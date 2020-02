Gagnants des Oscars 2020 (liste complète) – Blackfilm

La 92e cérémonie des Oscars s’est tenue hier soir au Kodak Theater à Hollywood & Highland Center à Hollywood.

Le grand gagnant est «Parasite», un énorme bouleversement mais le favori des fans. Non seulement il a remporté quatre Oscars, mais il est entré dans l’histoire, devenant le premier film non anglais à recevoir l’honneur de la meilleure image. Il a également remporté le prix du meilleur long métrage international et Bong Joon-ho a également été le gagnant surprise du meilleur réalisateur. Sam Mendes devait gagner depuis qu’il a remporté la DGA et ils correspondent généralement aux Oscars. Pas de victoire pour l’Irlandais ou Martin Scorsese.

Tous les prix d’interprétation étaient prévisibles avec Brad Pitt, Laura Dern, Joaquin Phoenix et Renee Zellweger. La victoire de Phoenix en fait la deuxième fois que deux acteurs remportent des Oscars pour avoir joué le même personnage. Marlon Brando et Robert De Niro étaient les premiers lorsqu’ils ont remporté les Oscars pour avoir joué Vito Corleone dans Godfather 1 et 2. Zellweger a rendu hommage à Judy Garland et à ses héros. Elle est la 7e personne à remporter la meilleure actrice et la meilleure actrice dans un second rôle.

Matthew A. Cherry suit Kobe Bryant («Dear Basketball») en tant que deuxième ancien athlète professionnel de l’histoire à remporter un Oscar avec son court métrage d’animation «Hair Love». Eminen est la surprise de la soirée, jouant Lose Yourself 18 ans plus tard après a remporté l’Oscar de la meilleure chanson.

Cette année, les autres lauréats étaient «1917» avec trois, et «Il était une fois à Hollywood», «Ford contre Ferrari» et «Joker» qui ont remporté deux prix chacun.

Meilleure image:

«Ford contre Ferrari»

«L’Irlandais»

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Petite femme”

«Histoire de mariage»

«1917»

“Il était une fois à Hollywood”

“Parasite”

Acteur principal:

Antonio Banderas, «Douleur et gloire»

Leonardo DiCaprio, «Il était une fois à Hollywood»

Adam Driver, «Histoire de mariage»

Joaquin Phoenix, «Joker»

Jonathan Pryce, «Les deux papes»

Actrice principale:

Cynthia Erivo, «Harriet»

Scarlett Johansson, «Histoire de mariage»

Saoirse Ronan, «Petites femmes»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renee Zellweger, «Judy»

Second ROLE:

Tom Hanks, «Une belle journée dans le quartier»

Anthony Hopkins, «Les deux papes»

Al Pacino, «L’Irlandais»

Joe Pesci, «L’Irlandais»

Brad Pitt, «Il était une fois à Hollywood»

Actrice de soutien:

Kathy Bates, «Richard Jewell»

Laura Dern, «Histoire de mariage»

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Petites femmes»

Margot Robbie, «Bombshell»

Réalisateur:

Martin Scorsese, «L’Irlandais»

Todd Phillips, «Joker»

Sam Mendes, «1917»

Quentin Tarantino, «Il était une fois à Hollywood»

Bong Joon Ho, «Parasite»

Fonction d’animation:

“Comment dresser votre dragon: le monde caché”, Dean DeBlois

«J’ai perdu mon corps», Jeremy Clapin

«Klaus», Sergio Pablos

«Lien manquant», Chris Butler

«Toy Story 4», Josh Cooley

Court métrage d’animation:

«Dcera», Daria Kashcheeva

«Hair Love», Matthew A. Cherry

«Kitbull», Rosana Sullivan

«Mémorable», Bruno Collet

«Soeur», Siqi Song

Scénario adapté:

«L’Irlandais», Steven Zaillian

«Jojo Rabbit», Taika Waititi

«Joker», Todd Phillips, Scott Silver

«Petites femmes», Greta Gerwig

«Les deux papes», Anthony McCarten

Scénario original:

«Knives Out», Rian Johnson

«Histoire de mariage», Noah Baumbach

«1917», Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

«Il était une fois à Hollywood», Quentin Tarantino

«Parasite», Bong Joon-ho, Jin Won Han

Cinématographie:

«L’Irlandais», Rodrigo Prieto

«Joker», Lawrence Sher

«Le phare», Jarin Blaschke

«1917», Roger Deakins

«Il était une fois à Hollywood», Robert Richardson

Meilleur documentaire:

«American Factory», Julia Rieichert, Steven Bognar

«La grotte», Feras Fayyad

«Aux confins de la démocratie», Petra Costa

«Pour Sama», Waad Al-Kateab, Edward Watts

«Honeyland», Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Meilleur court métrage documentaire:

«En l’absence», Yi Seung-Jun et Gary Byung-Seok Kam

«Apprendre à faire du skate dans une zone de guerre», Carol Dysinger

«La vie me dépasse», Kristine Samuelson et John Haptas

«St. Louis Superman », Smriti Mundhra et Sami Khan

«Marchez Cha-Cha», Laura Nix

Meilleur court métrage d’action en direct:

«Fraternité», Meryam Joobeur

«Nefta Football Club», Yves Piat

«La fenêtre des voisins», Marshall Curry

«Saria», Bryan Buckley

«Une sœur», Delphine Girard

Meilleur long métrage international:

«Corpus Christi», Jan Komasa

«Honeyland», Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

«Les Misérables», Ladj Ly

«Douleur et gloire», Pedro Almodovar

«Parasite», Bong Joon Ho

Montage du film:

«Ford contre Ferrari», Michael McCusker, Andrew Buckland

«L’Irlandais», Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit”, Tom Eagles

«Joker», Jeff Groth

«Parasite», Jinmo Yang

Montage sonore:

«Ford contre Ferrari», Don Sylvester

«Joker», Alan Robert Murray

«1917», Oliver Tarney, Rachel Tate

«Il était une fois à Hollywood», Wylie Stateman

«Star Wars: The Rise of SkyWalker», Matthew Wood, David Acord

Mixage sonore:

“Ad Astra”

«Ford contre Ferrari»

“Joker”

«1917»

“Il était une fois à Hollywood”

Conception de la production:

«L’Irlandais», Bob Shaw et Regina Graves

«Jojo Rabbit», Ra Vincent et Nora Sopkova

«1917», Dennis Gassner et Lee Sandales

«Il était une fois à Hollywood», Barbara Ling et Nancy Haigh

«Parasite», Lee Ha-Jun et Cho Won Woo, Han Ga Ram et Cho Hee

Partition originale:

«Joker», Hildur Guðnadóttir

«Petites femmes», Alexandre Desplat

«Histoire de mariage», Randy Newman

«1917», Thomas Newman

«Star Wars: The Rise of Skywalker», John Williams

Chanson originale:

“Je ne peux pas te laisser te jeter”, “Toy Story 4”

“Je vais encore m’aimer”, “Rocketman”

“Je suis avec toi”, “Percée”

«Dans l’inconnu», «Frozen 2»

«Debout», «Harriet»

Maquillage et cheveux:

“Bombe”

“Joker”

“Judy”

«Maléfique: maîtresse du mal»

«1917»

Conception des costumes:

«L’Irlandais», Sandy Powell, Christopher Peterson

«Jojo Rabbit», Mayes C. Rubeo

«Joker», Mark Bridges

«Petites femmes», Jacqueline Durran

«Il était une fois à Hollywood», Arianne Phillips

Effets visuels:

“Avengers Endgame”

«L’Irlandais»

«1917»

“Le roi Lion”

“Star Wars: la montée de Skywalker”