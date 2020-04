George MacKay a-t-il une petite amie? Histoire des rencontres explorée – HITC

Ce film de guerre stupéfiant a laissé beaucoup de réflexion au public.

Après avoir regardé 1917, de nombreux téléspectateurs se demandent si George MacKay a une petite amie.

L’année cinématographique a connu un début impressionnant avec la sortie d’efforts aussi divertissants que The Gentlemen, Jojo Rabbit et Uncut Gems. Cependant, le film qui a vraiment fait des vagues jusqu’à présent cette année est 1917.

Du réalisateur Sam Mendes (Skyfall) vient cette épopée de la Première Guerre mondiale relatant deux soldats alors qu’ils tentent de transmettre un message impératif à travers les lignes ennemies pour sauver la vie de 1600 hommes. C’est un travail extraordinaire et le public n’a pas tardé à défendre l’acteur George MacKay dans le rôle central du caporal suppléant Schofield.

L’artiste de 27 ans a déjà joué dans des personnages tels que Captain Fantastic, Pride et Sunshine on Leith, mais il est sans doute l’un des meilleurs performances de sa carrière jusqu’à présent en 1917. Les fans deviennent rapidement obsédés par lui, ce qui conduit à l’inévitable question…

George MacKay a-t-il une petite amie?

Oui, George MacKay a une petite amie.

Comme rapporté par The Face, une interview avec lui – tirée de The Face Volume 4 Numéro 003 – comprenait: «Il aime se promener dans sa maison à Tufnell Park, au nord de Londres, avec la petite amie relativement nouvelle dont il demande poliment que je ne partage pas détails.”

C’est assez juste!

George MacKay: histoire des rencontres

Les cinéphiles seront également ravis de découvrir qu’il a fréquenté Saoirse Ronan, qui nous a tous ravis dans des films comme Lady Bird et The Grand Budapest Hotel.

Dans une interview post-rupture avec le Evening Standard en 2016, l’intervieweur l’a mentionnée et il a simplement dit: “Saoirse est si brillante et fait des choses incroyables.”

Bien sûr, il n’a pas tort. Cependant, il est sûr de dire qu’ils font tous les deux des choses incroyables. Saoirse est en fait nominée pour la meilleure actrice dans un rôle principal aux Oscars 2020 pour sa performance en tant que Jo March dans Little Women de Greta Gerwig.

La source précédente note que le couple s’est rencontré sur le tournage du film de 2013 How I Live Now, dans lequel George a joué Eddie.

Selon l’Irish Mirror, le réalisateur du film, Kevin Macdonald, a déclaré dans une interview de 2013: «Ce qui s’est passé au cours du film, et j’espère que je ne parle pas à outrance, c’est qu’ils [George and Saoirse] est tombé amoureux et ce fut très facile… C’était le premier vrai petit ami de Saoirse et, d’une certaine manière, je pense qu’elle vivait la même chose que le personnage traverse. “

(De gauche à droite) Saoirse Ronan, Harley Bird et George MacKay assistent à la réception Moet au Moet British Independent Film Awards 2013 au Old Billingsgate Market le 8 décembre 2013 à Londres,…

Twitter est amoureux de George MacKay!

Il n’y a certainement pas de pénurie de personnes qui aimeraient sortir avec lui, c’est sûr!

Un certain nombre de personnes se sont tournées vers Twitter pour faire l’éloge de la star. Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

George MacKay est-il sur Instagram?

Non il n’est pas.

Comme l’a écrit Emma Baty à Cosmpolitan: «Cet homme n’a littéralement pas de médias sociaux publics. J’ai cherché haut et bas, loin et loin, et je ne trouve même pas autant qu’un ancien compte Twitter inutilisé. Il a peut-être des profils personnels qui sont super verrouillés, mais cela ne m’aide pas… »

