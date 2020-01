Gerald’s Game Glass Escape est la scène la plus gaie des années 2010

Les grands films d’horreur évoquent des réactions viscérales de leur public, et l’adaptation de Mike Flanagan de Jeu de Gerald pour Netflix a créé l’une des scènes les plus gorges et les plus brutales des années 2010.

Le style de film de Flanagan est très élégant et créatif, avec un accent sur l’imagerie visuelle qui persiste, gravée dans l’esprit de ceux qui osent regarder ses films. Au-delà de cela, Flanagan a le don de tirer des performances vraiment déchirantes de ses acteurs, et la performance de Carla Gugino en tant que Jessie Burlingame dans Gerald’s Game en était un excellent exemple. Pendant longtemps, beaucoup ont considéré que le livre de Stephen King était presque impossible à adapter pour l’écran, mais Flanagan leur a donné tort; Beaucoup considèrent Gerald’s Game comme l’un des livres les plus faibles de King, et ont également déclaré que le réalisateur en avait fait l’une de ses plus fortes adaptations cinématographiques à ce jour.

Une partie de la raison pour laquelle Gerald’s Game a été si difficile est que la prémisse repose fortement sur une actrice (Gugino) dans un cadre singulier. Selon Flanagan, le livre de King était “impossible” à adapter tel qu’il était écrit. Dans une interview avec Independent, Flanagan a déclaré qu’une partie de la façon dont il a transformé le monologue intérieur de Jessie et le flux de réactions de conscience à sa situation en film consistait à utiliser son mari décédé, Gerald (Bruce Greenwood) en un “monologue externe” en poursuivant leurs interactions. . Cependant, le film à combustion lente a atteint des sommets explosifs au cours de la fameuse “scène de déglutissement”.

Il y a eu quelques moments importants dignes de grincer des dents dans le cinéma moderne; Cependant, une partie de ce qui rend la scène de déglutition dans Gerald’s Game si brutale est qu’elle s’est entièrement infligée. Les franchises d’horreur comme Saw ont également réglé certains de ces problèmes, car les participants de Jigsaw sont généralement pressés de s’automutiler afin d’échapper aux pièges et de se sauver d’un sort pire que ce qu’ils causeraient. Parfois, cela les amène à se retrouver sans membre, sans peau, etc. Gerald’s Game est pire, car il est non seulement extrêmement sanglant – et ne bronche pas en montrant toutes les parties de la scène en entier – mais il est également représentatif du désespoir et symbolique en ce que cela signifie que Jessie s’est, littéralement et figurativement, dépouillée de ses limites émotionnelles ainsi que de sa peau réelle.

La scène n’est pas pour les faibles de cœur, et aurait fait évanouir les gens après avoir regardé, et c’est juste du sang pur. Une blessure de déglutition est médicalement décrite comme: “un type d’avulsion dans lequel une section étendue de la peau est complètement arrachée du tissu sous-jacent, coupant son approvisionnement en sang. Elle est nommée par analogie au processus de retrait d’un gant.” Semblable à la scène où le personnage de James Franco ampute son propre bras pour se sauver de l’endroit où il est piégé dans un canyon en 127 heures, le personnage de Jessie a pris la décision de s’échapper par tous les moyens nécessaires. Son mari est mort sur le sol, et tout au long du film, elle l’a vu être partiellement mangé par un chien. Elle est également raillée par ses propres pensées, qui impliquent des situations liées aux abus sexuels dans l’enfance, et rencontre un homme, qui finit par être un véritable tueur en série, alors qu’elle est menottée au lit.

Tout cela aboutit à la décision de se libérer, qui est devenue une nécessité absolue et parle de la condition humaine de la force de l’instinct de survie d’une personne, lorsqu’elle est pressée. C’est pourquoi la scène est si brutale. Alors que le public regarde Jessie se décider, ils réalisent ce qui se passe par incréments d’une lenteur tortueuse: elle attrape le verre, elle brise le verre, elle pousse le verre dans le cadre du lit juste assez pour pouvoir atteindre et trancher son propre poignet. .. c’est horrible. Pourtant, il y a un étrange soulagement après, quand Jeu de Gerald s’installe dans la catharsis avant qu’il ne soit finalement atténué par une fin qui ne correspondait pas tout à fait aux hauteurs gérées par Flanagan dans le reste du film.

