Grand Theft Auto Online: Guide de mise à niveau et de réputation

La deuxième ressource la plus importante Grand Theft Auto: en ligne est l’acquisition de RP en accomplissant des missions ou en exécutant des tâches données. RP est l’équivalent de points d’expérience de GTA Online. Ils permettent à un joueur de monter de niveau et d’accéder à une variante d’armes verrouillées et à d’autres objets du jeu. Derrière l’argent, les RP et la mise à niveau du personnage d’un joueur est la tâche la plus importante sur laquelle un nouveau joueur devrait se concentrer. Être diligent dans la montée de niveau d’un personnage permettra à un joueur d’accéder à des objets dans le jeu qui sont verrouillés derrière une restriction de niveau.

L’acquisition de RP dans GTA Online est plus facile à dire qu’à faire. Même compte tenu de l’énorme quantité de choses à faire au sein de la vaste expérience en ligne, l’acquisition de RP est celle qui nécessite une compréhension des tâches les plus fructueuses du jeu. Ces tâches optimales sont cachées sous un marécage de quêtes et de missions facultatives qui sont moins fructueuses que les quelques tâches qui rapportent le plus. Ce guide fournira quelques conseils généraux qui peuvent aider à augmenter les RP d’un joueur et à les mettre sur la voie de devenir un véritable boss du crime dans GTA Online.

L’une des meilleures tâches à accomplir pour obtenir à la fois des gains fiscaux et des montants élevés de RP, les objectifs quotidiens fournis sont essentiels pour passer au niveau supérieur. Les récompenses pour les objectifs quotidiens peuvent sembler décevantes au premier abord, mais à travers une dissection, les récompenses valent certainement le temps investi.

Les paiements initiaux pour la réalisation d’un objectif quotidien sont au mieux corrects, ils fournissent un montant raisonnable à la fois d’argent et de RP au fur et à mesure que vous les remplissez, mais rien à redire. La beauté des objectifs quotidiens est enracinée dans leurs récompenses cohérentes couplées avec le bonus fourni pour compléter une semaine d’objectifs quotidiens.

Pour un joueur qui accomplit ses objectifs quotidiens 7 jours consécutifs, il sera récompensé avec chaque jour de RP en plus d’un bonus de 20 000 points pour avoir accompli une semaine de tâches. Le bonus continue de s’ajouter au fur et à mesure que vous remplissez de plus en plus d’objectifs quotidiens et si le travail d’un mois est terminé, le gain est certainement énorme.

Les objectifs quotidiens ne sont pas seulement un montant constant de RP, il fournit également une incitation massive à la diligence. Assurez-vous donc de remplir vos objectifs quotidiens et de recevoir votre récompense bien méritée.

L’une des meilleures missions à utiliser pour cultiver des RP est les missions de survie au combat. Ces missions bien que faibles dans leur récompense monétaire fourniront aux joueurs une grande somme de RP pour améliorer leur statut dans l’écosystème criminel de GTA Online.

L’efficacité derrière les missions de survie réside dans l’utilisation de l’option de visée libre pour le tir. Si un joueur passe de la visée automatique à la visée libre, chaque ennemi tué pendant sa survie fournit 13 RP. Bien que le manque de visée automatique rende les essais plus difficiles, la grande quantité d’ennemis rencontrés compensera la difficulté. Être capable de gagner 1300 RP en tuant seulement 100 ennemis est une forte incitation à subir les missions de combat.

Ce mode est également un excellent moyen de récupérer des munitions et des armes à ajouter à votre arsenal. Cependant, si vous cherchez à gagner de l’argent grâce à cette méthode, vous n’avez malheureusement pas de chance. Cette méthode devrait être exclusive à l’agriculture RP en raison de son terrible rendement. Donc, pratiquez votre objectif et éliminez certains hommes de main et regardez vos niveaux augmenter et augmenter.

Comme son nom l’indique, ces événements sont exclusivement conçus pour aider les joueurs à augmenter leur niveau et à augmenter leur somme de RP dans GTA Online. Rockstar fournit une variété de types de jeux pour rendre la mouture des RP moins monotone et pour fournir un moyen amusant de mettre à niveau leur caractère particulier.

Des courses aux épreuves de combat, les événements et missions Double RP offrent une variété de types de jeux pour inciter les joueurs à participer. La variété des modes de jeu rend la tâche d’élever des RP moins une corvée et plus un événement amusant. Cependant, cette méthode est directement liée à la compétence d’un joueur dans ce type de jeu particulier. Malheureusement, la seule façon de voir des récompenses massives à travers ce médium est de trouver le succès dans le mode compétitif fourni. Cela peut faire de cette méthode l’une des façons les moins gratifiantes de gérer des RP dans GTA Online.

Heureusement, la simple participation à ces événements récompense les joueurs avec une bonne quantité de RP. Cependant, la meilleure façon d’obtenir des gains massifs dans ces événements est de gagner ou de se classer extrêmement haut dans l’événement. Cela vaudra certainement le temps passé à broyer l’événement. Assurez-vous donc de pratiquer le type de mission donné et utilisez vos nouvelles compétences pour gagner un paiement massif en échange de vos problèmes.

Semblable à l’argent, RP fait tourner le monde de GTA Online. C’est le deuxième pilier principal qui permet aux joueurs affamés de crime d’utiliser les différents éléments du jeu et de profiter pleinement de cette expérience. Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour moudre RP, il est crucial que les joueurs trouvent de la joie dans l’acte. Le simple fait de parcourir l’un de ces conseils rendra le joueur fatigué du jeu et deviendra aigri vers lui. Alors, choisissez une méthode qui peut vous sembler la plus agréable, donc l’acte est moins compliqué et plus une expérience amusante. Les récompenses de fin de jeu toujours aussi convoitées pour un haut niveau feront certainement de l’agriculture la peine à la fin. Alors, utilisez ces conseils pour devenir un chef du crime infâme avec GTA Online.

Grand Theft Auto en ligne est disponible sur PS4, Xbox One et PC.