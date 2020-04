Gal Gadot serait dans Fast and Furious 10

Partager

De nouvelles rumeurs liées à Fast and Furious 10 sont apparues. Apparemment, les fans de Gal Gadot pourront revoir l’actrice au sein de cette franchise.

Sans aucun doute, Gal Gadot est l’une des stars les plus préférées d’Hollywood. Bien que l’actrice ait récemment été critiquée pour sa vidéo Imagine, la vérité est qu’elle est devenue une grande icône ces dernières années grâce à son intervention au DCEU. Selon de nouvelles rumeurs, l’actrice pourrait revenir pour faire partie d’une grande franchise telle qu’elle est Rapide et furieux 10.

Gal Gadot rejoint la saga de la vitesse avec Rapide et furieux, la quatrième tranche publiée en 2009 et dans laquelle elle a été présentée Gisele Yashar, personnage qui a propulsé sa carrière au sommet. Plus tard, il est apparu dans les numéros 5 et 6, obtenant ainsi une grande acceptation et admiration parmi les consommateurs de la franchise.

La reverrons-nous?

Cependant, le caractère de Gal Gadot dans Rapide et furieux ça n’a pas duré longtemps. Son personnage avait noué une histoire d’amour avec Han, mais ils ont rapidement été recrutés par Toretto pour une nouvelle mission. Dans l’une des scènes les plus excitantes du sixième épisode, Gisele se sacrifie pour son partenaire en tombant dans l’abîme d’une voiture en mouvement pour tirer sur celui qui l’a menacé.

Pourtant, les fans qui rêvent de voir l’actrice dans la franchise peuvent avoir une chance. La nouvelle rumeur partagée par WGTD, indique que l’actrice de 34 ans est en pourparlers avec Universal pour rejoindre le dixième épisode, ainsi qu’un spin-off très spécial mettant en vedette plusieurs des femmes les plus importantes de la saga. Même si ce n’est qu’une rumeur, il ne serait pas surprenant que le producteur choisisse Gal Gadot pour faire partie de la distribution compte tenu de l’influence qu’elle exerce pour être Wonder Woman.

