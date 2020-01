Game of Thrones: 10 emplacements que nous voulons voir dans un spin-off

Game of Thrones est connu pour son immense monde. Alors que de nombreuses émissions de télévision et séries de livres sont limitées au monde entourant leurs personnages, le monde de Planetos est non seulement sombre et plein de terreur, mais aussi vaste et plein de caractère. Bien que nous n’ayons pas pu voir autant de lieux que nous aurions pu aimer dans la série télévisée (ou même les livres jusqu’à présent), les futures retombées permettent d’espérer voir ces lieux.

Cet article détaille 10 emplacements que nous voulons voir dans les spin-offs de Game of Thrones. Et bien que certains endroits aient déjà été vus dans le spectacle, il se concentrera sur ceux qui ont plus d’histoires à raconter.

10 Asshai

Asshai by the Shadow est l’un des endroits les plus mystérieux de tous les Planetos. Personne ne sait qui a construit la ville, mais la ville serait plus grande que King’s Landing, Old Town, Volantis et Qarth réunies. De plus, la ville est construite à partir d’une mystérieuse pierre noire huileuse qui se trouve dans des endroits mystérieux à travers le monde.

La ville a des liens profonds avec le monde magique, avec Marwyn le Mage, Melisandre et Mirri Maz Duur visitant tous Asshai. Avoir Asshai dans une spin-off aiderait à explorer les traditions profondes que George RR Martin a bâties et le monde.

9 Valyria

Un spin-off qui explore Valyria serait incroyable. Nous pourrions enfin voir à quel point les Valryians étaient avancés, comment leur propriété foncière fonctionnait, et même ce qui causait le Destin de Valyria. De plus, nous pourrions également voir la montée des Targaryen d’une maison humble à Valyria à des rois à Westeros.

Alors qu’une spin-off concernerait déjà les premiers Targaryen de Westeros, il aurait été beaucoup plus intéressant d’explorer leurs racines avant la conquête d’Aegon.

8 Yi-Ti

Yi-Ti est l’une des civilisations les plus anciennes et les plus avancées de Planetos. La région est située à l’extrême est d’Essos et a une histoire profonde. Avant le Yi-Ti moderne, il existait une civilisation appelée le Grand Empire de l’Aube qui était dirigée par les empereurs de pierres précieuses.

On dit que l’empereur Bloodstone a épousé une femme à moitié humaine et a inauguré la longue nuit, qui est un conte similaire à l’histoire de Westerosi du roi de la nuit, le 13e seigneur commandant de la montre de nuit qui a épousé une femme à la peau pâle et yeux bleus.

7 Sothoryos

Sothoryos est l’un des continents les plus mystérieux de Planetos. Pour commencer, le continent est immense. Un cavalier dragon de Valyria a une fois fait voler son dragon à travers le continent pendant trois ans dans l’espoir de trouver la fin de Sothoryos, mais elle est revenue en affirmant que cela n’avait pas de fin.

De plus, il y a une ville à Sothoryos appelée Yeen qui semble être plus ancienne que le temps lui-même. La ville possède des structures en pierre noire et huileuse que même la jungle refuse de toucher. La princesse Nymeria a un jour tenté d’installer des gens d’Essos à Yeen, mais les colons ont disparu du jour au lendemain.

6 L’île aux visages

L’île des visages est l’un des endroits les plus intéressants de tout Westeros. C’est une île qui a une grande connexion avec certains des plus vieux Weirwoods du continent.

Un spin-off qui visite cette terre explorerait presque certainement une partie de la tradition entourant les enfants de la forêt et la magie des anciens dieux. Ce serait une intrigue profondément fascinante qui serait un succès garanti parmi les fans de Game of Thrones.

5 cinq forts

Les Five Forts est une structure près de Yi-Ti qui a été construite avec l’intention de garder les démons du désert glacial. Il y a ici un lien clair avec le mur de Westeros.

Les habitants de Yi-Ti ont également leur propre version de la longue nuit. Plutôt que les Marcheurs blancs, les habitants de Yi-Ti parlent des démons du désert glacial et de leur chef, le Lion de la nuit hors d’Essos. Peut-être que la longue nuit était un événement mondial, George RR Martin a dit que son monde était rond après tout.

4 Dorne

Bien que Dorne soit apparue dans Game of Thrones, elle n’a pas reçu le respect qu’elle méritait dans la série. Alors que les livres comprenaient un complot Dornish pour marier Quentyn Martell à Daenerys Targaryen, ce complot ne s’est pas concrétisé dans la série.

Mis à part Game of Thrones, Dorne a une riche histoire qui ferait un lieu de spin-off intéressant. Par exemple, lors de la conquête d’Aegon, les Dornish ont présenté un défi difficile aux envahisseurs Targaryen.

3 Vaes Tolorro

Vaes Tolorro est une autre ville mystérieuse qui serait un endroit intéressant pour un spin-off ou un prequel. La ville apparaît dans la première série et le premier livre de Game of Thrones et A Song of Ice and Fire. La ville se situe au milieu des Déchets Rouges et est complètement abandonnée par ses habitants, ce qui conduit Dany à l’appeler Vaes Tolorro, ou City of Bones.

Un spin-off qui couvrirait ce qui est arrivé à la ville serait très intéressant et pourrait également être lié à d’autres événements politiques ou magiques à Essos.

2 Le mur

Bien qu’il soit clair que le mur figurait largement dans Game of Thrones, le mur est également un endroit au passé profond et riche en traditions. La connexion aux White Walkers et à la Long Night originale est évidemment un endroit intéressant pour commencer avec un prequel ou un spin-off, mais le mur a plus d’histoires que les seuls White Walkers.

Une préquelle impliquant le Mur pourrait impliquer l’histoire de Bael le Barde, Brave Dany Flint, ou même le Rat Cook et Symeon Star-Eyes.

1 Carcosa

Carcosa est une ville des Planétos de George RR Martin qui est fortement liée à l’HP. Lovecraft et sa collection Cthulhu d’horreur cosmique. On ne sait pas grand-chose de la ville à part le fait qu’elle est située à côté de la mer cachée et près de la ville des hommes ailés. Le dirigeant de la ville serait un sorcier qui prétend être le 69e empereur jaune de Yi Ti.

Un spin-off sur Carcosa serait évidemment imprégné d’éléments d’horreur cosmique et permettrait certainement une nouvelle approche du monde de Planetos, complètement étranger à Westeros.

