Game Of Thrones: Littlefinger prédit deux décès majeurs dans la saison 4

Petyr Baelish, mieux connu Jeu des trônes les téléspectateurs comme Littlefinger, préfiguraient la mort de deux personnages dans la saison 4. Littlefinger (Aidan Gillen) a d’abord été présenté comme le maître des monnaies du roi Robert, le personnage en charge des finances royales, dans Game of Thrones. Littlefinger était un ami proche de Catelyn Stark, mais il ne faisait pas toujours confiance aux autres personnages puissants. Lorsqu’il ne gérait pas les bordels de King’s Landing, Littlefinger négociait des accords et des alliances pour salir ses ennemis.

Après la mort du roi Joffrey, Littlefinger a emmené Sansa Stark à l’Eyrie avant d’épouser la veuve Lysa Arryn. Il l’a assassinée en la poussant à travers la tristement célèbre Porte de la Lune malgré le fait qu’elle s’est suicidée. Après avoir juré de surveiller son fils, Robin Arryn, en plus de devenir le Lord Protector of the Vale, Littlefinger a trouvé quelqu’un de nouveau à manipuler. Dans l’épisode de la saison 4 de Game of Thrones “The Mountain and the Viper”, Littlefinger a témoigné devant les Lords concernant la mort de Lysa. Il se prépara ensuite à accompagner le jeune Robin lors d’une tournée du Vale. En parlant à son beau-fils, Littlefinger avait une citation très importante:

“Les gens meurent à leur table. Ils meurent dans leurs lits. Ils meurent accroupis sur leurs pots de chambre. Tout le monde meurt tôt ou tard. Et ne vous inquiétez pas de votre mort. Inquiétez-vous de votre vie. Prenez votre vie en main aussi longtemps comme ça dure. “

Littlefinger tentait d’enseigner une leçon sur la mort à un jeune garçon pleurant la perte de sa mère, mais cela prédit en fait plusieurs décès à l’horizon de la série. Techniquement, un personnage est déjà décédé à table avant l’épisode en considérant l’empoisonnement de Joffrey plus tôt dans la saison 4. Littlefinger a peut-être aidé à orchestrer cette mort, mais il ne savait pas ce qui allait arriver avec les autres. Cependant, il a prédit sans le savoir la mort de Shae et Tywin Lannister.

Quant à la personne mourant dans son lit, une partie de la citation de Littlefinger, cela était lié au meurtre de Shae dans l’épisode de la saison 4, “The Children”. Shae était autrefois la maîtresse de Tyrion Lannister avant qu’elle ne le trahisse et ne témoigne contre lui dans le meurtre de Joffrey. Plus tard, Tyrion a trouvé Shae dans le lit de son père, alors il l’a étranglée à mort après avoir été trahie à nouveau. Immédiatement après avoir tué Shae, Tyrion a pris une arbalète et a trouvé Tywin assis sur le pot de chambre. Il a finalement dit à son père ce qu’il pensait de lui et lui a tiré deux fois avec l’arbalète, le tuant. Cette mort a servi de lien vers la mention du pot de chambre de Littlefinger dans la citation annonciatrice.

Certains pourraient soutenir qu’une autre personne, autre que Joffrey, pourrait réaliser la prédiction complète de Littlefinger. Walder Frey a été tuée par Arya Stark après qu’elle lui ait tranché la gorge lors de son dîner de victoire. Arya s’est déguisée avec un masque de la salle des visages et a servi à Walder un morceau de tarte qui contenait des morceaux de son fils. La mort de l’homme à la table du dîner s’est produite en Jeu des trônes saison 6, mais comme Littlefinger était encore en vie à ce moment-là, cela pourrait techniquement compter dans le cadre de sa préfiguration.

