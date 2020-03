Game of Thrones confirmé être un parc à thème Westworld

Crossover surprend Game of Thrones dans la troisième saison de Westworld, quelque chose que les fans avaient théorisé sur la série HBO.

Pendant longtemps, deux théories ont lié deux séries télévisées. Le premier est que l’objectif bleu de Breaking Bad était celui qui a provoqué l’apocalypse zombie de Les morts-vivants, quelque chose qui avait déjà été refusé lorsque le créateur de la bande dessinée a dit quelle était la véritable origine de la fin du monde. L’autre est que Game of Thrones était un parc à thème à l’intérieur Westworld, quelque chose qui s’est réalisé.

La première saison de Westworld de HBOBien qu’il ait eu lieu presque entièrement dans le parc à thème de l’Ouest, il a montré l’existence d’autres parcs très différents tels que celui du Japon ou de l’Inde. Maintenant, dans le nouvel épisode intitulé “The Winter Line”, nous apprenons l’existence d’un quatrième parc et la destination qu’il réserve à ses hôtes: un monde médiéval qui ressemble beaucoup à celui de Westeros, le continent bien connu où se déroule Game of Thrones.

Crossover spectaculaire.

Westworld organisé une union avec la série à succès Game of Thrones HBO avec une apparence spéciale par les showrunners David Benioff et D.B. Weiss, plusieurs accessoires et costumes de la série et un vrai dragon (robot). Ce qui signifie que la série 8 saisons est une simulation, si l’un de ses personnages était un être humain profitant de ses vacances, cela changerait tout. Je ne pense pas qu’ils vont aussi loin.

Pour de nombreux fans, cela expliquerait la mauvaise qualité de la huitième et dernière saison de Game of Thrones, où tout semblait aller beaucoup plus vite et trébucher que les autres. Étant donné que ce serait le facteur humain qui rendrait les distances plus rapides et tout finirait de cette façon. Si tout va bien dans Westworld approfondissez ce monde épique et ne le laissez pas dans un petit caméo.

