Fukunaga voulait mettre une touche de Maniac sur James Bond: No Time to Die

Pouvez-vous imaginer l’agent 007 tester ses capacités sur les chemins énigmatiques de l’esprit? Eh bien, il semble que cela soit passé par la tête de Cary Fukunaga un tel scénario. Dans une récente interview, le réalisateur a suggéré d’avoir envisagé la possibilité d’équiper James Bond: pas le temps de mourir une touche Maniaque, l’émission originale de Netflix.

Parler à Miranda July, du magazine Interview, le réalisateur californien a révélé qu’il avait formulé une idée complètement originale pour le vingt-cinquième épisode de la franchise James Bond. Curieusement, cette approche fait référence à la prémisse gérée par Maniac, la mini-série de dix épisodes que Fukunaga a développée pour le roi du streaming.

“Miranda, je jure devant Dieu, j’ai eu l’idée que ce film [No Time To Die] cela pourrait avoir lieu dans la tanière du méchant du dernier film “, a déclaré le cinéaste à son interlocuteur. «[En Spectre] Il y a une scène où une aiguille entre dans la tête de James Bond, qui est censée lui faire tout oublier, puis s’enfuir miraculeusement avec une bombe à horloge. Plus tard, lui et Léa [Seydoux] ils font exploser l’endroit et continuent de sauver la situation. J’ai pensé: Y Et si tout jusqu’à la fin du deuxième acte était dans sa tête? »»

La déclaration ci-dessus a été faite en réponse à la question de savoir si la fonctionnalité 007 à venir se déplacera sur un terrain “métaphysique” ou “spirituel”. Un indice de cette possibilité, selon Miranda July, était un dialogue de la bande-annonce officielle de No Time To Die. Il arrive qu’à un moment de cette percée publicitaire, nous avons entendu le personnage de Léa Seydoux (Madeleine Swann) affirmer à l’agent vétéran – joué par Daniel Craig – qu’il Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe vraiment. Se pourrait-il que James Bond soit en effet manipulé mentalement et n’en soit pas conscient?

En 2018, Fukunaga a déjà abordé les potentialités infinies de l’inconscient (qui peuvent ou non figurer dans No Time To Die) à travers Maniaque. Mettant en vedette Emma Stone et Jonah Hill, ce contenu Netflix original suit un groupe de personnes qui décident volontairement de subir une procédure de drogue expérimentale, où un événement imprévu déclenche une connexion mentale inhabituelle entre les participants. A travers le monde du rêve, ces deux inconnus (Stone et Hill) se retrouveront sans cesse, dans des environnements fantastiques ou détective.

Ayant reporté sa sortie en raison de la pandémie de COVID-19, les prochains films de James Bond sortiront en salles jusqu’au Novembre 2020.