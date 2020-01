Grace & Frankie Saison 6 Guide des acteurs et des personnages | .

Grace et Frankie la saison 6 revient avec un casting principal et de soutien exceptionnel. Co-créé par Marta Kauffman et Howard J. Morris, le casting de Grace et Frankie est interprété par deux actrices emblématiques, Jane Fonda et Lily Tomlin.

Grace et Frankie soulignent l’amitié entre Grace (Jane Fonda), une magnat à la retraite des cosmétiques, et Frankie (Lily Tomlin), une enseignante d’art hippie. La vie de Grace et Frankie change considérablement lorsque leurs maris, Robert (Martin Sheen) et Sol (Sam Waterston), annoncent leur amour l’un pour l’autre et envisagent de quitter leur femme. Étonnamment, Grace et Frankie, qui sont des opposés polaires, décident d’emménager et ils doivent apprendre à faire face aux goûts et aux tendances de l’autre.

Connexes: Grace et Frankie: la pire chose que chaque personnage ait faite

Grace et Frankie, la saison 6 traite des conséquences du mariage surprise de Grace avec Nick (Peter Gallagher). De plus, Grace et Frankie se dirigent vers Shark Tank pour présenter leur nouvelle idée d’entreprise. Avant la première de la saison 6, Grace et Frankie ont été renouvelés pour une septième et dernière saison de 16 épisodes. Voici une ventilation de la distribution et des personnages de Grace et Frankie saison 6.

Jane Fonda joue Grace Hanson, un magnat de la cosmétique à la retraite qui a créé sa propre entreprise de soins de la peau, Say Grace. Grace est une femme forte et têtue qui semble toujours avoir un verre à la main. Elle est l’ex-femme de Robert et la mère de Brianna et Mallory. Fonda est une légende d’acteur, ayant remporté deux Oscars et sept Golden Globes. Fonda est surtout connu pour jouer Sally Hyde dans Coming Home et Bree Daniels dans Klute.

Lily Tomlin décrit Frankie Berstein, un professeur d’art hippie. Contrairement à Grace, Frankie n’est pas une femme au foyer typique et se soucie plus de l’expression artistique et des activités spirituelles que des tâches ménagères et de la cuisine. Frankie est l’ex-femme de Sol et la mère adoptive de Coyote et Bud. Comme Fonda, Tomlin est une actrice légendaire qui a commencé en tant que comédienne de stand-up. Tomlin a remporté quatre Primetime Emmys, deux Tonys et un Grammy. Tomlin a joué Linnea Reese à Nashville et Deborah Fiderer dans l’aile ouest.

Sam Waterston comme Sol Bergstein: L’ancien mari de Frankie et père de Coyote et Bud. Sol quitte Frankie pour commencer une relation avec l’ex-mari de Grace, Robert. Waterston est surtout connu pour son rôle de Jack McCoy dans Law & Order.

Martin Sheen comme Robert Hanson: Ex-mari de Grace et père de Mallory et Brianna. Robert quitte Grace et devient l’intérêt amoureux de l’ex-mari de Frankie, Sol. Sheen a obtenu une large reconnaissance pour ses rôles dans Apocalypse Now et The West Wing.

Brooklyn Decker comme Mallory Hanson: Grace et la fille de Robert, et la sœur cadette de Brianna. Decker a fait irruption sur la scène avec un rôle principal dans Adam Sandler dans Just Go with It.

Ethan Embry comme Coyote Bergstein: Fils adoptif de Frankie et Sol, et frère adoptif de Bud. Coyote est un toxicomane en convalescence qui travaille comme enseignant suppléant. Récemment, Embry a eu un rôle récurrent sur Sneaky Pete et un rôle d’invité sur The Walking Dead.

June Diane Raphael en tant que Brianna Hanson: Fille aînée de Grace et Robert, sœur de Mallory et PDG de Say Grace. Actuellement, Raphael exprime Devin dans Big Mouth et coanime le podcast, Comment est-ce arrivé?

Baron Vaughn comme Nwabudike “Bud” Bergstein: Fils adoptif de Frankie et Sol, et frère adoptif de Coyote. Bud a récemment épousé Allison (Lindsey Kraft) et veut devenir rabbin. Vaughn est un comédien qui a joué le robot, Tom Servo, sur la série récemment annulée, Mystery Science Theatre 3000.

Peter Cambor comme Barry: Barry est comptable chez Say Grace et le petit ami de Brianna. Cambor est surtout connu pour avoir joué le psychologue opérationnel Nate Getz sur NCIS: Los Angeles.

Peter Gallagher comme Nick: Magnat des affaires et ancien petit ami de Grace, Nick devient l’amant et le mari de Grace. Gallagher est devenu un père de télévision célèbre après avoir interprété Sandy Cohen dans The O.C.

Michael Charles Roman comme Adam: Assistant exécutif impertinent de Brianna chez Say Grace. Roman avait déjà joué dans Evil et 2 Broke Girls.

Suivant: La série originale Netflix la plus attendue de 2020