Gravitas Ventures ramasse la douceur de Zeresenay Berhane Mehari dans le ventre – Blackfilm

Deadline rapporte que Gravitas Ventures a pris les droits américains à la première de Toronto 2019 Douceur dans le ventre, quelles étoiles Dakota Fanning dans l’histoire d’un enfant anglais abandonné en Afrique.

Le distributeur sortira le film numériquement le 8 mai et les théâtres devraient fermer au-delà de cette date en raison de la pandémie de coronavirus.

Réalisé par Zeresenay Berhane Mehari et basé sur le roman à succès de Camilla Gibb, le film co-stars Aquaman co-star Yahya Abdul-Mateen II, Wunmi Mosaku, mieux connu pour la série policière britannique «Luther» et lauréat du BAFTA pour «Damilola, Our Loved Boy» et la star de «The Big Bang Theory» Kunal Nayyar.

Le drame de la romance immigrée voit Lilly Abdal (Fanning), «une femme prise entre deux endroits: l’un de ses parents biologiques et l’autre, où elle a été adoptée, a grandi et est tombé amoureux. Orpheline en Afrique étant enfant, la première expérience de Lilly dans la patrie de ses parents, l’Angleterre, est en tant que réfugiée, fuyant la guerre civile.

Aussi perdue dans ce nouveau monde froid que ses compatriotes immigrants, Lilly devient le cœur de cette communauté privée de ses droits à Londres, tentant de réunir les gens avec leurs familles dispersées. Mais comme son amie Amina le découvre, la mission de Lilly n’est pas purement altruiste et une histoire d’amour perdue passionnée est révélée entre Lilly et Aziz (Abdul-Mateen II), un médecin idéaliste. “

Sweetness In The Belly a été développé par Sienna Films et est produit par Jennifer Kawaja et Julia Sereny (How She Move, Touch of Pink, New Waterford Girl) de Sienna Films avec Alan Moloney (Mary Shelley, Brooklyn, petit déjeuner sur Pluton, entracte) et Susan Mullen (Brooklyn, Maudie) de Parallel Films. Mehret Mandefro (Little White Lie, Difret) et Adrian Sturges (The Enfield Haunting, The Disappearance of Alice Creed) sont des producteurs exécutifs avec Laura Bickford (Che, trafic) et Fiona Druckenmiller (Bêtes d’aucune nation).