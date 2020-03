George Miller aurait rencontré Anya Taylor-Joy pour Mad Max: Furiosa

George Miller cherche à faire bouger son spin-off Mad Max et aurait rencontré Anya Taylor-Joy à ce sujet. Variété notée dans un rapport sur les retards de production dus au nouveau coronavirus que Miller a rencontré avec des gens à propos de Mad Max: Furiosa et la star d’Emma and New Mutants font partie de ces noms.

Miller a développé un spin-off de Furiosa avant même la sortie de Mad Max: Fury Road, ainsi qu’un film direct de Mad Max sous-titré The Wasteland. Charlize Theron a joué Furiosa dans Fury Road et a régulièrement exprimé son intérêt à reprendre ce rôle. À ce stade, on ne sait pas si Taylor-Joy jouera une version plus jeune de Furiosa ou un autre personnage.

Mad Max: Fury Road a été un succès pour Warner Bros, totalisant 374,7 millions de dollars dans le monde et remportant 10 nominations aux Oscars, y compris meilleur film et meilleur réalisateur.