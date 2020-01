Grâce à Baby Yoda, Disney + a avancé sa date de sortie en Espagne

Disney + Il est devenu un grand succès, et une grande partie de cette reconnaissance mondiale a été obtenue grâce à Baby Yoda Pour cette raison, la plateforme de streaming arrivera plus tôt en Espagne.

Sans aucun doute, Disney + Il a tous les avantages de battre les grandes plates-formes telles que Netflix. Ce nouveau projet, qui mettra en vedette des entreprises telles que Marvel, Pixar et Star wars, a avancé sa date de sortie en Espagne grâce au grand succès Baby yoda de Le Mandalorien

En novembre 2019, il avait été annoncé que Disney + arriverait en Espagne le 31 mars 2020. Maintenant, à quelques mois de la date indiquée, la plateforme a confirmé que avancera sa première au 24 mars de cette année. Et apparemment, tout est dû à Baby Yoda.

L’aide de Baby Yoda

L’un des contenus les plus attendus de Disney + est Le Mandalorien, la première série de Star wars qui arrivera avec le titre original en Espagne. D’autre part, la plateforme plaira également aux fans de Marvel Avec de nouveaux projets. Comme WandaVision, qui arrivera en 2020, et Le faucon et le soldat d’hiver.

En plus de la nouvelle date de sortie Disney + a annoncé le prix pour l’Espagne: 6,99 € par mois ou 69,99 € pour l’abonnement annuel. Le 24 mars, il sera également disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Suisse et en Irlande et en été, il atteindra plus de pays européens tels que le Portugal ou la Belgique.

L’abonnement peut être effectué sur le site officiel de Disney + en Espagne à partir du 24 mars, jour où l’intégralité du catalogue de Disney, Pixar, National Geographic, Marvel et Star Wars sera disponible sur n’importe quel appareil.

