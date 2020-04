Gary Dauberman dirigera l’adaptation cinématographique du terrain de Salem de Stephen King

Les vampires de Salem’s Lot de Stephen King en route vers le grand écran, avec Gary Dauberman sur le tournage. THR rapporte que Dauberman, qui a réalisé Annabelle Comes Home, devrait diriger l’adaptation du long métrage du roman d’horreur de 1975.

Dauberman a de l’expérience sur le territoire de Stephen King, ayant écrit It and It: Chapter II. Il était déjà prêt à écrire le film sur les vampires et va maintenant entrer dans le fauteuil du réalisateur.

Salem’s Lot suit un écrivain qui revient dans sa ville natale afin d’écrire sur un vieux manoir, dont il découvre qu’il appartient désormais à un homme mystérieux nommé Kurt Barlow. Il découvre bientôt que la ville est transformée en vampires et fait équipe avec un groupe de personnes pour empêcher les monstres de prendre le dessus. Le livre était auparavant transformé en deux mini-séries télévisées, la première en 1979 avec David Soul et la deuxième en 2004 avec Rob Lowe. La mini-série de David Soul a engendré une suite en 1987.