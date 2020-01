Fuyons à gauche: Les Chroniques du Lion des Melquiades. C’est rose, mais ils pensent que c’est rouge

Fuyons à gauche: Les Chroniques du Lion des Melquiades. La chasse aux sorcières des 50 dans le monde de Hanna Barbera, ce n’est pas drôle, ce n’est pas de la comédie, mais on sait déjà que toute tragédie cache aussi l’espoir parmi les larmes.

Parmi les nouvelles initiatives lancées par DC Comics, l’adaptation des dessins animés classiques de Hanna Barbera à un monde réel, et même les unir avec des héros de l’univers super-héroïque, a été l’une des plus originales et dont la plus grande qualité a été chérie. Les Pierrafeu, Elmer Fudd, Pier Nodoyuna et Patán et León Melquiades ont été les premiers à arriver en Espagne, et parmi eux, les plus intéressants ont été ceux écrits par Mark Russel. Ses idées originales et sa présentation soignée de son histoire, rejoignent une grande ambition dans les thèmes de la série. Ce travail est l’exemple parfait de tout cela.

Aux États-Unis, dans les années 50, la chasse aux sorcières de McCarthy est à son apogée et tous les intellectuels sont sous surveillance, une persécution inutile à la recherche d’ennemis de l’Amérique. D’une Amérique. qui souffre d’une maladie, de la méfiance, de la peur d’un ennemi qu’ils ne connaissent pas mais incarne tout le mal, du moins cela leur dit un gouvernement qui ne sait pas comment répondre à une nation qui se dresse puissante sur le monde, exactement comme l’Amérique.

Mais en quittant la politique et l’environnement mondial, “ Les Chroniques des Melquiades du Lion: Fuyons la gauche ” est une histoire de personnes exceptionnelles, des personnes au sens large car plusieurs sont des animaux anthropomorphes, vivant des situations exceptionnelles, qui doivent se cacher Votre vraie nature au monde pour réaliser vos rêves. Et c’est une menace pour un monde qui préfère chercher et condamner les différents, plutôt que de les comprendre.

La vie de Melquiades est celle de nombreux artistes, de nombreux homosexuels et de nombreux intellectuels à l’une des périodes les plus noires de l’histoire des États-Unis, celle d’être persécuté pour être différent, pour ne pas chercher d’espions sinon pour étendre ses connaissances, Pour avoir voulu un monde plus juste. C’est un thème universel qui existe encore aujourd’hui.

Si l’environnement mondial est effrayant et en colère, les personnages sont très différents, ils recherchent le bonheur, et parfois ils gagnent et parfois perdent, la vie elle-même, qui comme toujours, imite l’art. Mark Russel a été responsable du développement de tous ses personnages afin qu’ils soient tridimensionnels, réels et que leurs réactions soient moins théâtrales qu’elles ne le sont habituellement dans les bandes dessinées, plus naturelles et faciles à comprendre pour le lecteur. C’est parfois une lecture très dure, la situation politique, les mensonges du pouvoir, la situation des homosexuels à l’époque, ne plairont à personne, mais c’est la réalité, donner des coups au visage.

Russel a montré que son expérience télévisuelle l’aide à lire ses histoires simples, mais pleines de lectures. Il y a beaucoup de problèmes qui sont abordés, certains de manière plus approfondie et d’autres laissés au tribunal de ce qui s’est passé, de la vraie histoire. Pour ajouter de la fidélité à recréer plusieurs des «méchants» de l’époque dans de nouvelles incarnations, qui montrent la haine, le fanatisme et l’hypocrisie de cette classe dirigeante, qui a décidé que personne ne pouvait sortir de la norme, car c’est mieux que La messe profite et rit sans réfléchir, pour aller dehors en pensant après un spectacle et envisager de changer le monde.

Mike Feehan travaille sur une histoire qui n’est pas facile à raconter, il fait entrer les animaux dans un monde réel. Des choses comme ne pas porter de pantalon est bien sûr quelque chose de difficile à dessiner sans être étrange, mais Feehan le rend naturel. Et dans une histoire que l’action consiste en des dialogues et plus de dialogues donc, obtenir que le récit soit propre, clair et surtout ce n’est pas ennuyeux, c’est difficile, et remplit, Les Chroniques des Melquiades du Lion: Fuyons de la gauche est une bande dessinée qui commence et se termine par un flip, et qui dit beaucoup de bonnes choses sur l’artiste.

Je ne pense pas que ce soit une bande dessinée pour tout le monde, mais c’est une bande dessinée que s’ils la lisent, tout le monde l’aimera. C’est la poursuite du bonheur, de la réalisation de rêves, d’être aimé ou de vivre. Les Chroniques des Melquiades du Lion: Fuyons à gauche C’est une histoire difficile sur un mauvais moment, mais plein d’espoir et d’humour, parfois noir, et avec beaucoup de sarcasme, parce que nous sommes réalistes, un lion rose, ou est un peu agressif, ou ils le mangent.

INFORMATIONS FOURNIES PAR LA RÉDACTION

Fuyons à gauche: les chroniques des Melquiades du Lion

Drame! Comédie! Tragédie! Pour Melquiades, le célèbre dramaturge du sud, ce sont les ingrédients qui ont fait de lui une star du théâtre new-yorkais et du monde brillant qui l’entoure. Mais nous sommes en 1953, et derrière toutes ces lumières vives, l’obscurité se cache.

Alors que Melquiades prépare son prochain succès, quelqu’un a déjà placé une cible sur son dos. La Menace Rouge ne se repose pas, et le Comité des activités anti-américaines tente de traquer le dernier subversif du monde du divertissement. Jusqu’à présent, Melquiades a réussi à rester hors de sa portée.

Mais Melquiades est gay … et ses ennemis sont déterminés à le détruire pour cela.

Tous vos amis ont été mis sur liste noire, de légendes comme Lillian hellman et Dorothy Parker même des collègues de profession comme le gentleman du sud Huckleberry Hound. La réputation de Melquiades peut-elle survivre à la fureur de la droite assez longtemps pour arriver à libérer son prochain chef-d’œuvre? Une chose est sûre: le spectacle doit continuer!

Après sa réinvention réussie et surprenante de Les Pierrafeule scénariste Mark Russell rejoint le dessinateur Mike Feehan pour déclencher le feu et la fureur (ou devrions-nous dire la plume?) de sa satire politique aiguë Fuyons à gauche: les chroniques des Melquiades du Lion, un regard choquant sur ce que signifie être un Américain, peu importe qui ou quoi vous êtes. Ce volume rassemble les six numéros de la mini-série Étape de sortie à gauche: les chroniques de Snagglepuss, plus une histoire sur Spécial Suicide Squad / Banana Splits non. 1.

ÉDITION ORIGINALE: Étape de sortie à gauche: The Snagglepuss Chronicles Nos. 1-6 États-Unis, Suicide Squad / Banana Splits Special no. 1 États-Unis (extrait) (one-shot) || DATE DE PUBLICATION: Septembre 2019 || SCRIPT: Mark Russell || DESSIN: Mike Feehan || FORMAT: Cartoné (omnibus intégral), 168 pages. Couleur.

Les chroniques du Lion des Melquiades

Article précédent L’acteur de Stranger Things pourrait jouer Wolverine

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.