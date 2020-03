George R.R. Martin pourrait enfin terminer “Winds of Winter”

Partager

Forcé d’être enfermé à la maison, George R Martin n’a que peu d’activités à faire et l’un d’eux écrit. Apparemment, la quarantaine aidera le créateur de Game of Thrones à terminer enfin le roman “Winds of Winter”.

La crise des coronavirus a imposé des mesures exceptionnelles dans le monde entier et la quarantaine est la principale. Cette fois, le touché est George R R Martin, le célèbre auteur de Game of Thrones, l’histoire qui devint plus tard la célèbre série de HBO et que récemment Emilia Clarke critiqué sa fin. L’auteur a un blog dans lequel il partage les dernières nouvelles de son travail et dans celui-ci, il a confirmé que l’activité commerciale cesse au cinéma Jean Cocteau et à la Fondation Stagecoach, avec laquelle restera à la maison en écrivant le très attendu “Winds of Winter”.

“Pour tous ceux qui peuvent s’inquiéter pour moi personnellement … oui, je suis conscient que je fais partie de la population la plus vulnérable, étant donné mon âge et ma condition physique”, a écrit George R.R. Martin. «Mais je me sens bien en ce moment et nous prenons toutes les précautions raisonnables. Je suis seul dans un endroit isolé et reculé, assisté par un de mes employés, et je n’irai pas en ville ou voir personne. Pour dire la vérité, Je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, j’écris tous les jours. Les choses sont assez sombres dans les Sept Royaumes… mais peut-être pas aussi sombres qu’elles peuvent l’être ici. »

«Certains jours, en regardant les informations, je ne peux m’empêcher de penser que maintenant nous vivons tous dans un roman de science-fiction. Mais ce n’est malheureusement pas le genre de roman de science-fiction dont je rêvais de vivre enfant, celui avec les villes sur la Lune, les colonies sur Mars, les robots domestiques programmés avec les Trois Lois et les voitures volantes. Je n’ai jamais aimé les histoires de pandémie … J’espère que nous passerons tous par ce sain et sauf. Prenez bien soin de vous, mes amis. Mieux prévenir que guérir“

Des années d’attente

“Vents d’hiver” Ce sera le sixième volet de la saga et est en développement depuis de nombreuses années, le dernier volet ayant été publié en 2011 “Danse des dragons” et ayant terminé l’adaptation télévisuelle de Game of Thrones. De nombreux fans ont déjà abandonné l’espoir d’avoir le livre entre les mains, mais Peut-être que l’isolement forcé de l’auteur américain fait du souhait de nombreux adeptes de la saga une réalité.

