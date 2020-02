Godzilla: le roi des monstres: analyse Blu-Ray

Nous analysons en Cinémascomique le Blu-Ray de Godzilla: King of the Monsters, le retour du titan légendaire au sein du Monsterverse

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de Godzilla: le roi des monstres, la suite Godzilla de 2014, qui fait partie du Monsterverse que Warner Bros.et Legendary Pictures créent, dont Kong: Calavera Island fait également partie, ainsi que le crossover qui affrontera les deux monstres emblématiques: Godzilla vs. Kong, dont la première au cinéma est prévue pour le mois de novembre de cette année.

Godzilla: le roi des monstres Il est déjà en vente dans les magasins sur Blu-ray et DVD; ainsi qu’au format numérique. Le film américain produit par Warner Bros Pictures et Legendary Pictures est distribué en Espagne par 20th Century Fox Home Spain.

Le film est réalisé par Michael Dougherty (Krampus – Damn Christmas), et ses protagonistes sont les acteurs nominés aux Oscars Vera Farmiga (Warren Record Saga), Ken Watanabe (The Last Samurai) et Sally Hawkins (The Shape of Water), qui ils reprennent les rôles qu’ils ont joués dans Godzilla; ainsi que les incorporations de Kyle Chandler (First Man: The First Man); Millie Bobby Brown (Stranger Things) lors de ses débuts sur grand écran; Bradley Whitford (laissez-moi sortir); Thomas Middleditch (Silicon Valley); Charles Dance (Game of Thrones); O’Shea Jackson Jr. (Game of Thieves: The Perfect Heist); Aisha Hinds (Star Trek: dans le noir); et Zhang Ziyi (The Cloverfield Paradox).

Dougherty a réalisé le film à partir d’un scénario qu’il a écrit en collaboration avec Zach Shields. Le film est produit par Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers, Thomas Tull et Jon Jashni; avec Zach Shields, Barry H. Waldman, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno et Kenji Okuhira en tant que producteurs exécutifs, et Alexandra Mendes et Jay Ashenfelter en tant que coproducteurs de Legendary.

La nouvelle histoire raconte les efforts de l’agence crypto-zoologique Monarch, tandis que ses membres sont confrontés à l’émergence d’une série de monstres de la taille de dieux, parmi lesquels le retour du puissant Godzilla, qui entre en collision avec Mothra, Rodan et son plus grand ennemi naturel, Ghidorah, le roi des trois têtes. Lorsque ces super-espèces anciennes – qui n’étaient censées être que des mythes – reviennent à la surface et reprennent la surface comme leur territoire, elles se battront toutes pour la suprématie, laissant l’existence de l’humanité au bord de l’abîme.

Godzilla: le roi des monstres Il est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras, que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse de la bande est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’avez pas encore eu l’occasion de la voir et que vous souhaitez savoir quels extras elle contient.

Bande annonce du film:

Monstres 101:

Godzilla: le redoutable gardien de la nature (1 minute):

Godzilla est une icône, la plus grande star d’Hollywood, selon le scénariste et réalisateur Michael Dougherty. Ainsi, ils indiquent qu’il appartient à l’espèce Titanus Gojira, et a une hauteur de 119 mètres. Son arme standard est le souffle atomique et sa route territoriale abrite toutes les mers du monde. De plus, il devient thermonucléaire dans les affrontements les plus dangereux.

Mothra: Reine des monstres (2 minutes):

Aussi connue sous le nom de Titanus Mosura, c’est une force du bien, qui représente le cycle de naissance, de mort et de renaissance, selon le réalisateur. De cette façon, ils nous disent qu’il effectue un cycle polyphasique et a une envergure de 244 mètres. Son arme est des attaques avec des toiles d’araignée de soie, bien que son attaque la plus meurtrière soit son dard.

Ghidorah: The Living Extinction Machine (2 minutes):

Son nom de code est Monster Zero, et il a une hauteur de 160 mètres. C’est un prédateur alpha, rival de Godzilla, où chaque tête, des trois qu’il a, pense de façon indépendante. Son arme la plus meurtrière est les rayons de gravité. Votre mission est de détruire la Terre. De plus, ses ailes génèrent des vents d’ouragan et il est capable de régénérer des membres coupés.

Rodan: God of Airborne Fire (1 minute):

Son espèce est Titanus Rodan, et elle a une envergure de 265 mètres. La lave coule à travers son corps au lieu du sang. Ses écailles sont une armure géothermique et génèrent un filet sonore lors du vol.

Evolution des Titans:

Godzilla 2.0 (9 minutes):

Pour Vera Farmiga, qui joue le Dr Emma Russell, une suite n’a de sens que si vous la rendez plus profonde, plus forte et plus grande. Le réalisateur avoue son obsession pour Godzilla depuis son enfance, ayant vu toutes les incarnations du personnage. Et, bien qu’il pense que Gareth Edwards a fait un excellent travail dans la mise à jour de Godzilla, il a voulu introduire ses propres réajustements dans la conception du personnage. Parmi les différences les plus importantes figurent le changement des pointes sur le dos et des griffes plus grandes.

De son côté, Guillaume Rocheron, superviseur des effets visuels, avoue que pour la suite, ils ont repris tout ce qu’ils ont appris du film de 2014, et ont exploité tout leur potentiel d’interprétation. Pour cela, ils se sont appuyés sur des références de crocodiles, de lézards et de toutes sortes de prédateurs; mais ils ont également ajouté une attitude plus agressive. À son tour, nous voyons la phase de capture des mouvements des Titans, avec un acteur différent pour chaque tête de Ghidorah.

Création de Mothra (7 minutes):

Ils parlent d’être la créature préférée des spectateurs, car c’est de la pure bonté, où leur intention est de prendre soin, de se régénérer et de grandir. Mais pour ce film, sa conception était un défi, car le réalisateur avoue que dans les versions précédentes, c’était essentiellement un papillon de nuit géant. Ainsi, ils ont voulu le rendre aussi beau que les papillons, montrant qu’il s’agit d’une femelle titan, utilisant ainsi la bioluminescence et différentes couleurs et luminosité pour communiquer leurs émotions.

Création de Ghidorah (6 minutes):

Le réalisateur parle des caractéristiques de la créature qui ont persisté depuis sa première apparition dans les années 60. De cette façon, il indique qu’elle est dorée, elle a trois têtes, étranges comme celles d’une chauve-souris, et un coassement très unique. Ghidorah vient de la légende grecque d’Hydra, mais également basée sur la mythologie orientale.

Pour le cinéaste, il était important que la tête de chaque créature ait sa propre personnalité, alors il a engagé trois grands artistes de capture de mouvement pour interpréter les trois têtes de Ghidorah. De plus, ils expliquent qu’ils ont ajouté le sifflement des serpents à leurs grognements.

Réimaginer Rodan (5 minutes):

Le réalisateur parle de la créature comme l’un de ses favoris, car il pouvait voler, et c’était très intéressant les affrontements aériens que Rodan a permis de développer. À leur tour, ils déclarent qu’ils voulaient le différencier de MUTO, qui a également volé dans la tranche précédente; raison pour laquelle ils ont élaboré de nombreux modèles différents, jusqu’à opter pour celui de la bande. Pour le cinéaste, il était important qu’ils s’appuient sur les vautours, les aigles et les faucons, non seulement pour l’apparence, mais aussi pour imiter leur langage corporel.

Monarch en action:

Le temple du Yunnan (7 minutes):

Ils racontent comment ils ont recréé la naissance de Mothra, montrant les storyboards, sur l’île Infante, dans la mythologie de Toho. Ils voulaient créer un ancien temple, construit pour vénérer le Titan, qui était d’architecture maya, perdu dans la jungle amazonienne. La réalisatrice ajoute que Mothra est une sorte d’ambassadrice du royaume des Titans, car elle la considère comme la mieux qualifiée pour établir une communication et une relation entre l’homme et les Titans.

Le château de Bravo (6 minutes):

Le réalisateur a adoré le concept de Monarch en tant qu’organisation classique de science-fiction secrète, où son objectif principal est de retrouver et de trouver des monstres géants. Ainsi, dans cette suite, je voulais montrer de quoi l’organisation était capable. À leur tour, ils voulaient transmettre la capacité de Godzilla à communiquer, explique le scénariste et producteur exécutif Zach Shields.

La base en Antarctique (6 minutes):

L’éveil de Ghidorah doit avoir lieu dans un environnement qui semble une extension naturelle de lui, c’est-à-dire un monde désolé, froid et mort; L’Antarctique était donc le bon endroit, explique le scénariste et réalisateur Michael Dougherty.

Ensuite, ils nous montrent comment dans toute l’intrigue qui se déroule en Antarctique, ils ne sont jamais montés sur la glace lors de l’enregistrement de la cassette, puisque le tournage s’est fait dans les studios de son d’Atlanta (Géorgie), avec fond chroma bleu et sol se faisant passer pour de la glace et de la neige, basé sur l’utilisation de milliers de kilos de sel d’Epsom.

Le volcan de l’île de Mara (6 minutes):

Le réalisateur a voulu réintroduire Rodan avec son apparence de l’intérieur d’un volcan. connu parmi les légendes de l’île comme le démon du feu, comme un phénix qui renaît de ses cendres. La séquence d’action du titan balayant l’île a été réalisée par la deuxième unité, qui a été aidée par le scénariste Zach Shields pendant le tournage à Mexico pendant une semaine, avec Tommy Harper comme directeur de la deuxième unité et coordinateur d’action.

La tanière sous-marine (7 minutes):

Michael Dougherty explique que Godzilla a toujours émergé des profondeurs de la mer, mais ce qui n’a jamais été vu dans un film de monstre, c’est où il va quand il revient à la mer. Ainsi, l’équipe des effets numériques a été une occasion unique de créer l’antre de Godzilla, optant pour une ville immense et développée, mais qui a été abandonnée et désolée pendant des milliers d’années, avec des sculptures et des bâtiments en pierre sous la mer

De cette façon, avec l’antre, ce qu’ils essayaient de transmettre était l’idée que l’humanité a construit ce site comme une sorte de temple pour Godzilla, entouré de toutes les radiations dont le Titan avait besoin pour se revitaliser.

Millie Bobby Brown: une force de la nature (4 minutes):

Le réalisateur a pensé à l’actrice pour le rôle de Madison depuis l’écriture du script, et déjà dans les storyboards et les avant-premières, il a demandé aux animateurs d’utiliser le visage de Millie Bobby Brown, bien qu’il n’ait pas encore contacté l’interprète, car il l’aimait dans Choses étranges

Pour le scénariste Zach Shields, l’actrice est “une personne très compétente, grande et prévenante”. Ainsi, le scénariste et l’acteur O’Shea Jackson Jr. conviennent qu’elle est une fille de treize ans très mature pour son âge.

Technologie monstrueuse: Monarch va au combat (9 minutes):

Nous voyons la collection d’outils, d’armes, de technologie, de véhicules et de bases utilisés par Monarch. De cette façon, ils nous enseignent plus en détail l’Argo, un porte-avions volant blindé; Orca, un instrument qui sert de moyen de communication avec les Titans à travers la bioacoustique; le destructeur d’oxygène et le sous-marin de Serizawa.

Les monstres sont réels (14 minutes):

Différents experts parlent de la mythologie des monstres et de la peur et de la fascination des humains pour eux. Ainsi, ils passent en revue les contes et légendes des monstres à travers l’histoire de l’humanité, en commençant par le premier, The Epic of Gilgamesh. Tout le monde convient que les monstres représentent la peur collective de l’inconnu. De plus, ils parlent de cryptozoologie, c’est-à-dire de l’étude d’animaux cachés ou inconnus, non encore catalogués par la science.

Bienvenue à Monsterverse (4 minutes):

Ils passent en revue les trois films qui composent pour le moment le Monsterverse: Godzilla, Kong: Skull Island et Godzilla: King of the Monsters; ainsi que les bons et les mauvais titans qui en font partie.

Scènes supprimées (5 minutes).

Remorques (12 minutes):

Composé de 4 avancées différentes de la suite.

Audiocomments (132 minutes):

Commentaires pendant la reproduction de la bande, par Michael Dougherty, Zach Shields et O’Shea Jackson Jr.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Godzilla: King of the Monsters, désormais disponible pour vous ramener chez vous sur Blu-ray et DVD; ainsi que pour la location et la vente numérique. Et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

