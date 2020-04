Gemini: Blu-Ray Steelbook Review

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray Gemini dans une boîte en métal, la dernière action bourrée d’action d’Ang Lee, oscarisé

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition à domicile sur Blu-Ray Steelbook of Gemini, dans laquelle Ang Lee (La vie de Pi) derrière les caméras et Will Smith (Bad Boys For Life) deux fois devant eux, présentent un film de action où la technologie la plus révolutionnaire fait son apparition pour changer les règles du jeu.

Le film Gemini est déjà en vente dans les magasins sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et une édition limitée dans une boîte métallique limitée qui ne peut pas manquer dans les étagères des fans du thriller de science-fiction. Le Steelbook exclusivement conçu est disponible dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks. La bande Paramount Pictures, également disponible au format numérique, est distribuée en Espagne au format physique par Sony Pictures Home Entertainment.

Henry Brogan (Will Smith) est le meilleur tueur à gages du gouvernement américain. Après une longue et fructueuse carrière, il décide de prendre sa retraite. Mais, après une dernière et douteuse mission, Henry commence à découvrir certains des secrets les plus sombres du système pour lequel il travaille depuis des années, avec des intérêts contraires au bien commun, et deviendra bientôt la cible pour éliminer un jeune homme et agent mystérieux, qui est capable de prédire tous ses mouvements. Cela étant, il ne faudra pas longtemps à Brogan pour découvrir que ce nouvel agent est un clone de lui-même, mais 30 ans plus jeune, à son apogée physique.

Le réalisateur Ang Lee, lauréat de deux Oscars pour The Life of Pi et Brokeback Mountain, nous apporte cette fois un thriller de science-fiction comme jamais imaginé, où la technologie actuelle nous permet de recréer, dans le sens le plus cruel et physique, l’expression que le pire ennemi de quelqu’un est lui-même.

La version numérique de Will Smith à 23 ans n’est pas le résultat d’un processus de rajeunissement ou de remplacement facial. Il s’agit d’une pure création numérique pilotée à 100% par la capture de la performance de l’acteur, dans les deux rôles. Ainsi, les scènes d’action, face à face, en plus de déborder d’adrénaline, prennent un sens totalement révolutionnaire. Le film est produit par Jerry Bruckheimer, le producteur américain derrière la saga Pirates des Caraïbes. Avec l’acteur principal, Clive Owen (Valériane et la ville des mille planètes), Mary Elizabeth Winstead (Birds of Prey), Benedict Wong (Avengers: Endgame) et Linda Emond (The Great Illness of Love), entre autres, se distinguent également.

Gemini a été écrit par David Benioff, Billy Ray et Darren Lemke et est également produit par David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger; tandis que Chad Oman, Mike Stenson, Brian Bell, Guo Guangchang et Don Murphy sont producteurs exécutifs. Le film dure environ 117 minutes et est considéré comme non recommandé pour

moins de 12 ans.

Le film est présenté dans sa version Blu-Ray Steelbook regorgeant d’extras, où il compte plus d’une heure d’extras, que nous avons analysés pour les lecteurs de Cinemascomics. L’analyse du Blu-Ray dans une boîte métallique est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le voir et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

DONNÉES TECHNIQUES

DVD:

Audio en anglais, espagnol, allemand et turc.

Sous-titres en anglais, espagnol, allemand et turc.

Audio de contenu supplémentaire en anglais. Sous-titres pour un contenu supplémentaire en anglais, espagnol, allemand et turc.

Film de définition standard, écran Letterbox (1,85: 1).

BLU-RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, tchèque, allemand, hongrois, polonais, russe et turc Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en anglais, espagnol, arabe, tchèque, danois, finnois, allemand, grec, hongrois, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois et turc.

Audio du contenu supplémentaire en anglais Dolby Digital 5.1.

Sous-titres pour du contenu supplémentaire Anglais, espagnol, arabe, tchèque, danois, finnois, allemand, grec, hongrois, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois et turc.

Film HD à l’écran Letterbox (1.85: 1).

4K UHD:

Audio en anglais et allemand Dolby Atmos; Espagnol et tchèque Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en anglais, espagnol, arabe, tchèque, danois, finnois, allemand, grec, norvégien, portugais, roumain, slovaque, suédois et turc.

Audio du contenu supplémentaire en anglais stéréo 2.0. Sous-titres de contenu supplémentaires en anglais, espagnol, arabe, tchèque, danois, finnois, allemand, grec, norvégien, portugais, roumain, slovaque, suédois et turc.

Bande-annonce:

Départ alternatif (6 minutes).

Scènes supprimées (5 minutes).

L’origine des Gémeaux (3 minutes):

Pour le producteur Jerry Bruckheimer, il est difficile de trouver de bonnes histoires, donc quand il propose quelque chose d’unique, de spécial et de différent, il doit le faire. Ang Lee avoue que le projet est dans les limbes depuis environ 25 ans, et que la première production avait Clint Eastwood ou Harrison Ford comme protagoniste, mais la technologie de l’époque ne permettait pas de raconter cette histoire.

Le réalisateur explique qu’il ne fait généralement pas de films d’action ou de films de science-fiction, car il aime davantage le dramatique; mais il était attiré par l’intrigue d’un vieil assassin affrontant sa jeune version.

Pour sa part, Will Smith indique qu’en tant qu’acteur, il y avait quelques éléments qui l’ont beaucoup intrigué, comme faire face à une version plus jeune de lui-même; et aussi, lors du tournage, face à l’ancienne version de lui-même. Par conséquent, il considère que d’un point de vue interprétatif, il est spectaculaire de pouvoir faire quelque chose comme ça.

Face à face avec votre jeune moi (6 minutes):

Pour Will Smith, Geminis soulève des questions existentielles sur la façon de vivre la vie et la qualité des conseils que vous pourriez donner à quelqu’un. Il croit que le fait d’avoir une personne jouant les deux rôles lui donne l’occasion de voir l’essence de l’autre personnage d’une manière inhabituelle.

D’un autre côté, Ang Lee dit que Will Smith est très drôle et qu’il est très bon en action, donc il n’aurait pas pu trouver un meilleur acteur pour jouer les deux personnages.

L’avenir est maintenant (19 minutes):

Ce qui rend Gemini si spécial pour Will Smith, c’est que le pivot du film est la technologie qui permet d’attraper une personne et que leurs versions des années 50 et 23 interagissent les unes avec les autres, avec un résultat hyper réaliste.

Le superviseur des effets visuels, Bill Westenhofer, commente que Will Smith a dû combattre sa jeune version, recréer cette dernière entièrement numérique était la voie. Ainsi, pour créer une version entièrement numérisée de Will Smith dans sa jeunesse, ils ont dû essayer de nombreuses innovations et nouveaux développements propulsés par l’équipe Weta; qui a eu de nombreuses rencontres créatives avec Ang Lee.

L’objectif principal était de capturer chaque geste, réflexion et mouvement de Will Smith et de le traduire dans la jeune version numérique. De cette façon, l’acteur principal explique qu’ils étaient basés sur son image du premier épisode de Two Rebel Policemen, comme modèle pour l’image et l’apparence physique du personnage. Compte tenu de cela, les artistes Weta expliquent comment ils ont eu du mal à recréer la bouche de l’acteur ou comment ils ont essayé de reproduire et de réfléchir la lumière et de rendre la peau aussi réelle que possible. Mais ils se sont également donné beaucoup de mal comme les pores de la peau, les rides de froncement des sourcils et même la transpiration. Pour le tournage, chaque fois que Will Smith jouait sa jeune version, il devait porter un énorme casque plein de caméras.

Ensuite, ils montrent comment la course à moto a roulé à travers les limes de Carthagène (Colombie), puis a superposé la version de Will Smith enregistrée en studio, avec une combinaison de capture de mouvement, ou montée sur une moto ancrée sur une plate-forme verte qu’ils ont déménagé dans le studio pour simuler qu’il circulait à grande vitesse.

Brad Martin, co-chef des spécialistes, commente que la lutte de Will Smith contre lui-même a été une étape importante. Ils ont tourné la séquence comme une scène A-B, c’est-à-dire qu’ils ont dû éliminer la double interprétation et superposer celle du numérique Will Smith.

Mise en scène de l’action (16 minutes):

Ils parlent du travail d’Ang Lee, à quel point il est visionnaire et à quel point il est bon dans les scènes d’action, ainsi que du fait que le cinéaste était clair sur le ton et l’émotion qu’il recherchait dans les séquences d’action, essayant de se plonger dans le dramatique. De plus, pour Ang Lee les scénarios sont importants, expose le superviseur en chef des lieux Ronnie Kupferwasser; où il affirme que les lieux doivent travailler sur la scène et montrer la beauté du pays dans lequel ils tournent.

Ils continuent à parler de la façon dont le tournage s’est déroulé à Carthagène (Colombie), où l’approche d’Ang Lee était qu’il voulait tourner toute l’action en utilisant des plans-séquences. De plus, ils parlent du tournage à Budapest, une très vieille et très belle ville, et comment ils ont filmé au spa Széchenyi, au château de Vajdahunyad et dans les catacombes. Parallèlement à cela, ils ont également tourné à Savannah, en Géorgie, où ils ont enregistré pendant quelques mois. Pour les séquences de combat, Mary Elizabeth Winstead a dû faire beaucoup de boxe, de jiu-jitsu et de corps à corps.

Un niveau de détail jamais vu auparavant (4 minutes):

Ang Lee commente que les os ont été enterrés dans les catacombes. Et pour lui, cela symbolise que le clonage est le renouvellement de la vie. C’est la vie et la mort. Et l’image des visages des versions anciennes et jeunes de Will Smith, illuminée par la lumière des torches, est une visualisation du conflit interne.

Cela étant, le concepteur de la production Gemini, Guy Hendrix Dyas, nous montre le plateau de tournage des catacombes de Budapest, en s’appuyant sur les catacombes réelles de Paris. Ainsi, nous pouvons voir tous les détails, même les plus petits, qui rendent cet ensemble si réaliste; où il nous montre même que bien que le sol ressemble à de la pierre, il est en fait en caoutchouc, de sorte que ni les acteurs ni les spécialistes ne se blessent dans les scènes de combat.

La vision d’Ang Lee (6 minutes):

Gemini a été présenté en première à 120 images par seconde et en 3D dans certains théâtres. Will Smith affirme que pour le cinéaste, la condition humaine est pratiquement au centre de tout. Dans tout élément technologique et dans tout trait des personnages de ses films, il exprime son point de vue sur la condition humaine, ajoute l’acteur. Ang Lee commente donc que la 3D doit être prise à 120 images par seconde, et pour filmer de cette façon, elle doit être très précise et exigeante. Compte tenu de cela, l’acteur principal indique que l’esthétique et l’émotion tentent de plaire aux jeunes générations; et pour les joueurs, c’est conforme à ce qu’ils ont l’habitude de voir.

L’acteur Clive Owen (Verris) commente que le réalisateur leur a dit qu’il cherchait un autre type d’interprétation, où il veut qu’ils le vivent, pensent et soient alertes, car la caméra capte tout. Alors que Will Smith ajoute que le cinéaste utilise la technologie pour tester et améliorer les idées. Pour Mary Elizabeth Winstead (Danny), Ang Lee est un visionnaire, et il est vital pour lui que toutes ses œuvres véhiculent un message.

Enfin, espérons que vous apprécierez l’achat de Gemini, désormais disponible à emporter avec vous sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et une édition limitée Blu-ray dans un boîtier métallique. Ainsi qu’au format numérique; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

