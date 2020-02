Gagnants de la 92e édition des Oscars

Ensuite, la liste complète des gagnants (et nominés).

FILM

“Parasites«par Bong Joon-ho

DIRECTEUR

Bong Joon-ho, pour ‘Parasites”

ACTEUR PRINCIPAL

Joaquin Phoenix, pour ‘Joker”

ACTRICE PRINCIPALE

Renée Zellweger, pour ‘Judy”

ACTEUR CAST

Brad Pitt, pour ‘Il était une fois à … Hollywood”

ACTRICE DE DISTRICT

Laura Dern, pour ‘L’histoire d’un mariage”

SCRIPT ORIGINAL

Bong Joon-ho et Han Jin Won, pour ‘Parasites”

SCRIPT ADAPTÉ

Taika Waititi, pour ‘Jojo Rabbit”

FILM D’ANIMATION

“Toy Story 4«par Josh Cooley

ASSEMBLAGE

Michael McCusker et Andrew Buckland, pour ‘Ford contre Ferrari”

CONCEPTION DE LA PRODUCTION

Barbara Ling et Nancy Haigh, pour ‘Il était une fois à … Hollywood”

DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE

Roger Deakins, pour ‘1917”

DESIGN DE LA ROBE

Jacqueline Durran, pour ‘Petites femmes”

MAQUILLAGE ET / OU COIFFURE

Kazu Hiro, Anne Morgan et Vivian Baker pour ‘Le scandale (Bombshell)”

BANDE SON ORIGINALE

Hildur Guðnadóttir, pour «Joker”

CHANSON ORIGINALE

“(Je vais) Aime-moi encore”, de ‘Rocketman”

EFFETS VISUELS

Guillaume Rocheron, Greg Butler et Dominic Tuohy pour ‘1917”

ÉDITION SONORE

Donald Sylvester, pour ‘Ford contre Ferrari”

SON

Mark Taylor et Stuart Wilson, pour ‘1917”

FILM INTERNATIONAL

“Parasites«par Bong Joon-ho

FILM DOCUMENTAIRE

«American Factory»par Julia Reichert, Steven Bognar et Jeff Reichert

FILM COURT DOCUMENTAIRE

«Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille)»par Carol Dysinger et Elena Andreicheva

FICTION COURT FILM

«La fenêtre des voisins»par Marshall Curry

ANIMATION COURT FILM

‘Hair Love’par Matthew A. Cherry et Karen Rupert Toliver

OSCAR HONORARY

David Lynch (réalisateur et scénariste américain), Wes Studi (acteur américain natif Cherokee) et Lina Wertmüller (réalisatrice et scénariste italienne) ont été récompensés par les trois prix honorifiques lors de la 11e cérémonie de remise des prix des gouverneurs, tenue le 27 dernier Octobre 2019. Pour sa part, Geena Davis (actrice américaine) a été récompensée par le prix humanitaire Jean Hersholt.

