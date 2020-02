Grand Theft Auto 5 En ligne est l’expérience ultime du bac à sable pour les joueurs qui veulent tout. Voici comment les joueurs peuvent gagner de l’argent grâce à l’immobilier dans Grand Theft Auto 5. Ce mode de jeu ramène les joueurs dans le monde chaotique de Los Santos, une ville pleine de criminalité, de sexe, de drogues et de tous ceux qui visent à atteindre le sommet. En plus de simplement conduire et de tuer des étrangers avec des bombes collantes et des RPG, les joueurs peuvent gravir les échelons social et financier de plusieurs manières. L’une d’elles consiste à commettre des casse complexes à missions multiples, générant des millions de dollars chaque casse réussie. Les communautés sont faites pour être les meilleures dans ce jeu. Certains joueurs passent juste leur temps à s’entretuer dans le monde de l’itinérance libre, sans vraiment se concentrer sur la vue d’ensemble devant eux. Les joueurs les plus d’élite planifient, budgétisent correctement et développent leur équipage d’IA et de vrais amis. La propriété est un besoin énorme pour le joueur qui veut vivre dans les appartements et les manoirs les plus somptueux. Il existe des moyens de retourner ces propriétés pour gagner beaucoup d’argent. Ce guide aidera les joueurs à gagner de l’argent supplémentaire en vendant des biens immobiliers dans Grand Theft Auto 5 en ligne.

Lorsque les joueurs sont introduits pour la première fois dans le monde en ligne de Los Santos, ils reçoivent très peu. Mis à part un pistolet et une voiture de gros morceau, pour s’améliorer, le joueur doit faire des investissements dignes. En possédant un bureau, les joueurs peuvent désormais effectuer de plus grandes missions avec du fret et un paiement massif. Ces missions demandent du temps et des efforts. Cet argent peut être utilisé pour acheter de plus grandes propriétés comme leur propre yacht privé, un appartement à grande échelle ou un hôtel particulier avec une cour et tout véhicule qu’ils pourraient imaginer. Il s’agit de moudre pour que les joueurs montent dans l’échelle de Los Santos. Une autre entreprise pour générer de l’argent provient de la vente de biens immobiliers. L’immobilier provient de l’achat de différents types de propriétés résidentielles comme des appartements, des garages et des yachts. Ce sont de belles serviettes pour se détendre avec des amis, boire un verre, frapper un bong et voir le monde extérieur de Los Santos à une distance sûre. Chaque propriété possède ses propres avantages et améliorations de la qualité de vie. Les joueurs peuvent retourner ces propriétés pour générer des milliers de dollars si elles sont effectuées correctement. Voici comment gagner de l’argent grâce à l’immobilier dans Grand Theft Auto 5.

Comment acheter des propriétés dans Grand Theft Auto 5 en ligne

Pour commencer, afin de vendre une propriété, le joueur doit d’abord en acheter une. Les joueurs peuvent le faire en accédant au menu pause / smartphone et en se dirigeant vers le navigateur Web. Dirigez-vous vers le lien Dynasty 8. Ici, les joueurs pourront voir toutes les listes de propriétés. Une carte se présentera avec les emplacements et les prix des propriétés disponibles à l’achat à Los Santos. En cliquant sur chaque icône, vous obtiendrez une petite description de ce à quoi vous attendre lors de l’achat de l’endroit, comme les types d’équipements qui l’accompagnent. Par exemple, l’appartement haut de gamme est livré avec une chambre principale avec une table de billard et un télescope dans le salon pour voir de vrais joueurs dans les rues. Mis à part les appartements, les joueurs peuvent acheter des garages comme endroit où ils peuvent stocker leurs véhicules. Ce sont beaucoup moins chers que dans les appartements et les maisons. De plus, lorsque les joueurs meurent, ils peuvent définir ces propriétés comme des emplacements où ils peuvent apparaître. Voici comment retourner ces propriétés pour gagner de l’argent.

Comment gagner de l’argent en vendant des propriétés dans Grand Theft Auto Online

Dans Grand Theft Auto 5 en ligne, les joueurs ont accès à 6 actes. Il s’agissait auparavant de 3 actes mais le jeu a été mis à jour pour en permettre plus. Avec 6 actions, venez 6 propriétés potentielles pour le joueur. Si le joueur veut une nouvelle propriété en dehors de ces 6 premiers, il devra vendre l’une de ses propriétés précédentes. Il n’existe aucun moyen réel de vendre directement des propriétés dans Grand Theft Auto 5 en ligne, mais cette méthode fait également le travail. Lorsque les joueurs achètent une autre propriété en dehors de leur 6 initial, ils sont obligés de vendre l’une de leurs propriétés actuelles. Pour tirer le meilleur parti de l’argent des joueurs, achetez quelque chose de bon marché comme un garage. La différence de prix sera ajoutée lors de la vente d’un des appartements haut de gamme du joueur. Par exemple, si le joueur a un appartement qui coûte plus de 1000000 $ et qu’il veut le vendre, l’achat d’un garage de 5000 $ pour remplacer l’appartement lui fournira 995 000 $ en poche.

Maintenant, quand le joueur devrait-il faire cela? Maintenez toujours au moins une résidence principale. Les joueurs ne veulent plus se retrouver dans la rue comme au début de leur temps de jeu. Avoir au moins un bloc-notes où ils peuvent passer du temps avec leurs amis est idéal. Aussi, avoir un seul endroit pour entretenir tous les véhicules qu’ils possèdent. Il est recommandé de sélectionner le favori du joueur à conserver. S’il y a une nouvelle propriété à un prix élevé dans laquelle les joueurs souhaitent investir, c’est le moment idéal pour vendre l’une de leurs anciennes maisons. Grand Theft Auto 5 en ligne introduit constamment de nouvelles propriétés et goodies à acheter, il est donc toujours bon d’avoir cette option ouverte. Un autre exemple de quand vendre une propriété serait avec le Diamond Casino. Si le joueur souhaite jouer une grosse somme d’argent, c’est un excellent moyen de gagner de l’argent dans un court délai. Enfin, investir dans une entreprise représente au moins plus de 1 000 000 $ dans Grand Theft Auto 5. Même pour les petits espaces, il s’agit d’un investissement considérable. Utilisez l’argent détourné de la vente d’une propriété pour acheter une entreprise.

Grand Theft Auto 5 en ligne a étrangement de nombreuses leçons financières à enseigner. Dans un jeu sur la destruction des prostituées et le transport de drogues, il est surprenant de voir combien d’efforts ont été déployés pour que la valeur en dollars soit réellement précieuse. Il n’y a pas de triche ou de méthode pour grimper jusqu’au sommet avec de l’argent, des maisons, des voitures et des bateaux infinis comme dans le mode histoire. Les joueurs doivent gagner leur fortune dans Grand Theft Auto 5 en ligne. L’immobilier n’est qu’une autre méthode pour se rapprocher du contrôle absolu de Los Santos.

Grand Theft Auto 5 est maintenant disponible sur Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One et PC.

