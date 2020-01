Godzilla, roi des monstres Titans manquants: Amhuluk expliqué

Amhuluk est l’un des Titans confirmé pour exister dans le MonsterVerse en Godzilla: le roi des monstres, mais il n’a pas encore fait son apparition. Qui il est et à quoi il ressemble est sujet à spéculation, mais les liens mythologiques de son nom pourraient fournir des indices solides.

Le début de Godzilla: King of the Monsters a révélé que le MonsterVerse est peuplé d’au moins 17 Titans, dont cinq sont des monstres appartenant à des propriétés extérieures. Le reste est original au MonsterVerse. Quatre des 17 Titans – Godzilla, King Ghidorah, Mothra et Rodan – sont au cœur de l’histoire du film, et quatre autres font de brèves apparitions. Le film présente au public le biblique Titan Behemoth, une terreur de la mythologie grecque Scylla, un troisième M.U.T.O., et le Mountain Titan, Methuselah. Les autres Titans réveillés par l’appel du roi Ghidorah ne sont pas arrivés pour voir Godzilla vaincre Ghidorah à la fin du film, ils n’ont donc pas été officiellement révélés.

Cependant, même s’ils n’ont pas encore été vus, leurs noms ne sont pas un secret: ces Titans ont été montrés sur l’un des moniteurs de Monarch. Parmi eux se trouve Amhuluk, une créature qui a un avant-poste de Monarque construit autour de lui dans les formations rocheuses de Manpupuner en Russie. Mis à part son emplacement, rien n’a été confirmé sur Amhuluk de MonsterVerse, mais il partage son nom avec une créature de la mythologie des tribus Kalapuya, un peuple amérindien de l’ouest de l’Oregon. Les Kalapuya croyaient qu’Amhuluk était un monstre puissant qui habitait dans un lac près de Forked Mountain dans l’Oregon.

Soi-disant, Amhuluk était une créature maléfique qui aimait noyer n’importe qui et n’importe quoi dans les environs. Il a fait l’objet d’histoires utilisées pour effrayer les enfants loin de l’eau. Il serait un serpent de mer à quatre pattes et tacheté qui arborait une paire de cornes géantes qui étaient utiles pour empaler ses victimes. Bien que la version MonsterVerse ne corresponde pas à cette description, cela donne au moins une image de ce à quoi Amhuluk pourrait ressembler.

Si Amhuluk vivait dans l’Oregon, ce qu’il faisait en Russie au moment de Godzilla: le roi des monstres? Il est possible qu’Amhuluk ait quitté l’Oregon à un moment donné de sa vie et se soit installé pour hiberner en Russie. Si c’est le cas, cela pourrait le connecter à des créatures de la mythologie associées à cette région, comme un dragon slave, d’autant plus qu’Amhuluk ressemble étroitement à la définition occidentale d’un dragon. Le folklore slave est rempli de dragons, et certains habitent dans l’eau. Il vaut la peine de se demander si Amhuluk est vraiment un dragon, et si lui, contrairement au roi Ghidorah, est en fait originaire de la Terre.

