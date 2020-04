Grand Theft Auto V: 5 raisons pour lesquelles il s’agit du meilleur jeu de Rockstar (et 5 raisons pour lesquelles c’est Red Dead Redemption II)

Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption II sont les deux derniers jeux du méga-éditeur et développeur, Rockstar Games. Les deux ont obtenu des éloges critiques et des ventes immenses que très peu de jeux ont pu. Grand Theft Auto V domine toujours les palmarès des ventes malgré sa sortie en 2013, tandis que l’impact de Red Dead Redemption II sur l’industrie est encore évoqué.

Les deux jeux sont de puissants prétendants aux meilleurs dans le milieu et sont facilement la crème de la crème pour Rockstar dans son ensemble. Voici cinq raisons pour lesquelles GTA V est le meilleur jeu de Rockstar et cinq autres raisons pour lesquelles ce titre devrait aller à Red Dead Redemption II.

10 GTA V: le composant en ligne est toujours un succès

Alors qu’un bon solo est l’un des principaux arguments de vente de tout jeu Rockstar, le multijoueur permet toujours à ces jeux de vivre plus longtemps. Grand Theft Auto Online a été ajouté peu de temps après la sortie de GTA V, avec quelques problèmes qui ont depuis été corrigés, et est maintenant parmi les aspects les plus populaires de tout jeu sorti sur cette génération de console.

Être en mesure de terminer une campagne avec des amis qui implique la planification de cambriolages, la gestion de casinos, la course et même des derbies de démolition de style Mad Max, est toujours amusant. Red Dead Online est également amusant mais a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre le niveau de GTA Online.

9 Red Dead: cadre beaucoup plus intéressant

Il y a très peu de jeux qui se déroulent dans un cadre occidental et Red Dead Redemption II est de loin le meilleur qui soit. Le paysage massif est mûr pour l’exploration à cheval et l’idée de jouer un rôle de cow-boy est le plus grand frisson de tous les jeux de la dernière décennie.

Pensez-y, très peu de jeux permettent aux joueurs de commencer des combats dans des salons ou de voler des trains. Il existe également des moyens de chasser à la frontière. Laisser les joueurs vivre le fantasme d’être un homme des montagnes. Ça ne ressemble à rien d’autre.

8 GTA V: sa musique sous licence est phénoménale

Alors que la partition de GTA V par Tangerine Dream est incroyable en soi, les pistes sous licence constituent une variété de musique lorsque les joueurs conduisent. Chaque station de radio à travers la ville fictive de Los Santos.

Des artistes comme Phil Collins, Danny Brown, NWA, Twin Shadow, Elton John, Waylon Jennings, Freddie Gibbs, CHVRCHES et bien d’autres. C’est la bande originale parfaite pour une promenade nocturne dans la ville ou pour être poursuivi par les flics après un braquage réussi.

7 Red Dead: une musique originale bien meilleure

La partition originale de Woody Jackson pour Red Dead Redemption II est parmi les meilleures du milieu. Des chansons comme «Outlaws from the West» et «American Venom» ponctuent déjà de grandes missions et renforcent l’expérience beaucoup plus loin que la plupart des jeux.

Il y a aussi beaucoup de chansons originales d’autres artistes, comme la légende du R&B D’Angelo prêtant ses talents pour la ballade «Unshaken» ou la superstar de la musique country Willi Nelson chantant «Cruel World». Cela rend le jeu beaucoup plus cinématographique et émotionnel dans l’ensemble.

6 GTA V: fonctionne beaucoup mieux sur les consoles modernes

Grand Theft Auto V est initialement sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2013, où c’était un exploit assez impressionnant. Une fois que le jeu a été porté sur la Playstation 4 et la Xbox One, il comportait des améliorations visuelles et fonctionne beaucoup mieux que Red Dead Redemption II.

L’action s’est sentie beaucoup plus douce et il y avait très peu de ralentissement. Il a fait des plus grands jeux de la septième génération l’un des meilleurs de la huitième génération.

5 Red Dead: beaucoup mieux

Bien que Red Dead Redemption II s’étouffe un peu lorsque le joueur entre dans une ville, dans l’ensemble, il établit probablement la norme pour les graphiques de la console. Les paysages ressemblent à des peintures et des animations faciales sont considérablement améliorées par rapport à Grand Theft Auto V. C’est un jeu magnifique qui parvient à surprendre à chaque tour.

L’attention portée aux détails est également impressionnante, car tout est rendu à la perfection, la vue à la première personne ajoutant une profondeur supplémentaire dans le monde.

4 GTA V: L’humour est beaucoup plus prononcé

L’histoire de Grand Theft Auto V n’est pas la meilleure de la série, mais elle réussit en termes de personnages et d’humour. Franklin, Michael et Trevor sont tous des personnages bien écrits qui ont chacun leurs propres grandes scènes. Beaucoup d’humour dérive également de la satire intelligente, comme le message anticapitaliste global de l’histoire principale. Il y a aussi des bruits constants sur la culture américaine et l’idée de célébrité.

Dans un monde où Marvel Films est souvent critiqué pour ses messages apparemment pro-impérialistes, il est rare de voir une franchise d’un milliard de dollars se moquer aussi ouvertement du processus dans lequel elle gagne de l’argent. En outre, ces stations de radio parlées ont certains des meilleurs commentaires sociaux de tous les jeux.

3 Red Dead: la narration est beaucoup plus forte

Qualifier une histoire de jeu vidéo de «bonne» est plus difficile de nos jours car les jeux sont généralement jugés différemment des films. Bien que la plupart des histoires de jeux vidéo soient géniales, la plupart ont l’impression d’imiter ou de rendre hommage à d’autres films. Des trucs comme Uncharted et Tomb Raider sont excellents mais sont clairement inspirés par Indiana Jones.

L’histoire de Red Dead Redemption II sur un gang dont l’ambition dépasse sa portée est parmi les meilleures du médium car elle se sent cinématographique et astucieuse. L’écriture est presque shakspearean, avec la distribution de voix offrant des performances réfléchies et émotionnelles qui ne sont égalées par aucun autre jeu.

2 GTA V: plus accessible et amusant à jouer

Avec un nom comme Grand Theft Auto, les gens sauront dans quoi ils s’engagent. C’est un jeu sur la conduite et le chaos dans une ville. Il n’y a pas de limites et tout est beaucoup plus amusant et plus facile à saisir.

L’action se déplace à un rythme rapide, avec d’innombrables activités annexes, c’est certainement le genre de jeu pour occuper n’importe qui pendant quelques années.

1 Red Dead: beaucoup plus révolutionnaire et expérimental

Red Dead Redemption II a une fonctionnalité dans laquelle la pression sur la gâchette gauche permet aux joueurs d’interagir avec presque tout. Cela va de parler aux gens à ramasser presque n’importe quoi dans le monde. C’est quelque chose que la plupart des jeux devraient copier immédiatement, car cela change complètement le fonctionnement de l’interaction.

Honnêtement, on dirait que Rockstar a appris ce qu’ils ont fait des jeux GTA et d’autres titres comme Shenmue ou The Elder Scrolls pour offrir une méthode d’interaction qui ne ressemble à rien d’autre.

