville non spécifiée, probablement quelque part en Europe du Nord. Plus tard, le voyage de Gerda l’emmène à travers la Laponie (une région topographique englobant les régions septentrionales de l’actuelle Finlande, de la Suède, de la Norvège et de certaines parties de la Russie), jusqu’à Finmark et plus au nord jusqu’à l’île de Spitzberg. Tandis que Congelé conserve les mêmes racines scandinaves et la même période que son prédécesseur littéraire, il romance le décor du film. Bien qu’il soit fabriqué, le Royaume d’Arendelle est inspiré par le pays de la Norvège, et la terre fictive conserve de nombreuses caractéristiques conformes à son cadre nordique, comme le romarin décoratif, les églises en bois, les fjords de balayage et certains clins d’œil pas si subtils à la culture nordique.

