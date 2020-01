Galactus sera différent désormais

Marvel a décidé de passer à Galactus et il semble que ce ne soit que le début, car nous verrons de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Thor numéro 2 Donny Cates, Nic Klein, Matt Wilson et Joe Sabino. Cette histoire révèle que le Dieu du tonnerre a découvert une nouvelle menace pour l’univers entier appelé Hiver noir. On sait peu de choses sur la force de la destruction cosmique, mais il est clair qu’il était responsable de la mort d’un univers antérieur. Le seul survivant de ce génocide était Galan, qui est né de nouveau Galactus, également connu sous le nom de Dévoreur des mondes. Maintenant, après des milliards d’années, Black Winter est à nouveau imminent.

Galactus Il a récemment affronté ce soi-disant Star Plague et a pu s’échapper vivant. Mais Surfeur d’argent Il a un plan, celui qui rendra le Céleste plus puissant que jamais. Maintenant dans la bande dessinée Thor numéro 2, le World Eater fait les premiers pas pour atteindre sa nouvelle forme, et les résultats sont déjà effrayants.

Comment pourrait-il s’échapper Hiver noir À deux reprises, ils croient que c’est le meilleur pari de l’univers pour survivre.

Silver Surfer a conçu un plan pour lui donner plus de puissance que jamais. Puisqu’il y a cinq planètes, dispersées à travers le cosmos, qui ont été cachées au World Eater pendant tout ce temps. Chacune de ces planètes a une énergie spécifique qui, si elle est consommée, transformera Galactus dans quelque chose de complètement différent.

Pour cette mission, Galactus Il a choisi son nouveau héraut: Thor. Le dieu du tonnerre assume son nouveau rôle et emmène le Dévoreur des mondes sur la première planète de la liste des Surfeur d’argent. Après que Thor ait évacué la planète, Galactus continue de la consommer. L’énergie semble rendre le céleste plus insatiable que jamais. Tout en se nourrissant sur la planète, il commence à briller d’énergie rouge et en demande plus.

Son appétit augmente tellement qu’il finit par détruire la planète entière, même si Thor a promis à ses habitants qu’il survivrait.

Quand la planète n’est plus que de la poussière cosmique, Galactus C’est tout ce qui reste et, par conséquent, vous obtenez un nouveau look. Il est toujours reconnaissable comme le Dévoreur des mondes, mais avec des différences bien définies: les cornes de son casque ne sont pas des pointes pointues et il y a un motif lumineux dans son armure qui lui donne une apparence similaire à celle imaginée par Jack Kirby. Il est également plus en colère et affamé que jamais.

Le but de cette transformation est d’obtenir Galactus peut faire face à la Hiver noir. Mais à quel prix? Il s’agit de la première transformation d’un total de cinq et avec quatre planètes restantes, on ne sait pas à quoi ressemblera le World Eater à la fin. Très probablement, cela peut finir par être aussi dangereux que la menace elle-même qu’ils essaient d’arrêter … Ou même plus.

