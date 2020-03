Game of Thrones: 5 Starks qui ont obtenu des fins convenables (5 qui méritaient plus)

La maison Stark était sans doute la maison centrale de Game of Thrones – la famille que les fans ont rencontrée pour la première fois, et celle pour laquelle nous étions (généralement) enracinés tout au long. Cependant, être les personnages principaux n’a certainement pas protégé cette maison de la perte, car la finale a vu un grand nombre de morts dans la maison de diverses manières – même si quelques-uns ont eu une fin heureuse (ish).

Mais quels Starks ont eu une fin qui correspondait à la fois à leurs personnages et à la série, et qui méritait quelque chose de très différent? Pour cette liste, nous regardons la série, plutôt que les livres, et voyons qui, exactement, a obtenu ce qui leur venait.

10 mérité plus: Ned Stark

Pauvre Eddard. L’un des hommes les plus honorables de Westeros a fini par être amené à King’s Landing du Nord pour servir de main – et cela ne s’est pas bien terminé. En essayant de faire la bonne chose, Ned s’est fait des ennemis majeurs et a fini par être décapité. Ce n’est pas ce qu’il méritait, bien sûr, mais c’était une fin appropriée en termes de narration et de la série dans son ensemble. Ce fut un moment charnière et incroyable qui a vraiment tout déclenché, et le spectacle n’aurait tout simplement pas été le même sans lui.

9 Fin du montage: Robb Stark

Cela peut être controversé, car de nombreux fans ont estimé que Robb aurait été un excellent roi, et le massacre du mariage rouge a été l’un des moments les plus choquants de la série. Cependant, Robb, bien que noble, a en fait fait une chose assez terrible. En tant que roi, il est revenu sur sa parole sous serment (après avoir déjà obtenu ce qu’il voulait) afin d’épouser la femme qu’il voulait. Pas exactement la chose la plus noble à faire, et même si toute sa maison ne méritait pas d’être abattue pour cela, il a prouvé qu’il n’avait pas raison d’être roi.

8 mérité plus: Catelyn Stark

Catelyn Stark n’était peut-être pas une favorite des fans (en particulier pour son traitement de Jon Snow), mais elle ne méritait pas d’être assassinée parce que son fils était revenu sur sa parole. Plus précisément, elle aurait également dû revenir en tant que Lady Stoneheart, en suivant l’histoire dans les livres.

La plupart des fans de livres ont été déçus que ce grand personnage ait été complètement oublié, et ont pensé que Catelyn méritait bien plus qu’une simple mort.

7 Fin du montage: Benjen Stark

Les fans n’ont pas vraiment eu la chance de bien connaître Benjen Stark, car il était déjà à moitié mort au début du spectacle, mais il est apparu comme une sorte de héros mort au nord du Mur. En tant que First Ranger et homme d’honneur (comme la plupart des Starks), il est normal qu’il soit mort en vivant (et en quelque sorte) – protégeant d’autres Starks. D’abord, il a aidé Bran et Meera, puis est finalement décédé pour sauver Jon.

6 mérité plus: Rickon Stark

Pauvre Rickon, nous vous connaissions à peine. Le plus jeune des enfants Stark avait à peine une chance. Au début, il était juste à l’arrière-plan, puis il s’est enfui, puis il a été abattu par les mauvais Bolton. Vraiment, ce personnage méritait juste un peu plus en termes de temps d’écran et de développement, car c’est le Stark qui a obtenu le moins de points dans l’ensemble.

5 Fin du montage: Jon Snow

Certains fans peuvent penser que Jon a obtenu beaucoup moins que ce qu’il méritait – un homme honorable et le roi légitime, qui finit par être renvoyé directement au mur où il a commencé. Cependant, à bien des égards, c’est parfait pour Jon.

Après avoir passé du temps avec les sauvages, il ne serait jamais vraiment satisfait d’une vie dans les villes de Westeros, et il en avait définitivement fini avec la Veille de nuit. Il est triste que les femmes qu’il aimait soient mortes, mais il trouvera sans aucun doute quelqu’un d’autre avec North of the Wall.

4 mérité plus: Lyanna Stark

Pauvre Lyanna. Cette Stark voulait vraiment juste épouser l’homme qu’elle aimait et prendre soin de son enfant – et au lieu de cela, elle a déclenché une guerre majeure, est morte en couches et son fils a perdu son héritage. Ce qui est encore moins juste, c’est que les hommes autour d’elle ont réussi à la dépeindre comme une victime de viol et d’enlèvement, et ont totalement nié son libre arbitre. Lyanna méritait définitivement une fin plus heureuse que celle qu’elle avait.

3 Fin du montage: Bran Stark

D’un garçon grimpant à la tour au corbeau à trois yeux et au roi de Westeros, l’histoire de Bran Stark était étrange, mais elle fonctionne réellement. Bran a été élevé dans une famille honorable, avec un fort sens du devoir – et une nature aventureuse tempérée par les blessures. Son temps avec le précédent corbeau à trois yeux l’a rendu sage (si bizarre), et bien que les fans aient peut-être voulu que de nombreux autres personnages remportent le jeu des trônes avant lui, sa fin fonctionne réellement.

2 mérité plus: Arya Stark

À bien des égards, la fin d’Arya était parfaite – elle a dû se dérober aux exigences de la maison et du sexe et aller explorer le monde d’une manière qu’elle a toujours voulu. De plus, elle a suivi une formation d’assassin et elle a tué le roi de la nuit. Cependant, il y a une façon dont elle méritait plus – c’est que les fans méritaient de voir plus à quoi servait sa formation Faceless Men. Elle a passé plusieurs saisons à apprendre à utiliser d’autres visages, puis tout a finalement échoué. Cela était profondément frustrant pour beaucoup de gens qui pensaient que sa fin ne rendait pas justice à toute son histoire.

1 fin de montage: Sansa Stark

Sansa a subi des changements majeurs au cours de l’émission – d’une fille naïve qui voulait juste être mariée à une reine badass, se battant pour son peuple. Et bien que l’histoire de Sansa impliquait beaucoup trop de traumatismes pour que les fans en soient vraiment heureux, nous pouvons être heureux de sa fin et qu’elle reçoive le pouvoir qu’elle mérite (et a vraiment appris à utiliser). Saluez tous la Reine dans le Nord!

