Gina Carano dévoile une photo du tournage de The Mandalorian 2

Le tournage de la deuxième saison de The Mandalorian vient de se terminer et Gina Carano a partagé une image d’elle dans le tournage

L’actrice Gina Carano a confirmé sa dernière journée de tournage sur The Mandalorian sur sa page Instagram en partageant une photo d’elle en tant que Cara Dune.

L’ancienne star du MMA a posté une photo d’elle-même caractérisée par Cara Dune avec un sous-titre qui dit: “C’est un bouclage dans la saison 2 … J’adore ce travail et les gens qui le composent.” La publication sur les réseaux sociaux montre que les showrunners mandaloriens envisagent toujours une sortie en octobre de cette année.

Voir ce post sur Instagram

C’est un tour d’horizon de la saison 2 .. J’adore ce travail et les gens qu’il contient. 🤍 #torytelling ✨ # themalalorian

Un post partagé par G I N A J🌹Y C A R A N O (@ginajcarano) le 6 mars 2020 à 13h36 PST

Le personnage de Carano est un ancien soldat de choc rebelle qui rejoint Mando dans une tentative de gagner de l’argent et de sauver “The Boy”, également connu sous le nom de Baby Yoda. Elle est très habile en combat rapproché et avec des armes à feu, et est prête à apparaître dans la deuxième saison de la série. Il n’est pas clair s’il restera un personnage principal dans les prochains épisodes ou s’il continuera à apparaître sporadiquement tout au long de la saison.

Créé par Jon Favreau, The Mandalorian stars Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La première saison de la série est désormais disponible sur Disney +.

