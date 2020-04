Gal Gadot taquine une Diane moins naïve dans Wonder Woman 1984

Diana of Themyscira a passé beaucoup de temps dans l’univers depuis les événements de son premier film, et Gal Gadot dit qu’elle a grandi au moment de Wonder Woman 1984. Gadot a parlé avec Empire de la croissance de l’héroïne titulaire depuis sa Première Guerre mondiale. a fait ses débuts au cinéma solo et a discuté de la façon dont elle a appris à exister dans le monde.

“Le premier film arrivait à maturité, c’était Diana qui devenait Wonder Woman”, a expliqué Gadot. “Elle était très naïve et elle ne comprenait pas les complexités de la vie. Un poisson hors de l’eau. Dans ce film, ce n’est pas le cas du tout. Diana a évolué. Elle est beaucoup plus mature et très sage. Cependant, elle est très seule. Elle a perdu tous les membres de son équipe et elle est gardée. Et puis quelque chose de fou se produit. “

Par «quelque chose de fou», elle entend le retour de Steve Trevor (Chris Pine), qui s’est sacrifié à la fin du premier film. Gadot a déclaré qu’elle était ravie de travailler à nouveau avec lui, notant: «Chris faisait partie intégrante du film et de son succès, et parce que lui et moi et Patty aimions vraiment travailler ensemble, nous voulions tous le faire revenir. Et Patty et [co-writer] Geoff Johns a trouvé la meilleure façon de servir le récit pour ramener Steve. »

Le film devait sortir le 5 juin, mais a été repoussé au 14 août en raison de la pandémie actuelle. Il met en vedette Gadot, Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig, et verra Diana affronter Maxwell Lord (Pascal) et Barbara Minerva, alias The Cheetah (Wiig).