Gary Dauberman dirige l’adaptation du roman de Stephen King «Le mystère du sort de Salem»

De Deadline, ils rapportent que Gary Dauberman (‘Annabelle retourne à la maison’) a dirigé pour New Line l’adaptation du roman de vampire du romancier Stephen King,«Le mystère du Lot de Salem», qui aura la production de James Wan. Il s’agit du deuxième roman publié par King après ‘Carrie’, à partir de 1974.

Le roman de 1975 est centré sur Ben Mears, un écrivain de longue date qui est entré dans la maison Marsten il y a vingt ans sur un pari enfantin, et ce qu’il a vu alors remplit toujours ses cauchemars. Maintenant, après la mort de sa femme, il est retourné à Salem’s Lot, une ville calme et endormie où rien d’extraordinaire ne se produit. Jusqu’à ce que les enfants commencent à disparaître, les animaux saignaient à mort et l’onde de choc d’horreur a vidé la ville et leur a laissé. Qui qu’ils soient.

Ils veulent produire l’adaptation qui aura la direction et le scénario d’un collaborateur fréquent du cinéaste tel que Gary Dauberman, qui a écrit de nombreux films de l’univers “ The Conjuring ”, ainsi que les scripts des deux épisodes de “ It ”. Roy Lee et Mark Wolper participeront également à sa production.

La pièce a déjà été adaptée dans une mini-série de trois heures dirigée par le regretté directeur de Texas Chainsaw Massacre, Tobe Hooper. Mettant en vedette James Mason, le projet date de 1979 et est considéré comme l’une des meilleures adaptations de King.