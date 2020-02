Ghost Rider des films Marvel pourrait être une femme

Ils veulent introduire Cavalier fantôme Émerveillez-vous les films mais donnez au personnage un tour.

Il y a quelques mois, ils ont annoncé qu’ils Lame pour les films marvel, l’acteur qui lui donnera vie sera Mahershala Ali et il semble que Cavalier fantôme va croiser avec lui. Mais ils veulent que je sois une femme contrairement à Johnny Blaze de Nicolas Cage ou Robbie Reyes de Gabriel Luna. Nous avons vu ce dernier dans la série Agents SHIELD et il allait aussi avoir son propre programme solo Hulu. Bien qu’il semble qu’ils aient annulé ce projet.

Selon les dernières informations sur les films Marvel: «L’homme qui chasse les vampires (Blade) rencontre une femme la tête en feu. Son nom est Alejandra Jones. Elle est la prochaine Ghost Rider dans le MCU. “

Pour l’instant, cette information est une rumeur, mais la source est assez fiable, il existe donc de nombreuses possibilités Cavalier fantôme Soyez une femme quand nous voyons la nouvelle version du personnage au cinéma.

Qui est-ce Alejandra Jones selon les bandes dessinées?

Elle est la fille d’un trafiquant américain et d’une Mexicaine inconnue. Comme ses frères et sœurs, Alejandra a été vendue par son père et s’est retrouvée avec Adam au Nicaragua, où elle et d’autres orphelins ont été formés dans les limites d’un temple pour devenir le prochain Ghost Rider.

Pour raconter une origine très fidèle à la bande dessinée, les films Marvel devraient ajouter à Johnny Blaze par Nicolas Cage. Bien qu’il soit peu probable que cela se produise. Le projet du studio de cinéma est de créer un UCM plus intégrateur et de représenter davantage de personnes. C’est pourquoi ils ajouteront plus de caractères latins et Alejandra Jones pourrait être un Cavalier fantôme très interessant. Il a également une moto impressionnante en feu.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.