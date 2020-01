George R.R.Martin confirme une fois de plus que les livres de Game of Thrones n’auront pas la même fin que les séries télévisées

Dans une interview avec le journal allemand Welt (h / t Esquire), le créateur et auteur de Game of Thrones George RR Martin a une fois de plus confirmé que la fin de ses livres Game of Thrones sera différente de la fin de l’émission télévisée polarisante, notant qu’il n’a pas fait ne vous attendez pas à ce que la série HBO rattrape ses romans et les dépasse.

«Les gens connaissent une fin, mais pas la fin», a-t-il dit. “Les créateurs de l’émission télévisée m’avaient dépassé, ce à quoi je ne m’attendais pas.”

Martin a encore deux autres romans pour conclure la série, The Winds of Winter et A Dream of Spring. Cela fait neuf ans que le dernier livre, A Dance With Dragons, est sorti.

Pendant ce temps, le premier spin-off de HBO Game of Thrones, House of the Dragon, devrait être diffusé sur HBO Max en 2022. La série se concentrera sur Aegon Targaryen à la conquête de Westeros quelque 300 ans avant les événements de la série Game of Thrones.