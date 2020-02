Giancarlo Esposito a parlé de la deuxième saison

Partager

The Mandalorian, le grand succès de Star Wars au sein de Disney +, se prépare pour sa deuxième saison. Au milieu de l’attente, Giancarlo Esposito a parlé de son personnage et de ce nouvel épisode.

Le Mandalorien Il est arrivé en novembre de l’année dernière et a réussi à battre des records. La série de Star wars Il a conquis des fans partout dans le monde, grâce à sa grande intrigue et ses personnages incroyables Le garçonalias Baby Yoda Après sa première saison, Disney + a annoncé qu’il y aura un deuxième versement et Giancarlo Esposito Il a parlé de ce nouveau processus.

Giancarlo Esposito a été présenté en Le Mandalorien comme Moff Gideon, un homme au service de l’Empire qui dans son meilleur temps a servi de maréchal. Après la chute du Seigneur Sith, Gideon a continué de diriger une force mineure composée de stormtroopers, de stormtroopers et d’incinérateurs. Dans le dernier épisode, il révèle à Din, Cara Dune et Greef Karga qu’il est à la recherche d’El Niño et que ses actions ne s’arrêteront pas tant qu’il ne sera pas sous son contrôle.

Que verrons-nous dans la deuxième saison?

SPOILERS! Dans l’épisode huit de Le Mandalorien, IG-11 a réussi à mettre fin à l’embuscade de Gédéon en activant son autodestruction. D’autre part, Din Djarin Il a réussi à démolir le TIE du méchant en utilisant son jetpack nouvellement acquis. De cette façon, il semblait que la menace était terminée; Cependant, dans la dernière scène, nous observons que Moff a survécu et que pour échapper au navire, il utilise le sabre noir des Mandaloriens, un moment qui a rempli les fans de grandes attentes pour l’avenir.

Lors de la Vancouver FAN EXPO, l’acteur a parlé de la deuxième saison de Le Mandalorien: «Mon personnage a été un peu choqué et a eu des frictions avec quelqu’un d’autre, et j’espère qu’il appréciera quand il le verra. Une grande action épique du sabre laser se produira dans cette série, et je dois mentionner que mon personnage est le seul de la première saison qui pourrait être honoré d’avoir un sabre laser. C’est merveilleux. ”

Peu de détails sont connus sur le deuxième épisode, seulement que la série comportera Sasha Banks, le combattant de la WWE.

Partager

Article précédent

Jurassic World 3 a finalement révélé le titre du film

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.