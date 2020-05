Gareth Evans révèle ses plans originaux pour le film Deathstroke

Tous les plans de DC pour son univers cinématographique ne se sont pas avérés comme prévu à l’origine, c’est pourquoi un autre modèle de production a dû être choisi. À un moment donné, par exemple, une cassette solo Deathstroke était en cours de préparation au DCEU. Cependant, le projet n’a pas pu être achevé. Maintenant, Gareth Evans, qui était prêt à commander la bande, partage ses premières réflexions.

Peut-être que le nom d’Evans n’indique pas immédiatement de qui on parle, mais pour les fans de films d’action, il pourrait être assez bien connu, car est le responsable de la trilogie de The Raid, des aventures indonésiennes pleines d’adrénaline caractérisées par des scènes d’action vertigineuses et des rythmes frénétiques.

Compte tenu du style de la création, il n’est pas étrange que, lors d’un chat avec Yahoo! Cinéma, a exprimé que son inspiration principale pour le film serait le cinéma asiatique. De plus, il a confirmé que le genre qu’il aurait choisi pour l’histoire était noir. Ce sont ses mots:

«À l’époque, j’étais fortement influencé par le cinéma noir sud-coréen, c’était donc mon objectif. Je me suis dit: “Ces films sont incroyables: la texture, les tons de couleur, l’agressivité, tout cela était super intéressant à utiliser dans l’histoire de Deathstroke.” “

En revanche, le créateur originaire du Pays de Galles, Royaume-Uni, a déclaré qu’il aurait souhaité que sa vision du mercenaire soit relativement courte, car elle resterait dans les 100 à 110 minutes, environ, sans dépasser deux heures. Il a également dit, légèrement embarrassé, qu’il n’était pas exactement le lecteur de bande dessinée le plus passionné, mais que pendant qu’il était impliqué dans la production, il a fait de son mieux pour suivre les bandes dessinées du personnage.

Une autre partie qui mérite d’être récupérée de l’interview est la mention de Joe Manganiello, qui jouerait dans le film dans le rôle de Slade Wilson.

«J’ai parlé à Joe Manganiello, qui devait jouer dans le film en tant que Deathstroke. Je lui ai parlé il y a longtemps et nous regrettons tous les deux que cela ne se soit pas produit. Je n’ai plus rien à dire à part ça.

Manganiello, connu pour apparaître sur les cassettes de Magic Mike, était envisagé de jouer le personnage puisque The Batman devait être écrit, réalisé et interprété par Ben Affleck.. L’histoire qu’Affleck avait planifiée pour le Dark Knight a directement confronté Bruce Wayne à Wilson, qui serait le méchant principal du film.

Pour plusieurs raisons, Affleck a quitté son poste à la tête du film (une tâche qui finirait par passer à Matt Reeves), mais on pouvait encore voir Manganiello dans un petit camée en tant que Deathstroke au DCEU, dans la scène post-crédits de la Justice League.

Auriez-vous aimé voir ce film avec la touche de Gareth Evans?