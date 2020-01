Gotham: 5 personnages qui ont obtenu des terminaisons (et 5 qui méritaient plus)

Gotham a capturé l’imagination de nombreux publics, des fans de Batman de longue date à ceux qui plongent leurs orteils dans le monde du Caped Crusader pour la première fois. Avec une dernière saison composée de seulement 12 épisodes et une finale de série comprenant un saut dans le temps de 10 ans, la série avait beaucoup à conclure. Ils l’ont cloué avec certains personnages mais ont inévitablement laissé tomber le ballon avec d’autres.

10 mérité de plus: Selina Kyle

La première scène mettant en vedette Selina Kyle dans la finale de la série est impressionnante alors qu’elle navigue intelligemment et poliment à travers la sécurité pour voler un diamant précieux. Ce qui vient après est un problème car les scènes qui suivent sont principalement sur la façon dont Selina a lutté émotionnellement en l’absence de Bruce Wayne.

Alors que Bruce a toujours été une grande partie de son histoire, Selina a toujours été bien plus que sa relation avec Bruce. Au lieu d’explorer de manière réfléchie comment Selina a grandi et qui elle est devenue au cours de la dernière décennie, la plupart du temps est consacrée à son départ amer de Bruce et aux prises avec l’idée de son retour soudain.

9 Montage: Jim Gordon

Comme les fans l’avaient toujours prévu, Jim Gordon est finalement devenu commissaire du département de police de Gotham City. C’était bien mérité après ses nombreux actes d’héroïsme et de leadership au sein du GCPD. La finale de la série a montré que Jim avait également trouvé un équilibre dans sa vie, car tout ne concernait plus le travail. Il s’était également révélé être un bon mari pour Lee Thompkins et un bon père pour sa fille Barbara Lee.

Sous sa direction, Jim avait gardé Gotham relativement paisible et stable au cours de la dernière décennie. Alors que les méchants ont recommencé à sortir des boiseries, Jim a fait de son mieux pour garder les choses ensemble et a aidé à inaugurer une ère où le GCPD travaillerait aux côtés de Batman pour protéger la ville.

8 mérité plus: Tabitha Galavan

Initialement présentée dans la saison 2 comme un acteur clé de l’arc avec son frère Theo Galavan, Tabitha est devenue une figure importante de la plus grande série. Le problème avec la mort de Tabitha lors de la première de la saison 5 est qu’il ne s’agissait finalement pas d’elle; il s’agissait de forcer Barbara Kean dans les bras de Jim Gordon.

Seules et ébranlées par la perte de Tabitha, Barbara et Jim ont passé une nuit fatidique ensemble qui a conduit à la naissance de Barbara Lee Gordon. Tabitha méritait de terminer son histoire selon ses propres termes et non pas comme un complot pour amener un enfant dans le triangle amoureux de Jim Gordon-Barbara Kean-Lee Thompkins.

7 Montage: Pingouin / Cobblepot Oswald

Monocle et tous, le public a finalement pu voir la version de ce spectacle d’Oswald Cobblepot complètement ancrée dans le personnage classique de Penguin. Il avait l’attention du public et ses propres projets étaient en cours. Les fans ont également pu le voir travailler avec son vieil ami le Riddler une fois de plus, dont la relation a toujours été l’une des meilleures choses à propos de Gotham.

La confrontation de Penguin avec Jim Gordon sur la jetée est également satisfaisante. Non seulement cela amène la série au cercle complet au début où Jim a sauvé la vie de Penguin sur la jetée, mais cela met en évidence la nature continue et problématique de la relation de Jim et Penguin. En cas de besoin – comme face à Theo Galavan dans la saison 2 ou lorsqu’ils faisaient face à des forces armées massives dirigées par Bane dans la saison 5 – Jim a embrassé l’aide d’Oswald. Quand il n’avait plus besoin de Penguin, Jim serait heureux de le jeter dans Arkham Asylum. Le public a pu réaliser que les héros peuvent être manipulateurs et que les méchants peuvent être mis à profit, et la dichotomie entre les héros et les méchants n’est pas aussi nette.

6 mérité plus: Lee Thompkins

Lee obtient une fin heureuse. Elle est un médecin prospère, une mère de famille et mariée à Jim Gordon. En plus de maintenir certains fils stables et de les couper avec les mains de son médecin pour aider à désamorcer une bombe, la finale ne montre pas Lee en action et aide les autres comme elle l’avait si souvent fait dans le passé.

Il y avait toujours beaucoup plus pour la femme qui était devenue la reine des Narrows improbable mais redoutable dans la saison 4. Contrairement à Jim, elle avait toujours été un bon partenaire romantique, donc être une bonne épouse n’a pas le même poids que lui. un bon mari. Encore une fois, ce n’est pas nécessairement une mauvaise fin, mais la fin méritait d’être plus sur Lee en tant qu’individu.

5 Montage: The Riddler / Edward Nygma

Même s’il avait passé une décennie à Arkham Asylum, Edward Nygma n’avait pas perdu le contact et restait aussi vif que jamais. De sa personnalité au costume, il a pleinement embrassé le personnage du Riddler. C’était un plaisir de le voir à nouveau interagir avec Pingouin, la chimie entre eux étant toujours plus palpable. Le Riddler et le Pingouin ont peut-être été contrecarrés par Batman cette fois, mais le duo est de retour et leurs manigances ne font que commencer dans cette nouvelle ère de Gotham.

Fidèle au Riddler qui a évolué dans la série, dans la finale, il n’était toujours pas le méchant le plus diabolique en jeu. Il poignarderait un Jeremiah apparemment comateux dans la jambe et attacherait des explosifs au maire James, mais en fait rien de tout cela n’était aussi sinistre que ce que le vrai Joker avait prévu. Il était un méchant pour la plupart de la série, mais il était rarement le pire d’entre eux.

4 mérité de plus: Victor Zsasz

Au service de la famille Falcone et de Penguin à différents moments de la série, le décalé et mortel Victor Zsasz a tenu à faire ce qu’il aimait pour les personnages les plus puissants du monde criminel de Gotham. Les Falcones et le Pingouin étaient puissants de leurs propres droits, mais ce sont en grande partie les Zsasz qui ont aidé à faire respecter leur règne et qui ont géré leurs pires ennemis. Cependant, Zsasz vivait toujours selon ses propres conditions. Il n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait vraiment à Pingouin et aux Falcones et n’avait pas peur de passer du côté le plus fort.

Cela a déçu le dernier épisode de Zsasz de le présenter comme un patsy dont l’esprit était contrôlé par Poison Ivy. Sa dernière apparition dans la série concernait les machinations d’Ivy et n’avait rien à voir avec Zsasz vivant selon ses propres conditions ou avec le soutien volontaire du véritable pouvoir criminel à Gotham.

3 Montage: Joker

Qu’il jouait Jerome ou Jeremiah Valeska, le jeu de Cameron Monaghan a toujours été un moment fort de Gotham. Cela a continué et a porté ses fruits dans la finale de la série alors que toutes les transformations de Jérôme et Jérémie ont finalement abouti à la manifestation du vrai Joker. En tant qu’ennemi juré de Batman, il est normal que le Joker soit le cerveau méchant derrière les événements de la finale de la série.

Son évasion de l’asile d’Arkham a tourné autour du retour de Bruce Wayne à Gotham et de la naissance de Batman. Même s’il est vaincu, il est ravi que Bruce atteigne son potentiel et devienne un adversaire digne, les deux étant désormais à jamais enfermés dans un jeu de volontés sur le sort de Gotham.

2 mérité plus: Nyssa al Ghul

Afin de venger la mort de son père et de réaliser son héritage, Nyssa al Ghul a manipulé les événements afin que Gotham ne soit pas réunifié avec le continent et la ville soit détruite. Barbara Kean a réussi à blesser Nyssa avec le même couteau qui a tué Ra’s al Ghul et le plan directeur de Nyssa est déjoué. Pourtant, le blessé Nyssa parvient toujours à s’échapper de Gotham dans le sous-marin Barbara, Penguin et le Riddler allaient utiliser.

Bien que son plan échoue et qu’elle soit vaincue, on a toujours l’impression que Nyssa n’a pas fait face à des conséquences assez graves. Elle ne paie pas vraiment ses crimes car elle reste libre et c’est le dernier public qu’elle voit. Il aurait dû y avoir une fin plus définitive et épique pour l’un des méchants finaux et les plus importants de la série.

1 raccord: Bruce Wayne

Après tout le développement progressif tout au long de la série, les fans ont finalement pu voir Bruce Wayne devenir Batman. La seule façon de terminer correctement ce spectacle était pour lui d’apparaître dans le costume emblématique de Batman alors qu’il surplombait Gotham.

L’émission a fait exactement cela et a également donné un aperçu de lui en action contre des membres clés de la galerie de ses voyous comme le Joker, Penguin et le Riddler. Atteindre ce point s’est senti gagné après tout ce que Bruce a traversé et travaillé tout au long des 5 saisons de Gotham.

