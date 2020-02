Gentefied Season 2: Date de sortie et détails de l’histoire

Les fans de la dernière nouvelle série dramatique de Netflix ont déjà hâte de Gentefied saison 2, voici donc ce que nous savons jusqu’à présent sur son statut de renouvellement et sa date de première possible. Situé dans le quartier Boyle Heights de Los Angeles, la série sur le thème mexicain suit trois cousins ​​qui luttent contre la gentrification et les vautours de la culture. La saison 1 de Gentefied est sortie en février 2020 et a été coproduite par America Ferrera.

La saison 1 de Gentefied s’articule autour d’une boutique de tacos à Los Angeles. Lorsque Pop (Joaquín Cosío; Narcos: Mexique) peine à payer le loyer, ses trois petits-enfants élaborent des plans pour promouvoir l’entreprise. Malheureusement, tout le monde dans le quartier n’apprécie pas le menu révisé. La saison 1 de Netflix suit les personnages principaux alors qu’ils essaient de se soutenir mutuellement tout en pensant à l’avenir. Le casting principal comprend Karrie Martin comme Ana, Joseph Julian Soria comme Erik et Carlos Santos comme Chris.

Dans la finale de la saison 1 de Gentefied, l’équipe principale célèbre l’arrivée imminente du fils d’Erik. Cependant, une série d’événements qui ont changé la vie menacent l’avenir non seulement de la boutique de tacos de Mama Fina, mais aussi de l’avenir immédiat de Pops en Amérique. Voici tout ce que nous attendons pour la saison 2 de Gentefied sur Netflix.

Renouvellement de la saison 2 de Gentefied

Netflix n’a pas encore commandé la saison 2 de Gentefied. Le service de streaming prend généralement des décisions de renouvellement dans les deux mois suivant sa sortie, donc les fans devraient s’attendre à des nouvelles d’ici la fin avril 2020. La série a été bien accueillie jusqu’à présent, mais Netflix veulent savoir si les abonnés sont pleinement investis dans la série dans son ensemble ou s’ils ne font que regarder les premiers épisodes. À ce stade, en raison de ses critiques solides et de la stratégie de Netflix d’inonder le marché du streaming avec de nouveaux contenus, il semble probable que la saison 2 de Gentefied sera en effet commandée et produite en 2020.

Informations sur la date de sortie de la saison 2 de Gentefied

En supposant que Netflix commande Gentefied saison 2 d’ici avril 2020, la production peut être terminée d’ici la fin de l’année. À l’avenir, les fans peuvent s’attendre au même format de série composé de 10 épisodes de 30 minutes. Netflix reste généralement avec un calendrier d’une saison par an, alors attendez-vous à la sortie de la saison 2 de Gentefied début 2021.

Détails de l’histoire de la saison 2 de Gentefied

Gentefied saison 1 se termine avec Ana appréciant sa première exposition d’art, seulement pour apprendre que l’emplacement Boyle Heights de Mama Fina deviendra bientôt Monaco Terrace. Elle se déchaîne en public, ce qui rend étrangement son travail encore plus intrigant pour les acheteurs potentiels. Pendant ce temps, Erik s’inquiète d’être père mais se calme après la naissance du nouveau-né Delfina. Quant à Chris, il embrasse l’idée de diriger une entreprise Pop avec Erik, mais apprend ensuite que son père – “El Cucuy” – est prêt à financer ses dépenses d’école de cuisine parisienne. Dans les derniers instants de la saison 1 de Gentefied sur Netflix, Pop est arrêté et détenu par les services américains de l’immigration et des douanes.

Il est possible que Pop ne soit pas présent pendant la saison 2 de Gentefied. Après tout, l’autre personnage Netflix de Cosio dans Narco: le Mexique joue un rôle mineur dans la deuxième saison après avoir été une figure majeure du premier épisode. Il semble probable que la saison 2 de Gentefied se concentrera sur la croissance personnelle d’Ana, Erik et Chris sans Pop à leurs côtés. Mais d’abord, ils doivent trouver comment protéger Mama Fina. Pour le reste de Gentefied saison 2 sur Netflix, attendez-vous à ce que les trois principaux protagonistes établissent un nouvel héritage culinaire de Boyle Heights tout en poursuivant simultanément leurs objectifs individuels.

