Godzilla: Pourquoi le destructeur d’oxygène de MonsterVerse n’a pas tué Ghidorah

Le destructeur d’oxygène n’a pas tué le roi Ghidorah en Godzilla: le roi des monstres, malgré le fait que les militaires disent qu’il détruirait tout dans un rayon de deux milles – alors que s’est-il passé? Dans le film Godzilla original de 1954, le destructeur d’oxygène était une arme mortelle conçue par des scientifiques pour tuer Godzilla. Conçu pour diviser les atomes d’oxygène, le destructeur d’oxygène tue tout ce avec quoi il entre en contact. Dans le premier film, il a tué Godzilla avec succès, solidifiant sa place comme l’un des dispositifs de complot les plus importants de la franchise Godzilla, et il a été référencé à plusieurs reprises depuis.

Compte tenu de son importance, il était logique que MonsterVerse de Legendary fasse sa propre version du destructeur d’oxygène. Au cours de la deuxième bataille de Godzilla avec le roi Ghidorah, l’armée arrive sur les lieux, l’amiral Stenz (David Strathairn) annonçant leur intention d’éliminer les deux monstres avec le lancement de leur nouvelle arme, le destructeur d’oxygène. Il exprime sa confiance qu’aucune créature ne peut survivre à l’explosion du destructeur d’oxygène. Après son déploiement, Godzilla est grièvement blessé et présumé mort. Mais leur plan se retourne contre lorsque le roi Ghidorah s’envole de l’océan, blessé par son combat avec Godzilla mais apparemment non affecté par le destructeur d’oxygène.

En relation: Comment Godzilla vs Kong peut-il payer le roi de l’anguirus des monstres

Godzilla s’est révélé supérieur au roi Ghidorah au combat, alors pourquoi Ghidorah a-t-il pu ignorer les effets du destructeur d’oxygène alors que le vrai roi des monstres ne le pouvait pas? L’explication est probablement liée à une découverte que Monarch fait à propos de Ghidorah peu de temps après son combat avec Godzilla. Les personnages principaux sont capables de comprendre que Ghidorah n’est pas de la Terre. Tout comme la version Toho du monstre à trois têtes, Ghidorah de MonsterVerse est un envahisseur extraterrestre d’une autre planète. Ghidorah a voyagé sur Terre il y a des siècles, et il est ici depuis.

Les militaires savaient qu’ils pouvaient vaincre Godzilla avec le destructeur d’oxygène, mais ils ne comptaient pas sur Ghidorah non affecté. Cela pourrait être dû au fait qu’ils supposaient que le corps de Ghidorah fonctionnait comme n’importe quelle autre créature vivante de la Terre. Naturellement, on pourrait croire que Ghidorah a besoin d’oxygène pour survivre, mais Ghidorah est un étranger. Dans cet esprit, il n’y a aucune raison de croire que le destructeur d’oxygène devrait le tuer. Personne ne comprend encore complètement sa biologie.

Ghidorah n’ayant pas besoin d’oxygène pour vivre expliquerait comment il a atteint la Terre en premier lieu. Dans les films de Toho, Ghidorah peut voler dans l’espace sans vaisseau spatial pour le transporter, donc à moins qu’il n’ait été transporté par un vaisseau extraterrestre, Ghidorah doit être venu sur Terre par ses propres moyens. Si Ghidorah n’a pas besoin d’oxygène pour survivre, alors rien ne l’empêche de voler librement dans l’espace. Ghidorah étant capable de survivre au destructeur d’oxygène parce qu’il est un extraterrestre, c’est une façon de plus que la décision de MonsterVerse de conserver l’origine Toho de Ghidorah a ajouté un peu de facteur amusant et imprévisible au méchant classique de Godzilla. La nature de Ghidorah en tant qu’étranger est la raison pour laquelle il a défié l’ordre naturel et est devenu une menace si énorme pour la planète.

Plus: Théorie de Godzilla: Ghidorah n’est pas le seul étranger dans le monstre