Giancarlo Esposito fait allusion aux plans de Moff Gideon pour Baby Yoda dans The Mandalorian

Moff Gideon de Giancarlo Esposito a des dessins sur Baby Yoda dans The Mandalorian comme nous le savons, et l’acteur a laissé entendre pourquoi. Esposito a parlé à IGN de ​​son rôle dans la série à succès Disney + et a expliqué pourquoi Gideon pourrait vouloir mettre la main sur The Child.

Esposito a dit des objectifs de Gédéon: «Je sais… Comme tout grand leader ou scientifique – indice, indice, indice – avec quelqu’un qui est avancé d’une certaine manière, oui, vous pourriez vouloir être leur meilleur ami, ou vous pourriez vouloir coopérer -optimisez ce qui est en eux pour comprendre comment nous rendre tous un peu meilleurs en humanité. C’est donc le pouvoir et le contrôle d’un leader Moff qui essaie de remonter l’univers. Mais comment sait-il tout? Comment sait-il tout ce qui se passe? C’est un personnage très intéressant et je suis très honoré de faire partie de cette production. “

Il a également déclaré à / Film qu’il aimait faire partie de l’univers de Star Wars, notant: «Cela a été excitant de faire partie de ce projet en raison de sa nature emblématique, mais plus encore, car cela m’a renvoyé au Star Wars que j’ai adoré. J’ai vu les premiers films et j’ai abandonné parce que c’est devenu de plus en plus dans une veine différente de celle dans laquelle je voulais être, mais c’est le véritable espace occidental. Cela vous donne de l’espace et de l’espace et chacun est un peu un film. Vous pouvez donc raconter une histoire visuellement et cela revient aux tripes originales de la mythologie basée profondément enracinée dans la mythologie de Joe Campbell que George Lucas aimait tant et c’est pourquoi il a inclus cette mythologie dans Star Wars, donc je suis heureux d’en faire partie. »