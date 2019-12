Grande première pour 'Star Wars: The Rise of Skywalker' avec 5,4 millions d'euros

Dernier film du nouveau Star Wras triloga, 'Star Wars: The Rise of Skywalker'(Buena Vista) est devenu l'une des meilleures sorties de l'année en augmentant 5,4 millions d'euros lors de son premier week-end. Malgré son grand box-office, le film reste en dessous des 6,3 millions d'euros levés par 'Star Wars: The Last Jedi'lors de sa première en 2017. Réalisé par J.J. Abrams, le film a dans sa distribution avec Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'OyDomhnall Gleesone entre autres.

D'un autre côté, le film Sony Pictures, 'Jumanji: niveau suivant«Il a placé le deuxième du box-office espagnol lors de la collecte1,6 million d'euroslors de son deuxième week-end dans nos cinémas (-33%). Suite de 'Jumanji: Bienvenue dans la jungle'(2017) et à son tour la continuation du film avec Robin Williams en 1996, le film est réalisé par Jake Kasdany avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillany, Danny DeVito.

Le film de Walt Disney distribué par Buena Vista, 'Congelé 2'place inférieure au box-office espagnol lors de l'obtention d'une collection de0,9 million d'eurosà sa cinquième semaine en salle (-20%). Un énorme succès pour le film réalisé par Chris Bucky Jennifer Lee, car en cinq semaines et accumule 1 103 millions de dollars au box-office mondial. N'oubliez pas que nous parlons de la suite de la bande d'animation la plus rentable de l'histoire avec 1 274 millions de dollars.

Une autre première se classe quatrième du classement. Il s'agit de'Mon Dieu, mais que t'avons-nous fait … maintenant?'(A Contracorriente Films), la comédie française réalisée par Philippe De Chauveronque a obtenu 0,5 million d'euros collecte de fonds.2014 'Ribbon SchoolMon Dieu, mais que t'avons-nous fait?', cette comédie qui a été un véritable phénomène de box office dans toute l'Europe avec plus de 12 millions de téléspectateurs en France, 4 millions de téléspectateurs en Allemagne et plus de 1,3 million dans notre pays.

Le nouveau film delvaro Fernndez Armero, 'Si j'étais riche'(Paramount Pictures) ferme le top 5 avec une collection de0,4 million d'euroslors de son sixième week-end en salles, 30% de moins que le week-end dernier. Mettant en vedette porlex Garca, Alexandra Jimnez, Adrin Lastra, Diego Martn, Brbara Santa-CruzyPaula Echevarra, cette comédie raconte les aventures de Santi, un jeune homme en difficulté qui, du soir au matin, s'enrichit. Très riche. Exagérément riche.