God of War: comment vaincre la reine des Valkyries

Le retour de la franchise hyper-violente offre aux joueurs une nouvelle mythologie pour s’imprégner. Ainsi qu’un moteur de combat profondément technique à l’intérieur Dieu de la guerre pour PS4. La nouvelle entrée dans la franchise oppose Kratos aux dieux de la mythologie nordique et propose un nouveau moteur de combat à l’épaule. Le jeu offre aux joueurs un large éventail de compétences et d’équipements pour que le combat du titre semble à la fois réactif et complexe. God of War offre aux joueurs une série de batailles de boss difficiles et intéressantes qui peuvent sembler difficiles lors d’une première partie.

Sans aucun doute, l’un des combats de boss les plus difficiles est le combat contre Sigrun la Valkyrie Queen. Elle héberge un arsenal de mouvements dangereux qui mettront à l’épreuve les compétences d’un joueur. Son schéma d’attaque apparemment aléatoire peut être difficile pour les joueurs à étudier et à prédire, faisant de ce combat une expérience frustrante et décourageante. Ce guide fournira aux joueurs une stratégie pour vaincre la tristement célèbre Valkyrie Queen avec peu ou pas de difficulté. Suivez simplement les conseils fournis et regardez le combat se banaliser.

Avant de s’attaquer au redoutable boss, il est important que les joueurs soient suffisamment préparés pour lui faire face. Elle a une grande variété de dégâts élevés et d’attaques K.O à un coup qui enverra rapidement un joueur mal préparé. Passer un peu de temps à se préparer peut faire la différence entre gagner et mourir d’une mort honorable au combat.

Au moment où un joueur affrontera Sigrun, il aura probablement la majorité des compétences à sa disposition. Mais assurez-vous d’avoir la contre-attaque et le retour des compétences de tempête dans votre arsenal. Ces capacités joueront un rôle clé dans la défaite de la reine Valkyrie et sont indispensables.

En ce qui concerne l’équipement à utiliser pendant ce combat contre un boss, il est recommandé que les joueurs utilisent le Pauldron of Deadly Mist d’Ivaldu comme ensemble d’armure. Cet ensemble offre aux joueurs une capacité de régénération ainsi que trois emplacements d’enchantement par pièce pour qu’ils puissent équiper tous les enchantements qu’ils désirent. Cet ensemble d’armure est un choix solide étant donné sa puissante capacité de régénération ainsi que la grande quantité d’enchantements que vous pouvez équiper.

Une fois correctement préparé, le combat Sigrun deviendra légèrement plus facile. Assurez-vous donc de bien vous préparer avant de vous attaquer au redoutable boss. Une tentative précipitée à Sigrun pourrait entraîner une perte frustrante.

L’élément le plus important pour combattre Sigrun est de comprendre son puissant jeu de coups et comment arrêter ses attaques. Grâce à la mémorisation de son schéma d’attaque et à la manière de briser son bouclier, le combat contre Sigrun sera banalisé.

Lorsque vous combattez Sigrun, assurez-vous de garder votre bouclier en permanence jusqu’à ce qu’une ouverture soit disponible. Sa variété d’attaques vaincra rapidement un joueur trop agressif. Être patient et défensif est de loin le moyen le plus efficace et le plus efficace de s’attaquer au patron.

L’une des premières choses à noter lors du combat contre Sigrun est d’utiliser votre compétence de lancer de hache pour arrêter ses attaques aériennes. Si vous la voyez flotter vers le haut vers le ciel, visez-la rapidement et lancez votre hache pour l’étourdir. Cela l’empêchera de déclencher certaines de ses attaques les plus dangereuses contre Kratos. Cela permet également aux joueurs de déclencher une puissante contre-attaque contre elle. C’est là que la compétence de tempête revient pour ramener votre hache tout en livrant une puissante attaque slam. Utilisez cette combinaison de compétences pour la garder hors du ciel et pour grignoter continuellement son vaste bassin de santé. Cependant, soyez conscient de ses attaques de tacle volant. Ils ne peuvent pas être interrompus par un lancer de hache et peuvent être extrêmement dommageables s’ils se connectent.

Lorsque vous combattez Sigrun, méfiez-vous de son puissant mouvement imblocable. Comme son nom l’indique, il ne peut pas être arrêté avec un bouclier et infligera une quantité massive de dégâts s’il se connecte. La meilleure façon de gérer cette attaque est de regarder son démarrage du mouvement. Si elle saute vers votre droite, esquivez à droite, et il en va de même pour la gauche. Cela permettra aux joueurs de repérer visuellement quel côté ils doivent prendre pour éviter cette attaque au couteau non bloquable. Soyez donc conscient et faites attention à la façon dont elle vous approche afin d’éviter ces attaques. Un autre mouvement puissant à se méfier est l’attaque de saut bondissant de Sigrun. Attention si elle saute directement vers le haut vers le ciel, elle descendra avec une série de tentatives de prises qui déclencheront toutes une quantité dévastatrice de dégâts. Il vous suffit de vous éloigner au moment où vous remarquez son saut, cela vous assurera de ne pas être pris par la puissante attaque.

La dernière astuce pour démanteler Sigrun est de percer son puissant bouclier. La meilleure façon de le faire est d’utiliser l’attaque dédiée à la rupture du bouclier ou de déclencher une attaque runique sur elle. Cela va percer sa défensive, ne permettant aucune contre-attaque et ouvrant la possibilité d’une puissante attaque combinée contre le boss. Ce sera le principal moyen par lequel les joueurs pourront endommager la Valkyrie Queen et c’est une opportunité à ne pas perdre. C’est un personnage qui ne permet pas beaucoup d’erreurs, donc capitaliser sur cette faille dans son armure est essentiel pour la victoire.

S’ils sont appliqués, ces conseils vous assureront une victoire satisfaisante sur le puissant Sigrun. Soyez simplement prudent et conscient de son jeu de mouvements tout en étant efficace dans vos contre-attaques et la tristement célèbre Valkyrie Queen sera un autre boss mort aux pieds de Kratos. En suivant ces conseils, les joueurs pourront se vanter d’avoir vaincu le boss le plus dangereux de God of War.

Dieu de la guerre est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC.