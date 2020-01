Gaijin Salamander. Honneur, devoir, amour, le chemin de la mort, le chemin des samouraïs

Le Japon s’est ouvert à l’ouest, les temps changent et un samouraï occidental traverse Nipon à la recherche d’une fin honorable à Gaijin Salamander

Les traditions ancestrales face à l’avenir Salamandre Gaijin; La vie des samouraïs et des serviteurs, de l’empereur céleste, doit faire face à la décision la plus difficile, poursuivre l’héritage reçu ou évoluer vers de nouvelles formes. Mais les samouraïs se rebellent contre le nouveau, la confrontation est imminente et un gaijin formé au bushido doit décider à quel monde il appartient.

BIENVENUE KARRAS COMICS

Salamandre Gaijin C’est le nouveau travail qui apporte en Espagne la maison d’édition Karras Comics, qui a déjà dans son catalogue des titres intéressants tels que Apocalypse Girl, Titan Queen of Monsters et Barbarian King, une version italienne de Conan de Robert E. Howard. Avec Juan Antonio Torres à la barre, plus connu sous le nom d’El Torres, cette nouvelle société s’est efforcée de nous apporter de la variété, et surtout des thèmes populaires qui ne connaissent pas beaucoup de titres dans notre pays. Terreur, sanglant, fantasme sombre et humour remplissent leurs pages, mais ce travail est très différent et montre clairement l’intention de Karras d’apporter des alternatives de qualité à tout ce qui est publié. Gaijin Salamander a été publié en 2019 aux États-Unis et en France dans des éditeurs tels que Delcourt, ce qui démontre la qualité éprouvée du travail que Leviathan Labs a publié en Italie, le pays d’origine de la bande dessinée.

LE RONIN OCCIDENTAL

Pendant longtemps, le Japon a été fermé aux étrangers, l’Empire est resté inchangé aux changements étrangers, mais a finalement ouvert ses portes à l’Occident. L’arrivée de la technologie et de nouvelles idées en a séduit beaucoup, qui ont fini par influencer l’empereur céleste, le descendant de ces dieux. Ils veulent des richesses et une vie moderne, de la technologie et des changements, mais il semble que les anciennes méthodes ne seront pas facilement mises de côté. Les samouraïs nient les nouveautés et tentent d’expliquer leur position, celle de la tradition. Mais l’ambition des puissants est grande et la confrontation armée est imminente. Pendant ce temps, un jeune samouraï erre dans sa quête d’une fin honorable, dans son passé, un enseignant légendaire qui l’a pris comme élève malgré qu’il était un gaijin (barbare) étranger, dans son avenir, la mort, car la route Le samouraï est le chemin de la mort. Mais il ne faudra pas longtemps pour s’impliquer dans les problèmes de son temps, et appartenant à deux mondes, sa position est au moins difficile.

UNE BD AVEC FILM AIRES

Une aventure exotique dans le Japon féodal, qui rappelle une histoire vraie, celle de la rébellion des samouraïs à l’époque de la restauration Meiji, et le film “The Last Samurai” d’Edward Zwick, avec Tom Cruise. Ce n’est pas une coïncidence, car ce fait historique est aussi populaire que celui des 47 Ronin, un exemple de l’honneur et du devoir de servir les samouraïs dans le cas du ronin, et de la tradition contre le progrès dans laquelle nous occupe Bien que dans notre cas, ce soit l’arrière-plan pour développer un personnage tragique, qui n’appartient à aucun monde, qui erre seul parce que le monde lui a tout pris, mais quand même, l’honneur ne lui permet pas de simplement disparaître.

Si je n’ai pas cité une de ses principales caractéristiques auparavant, c’est parce que pour l’histoire elle est importante, mais elle ne devrait pas affecter la première opinion sur l’œuvre, elle pourrait être réalisée par des humains, mais ce n’est pas le cas, ce sont des animaux anthropomorphisés. Cela ajoute encore plus de force à une histoire déjà pleine de détails, mais simple comme une coupe katana, comme le chemin du bushido, la pensée agit, et ainsi la bande dessinée fonctionne, sans laisser le lecteur respirer, à partir d’une bataille physique à spirituel à sentimental, l’épée, l’âme d’un pays et la vie d’un homme, le tout à un rythme tranquille, calmement, car un samouraï n’agit pas sans réfléchir. Cela rappelle beaucoup Usagi Yojimbo, en plus de l’atmosphère du Japon féodal, mais il a un style très différent du travail de Sakai, ils sont jumelés en détail, mais ce sont des visions différentes du même monde.

DES ITALIENS RÉCITENT UNE HISTOIRE JAPONAISE

Nous sommes face à une œuvre qui répond beaucoup au style du fumetto italien actuel, elle rassemble les caractéristiques de la bande dessinée européenne, l’exposition et le rythme de l’intrigue, mais dans l’action elle boit plus que la vitesse et la force de la bande dessinée américaine et son dynamisme. Avec un style de dessin aussi clair, les détails sont faits avec des lignes qui donnent une dynamique extrême à la bande dessinée avec des détails qui rappellent les manches actuelles. Les textes suivent le chemin du dessin, ne passent pas de mots sur des descriptions ou des divagations, racontent quelque chose de nécessaire, que ce soit du passé dans le présent ou du présent appliqué au passé. Avec de nombreux flashbacks, construisez calmement l’histoire de notre protagoniste, un lézard étranger avec l’âme d’une grenouille japonaise.

Ce n’est pas par hasard que les espèces choisies sont les grenouilles, les lézards et les crabes, chacun répondant aux caractéristiques du règne animal à élever chez l’homme. Les lézards avec leurs multiples races et couleurs montrent la variété de l’Occident, des couleurs vives et séduisantes aux sombres et inquiétants; Les grenouilles japonaises montrent le calme et la simplicité du mode de vie du Japon traditionnel, avec des variations de classes pour montrer les niveaux sociaux. Et enfin des crabes, des bandits, des êtres en dehors de la société, qui enfreignent n’importe quelle règle, que ce soit d’un côté ou de l’autre, ce qu’ils font est criminel, c’est pourquoi ils sont de tels êtres étrangers pour toutes les espèces terrestres.

Massimo Rosi a écrit une histoire complexe, aux multiples visages, de manière simple. Avec une structure classique qui avance en complétant les histoires des personnages en leur donnant du fond et de la force avec leurs souvenirs, tout en ajoutant des histoires d’un personnage oriental qui ajoutent de l’esprit et rapprochent la pensée japonaise traditionnelle du lecteur. Il est difficile de combiner des mondes, mais il est capable de le faire sans se perdre dans de longs textes, l’atmosphère, les dialogues et les performances de chaque personnage remplissent ce rôle.

UN ART IMPACTEUR

Si l’histoire est puissante, le dessin n’est pas loin derrière. Il ne connaissait pas le travail de Ludovica Ceregatti mais il a gagné un adepte, son style dynamique, ses lignes claires et ses grands noirs sont capables de construire une histoire avec des airs occidentaux dans un monde japonais médiéval, en introduisant des éléments qui modifient ce monde, comme des armes du feu et des canons, d’une manière organique, altèrent le monde dans lequel ils entrent, mais ils ne sont pas à leur place malgré la contradiction qu’ils entraînent. Des compositions de pages qui rappellent beaucoup d’auteurs européens se joignent à des séquences purement cinématographiques pleines d’action et de mouvement, donnant un bloc qui malgré le mélange de nombreux styles ne cesse d’être celui de l’auteur, et délivrant une œuvre ronde.

Une surprise pour ceux qui souscrivent à ces mots, donc «Gaijin Salamander» est devenu l’une de mes lectures préférées de ce début d’année, et je doute qu’il y en ait beaucoup pour la surmonter. Nous espérons que ce n’est que le premier de nombreux autres bijoux que Karras Comics apporte à notre pays.

INFORMATIONS FOURNIES PAR L’ÉDITEUR

Salamandre Gaijin

Prix ​​18,00 €

Scénario: Massimo Rosi

Dessins: Ludovica Ceregatti, Renato Stevanoto

152 pages

ISBN: 978-84-120761-4-1

Dépôt légal: GR-1534-2019

Dans un Japon féodal peuplé d’animaux anthropomorphes, la guerre entre les grenouilles japonaises et les lézards occidentaux a éclaté. Dans ces derniers jours du samouraï, un étranger, un Gaijin, erre avec son katana, sans appartenir à aucun des deux mondes.

Du scénariste Massimo Rosi (Le roi barbare) et de l’artiste innovante Ludovica Ceregatti, basée sur des illustrations satiriques japonaises du XIXe siècle et le classique Batracomiomaquia, vient une œuvre pleine d’action et de sensations.

