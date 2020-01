Green Arrow et les Canaries ont présenté leurs premières images officielles

À la joie des fans de DC Comics, Flèche verte et les Canaries Il a présenté ses premières images officielles du pilote. Rappelons qu’il s’agit d’une série dérivée de Flèche.

Cette 2020 nous apporte la fin de Flèche, l’une des séries les plus appréciées des fans de DC Comics dans Le CW. De cette façon, nous devrons dire au revoir au super-héros Oliver Queen, interpreté par Stephen Amell. Mais de la main de cette triste nouvelle, il y en a une bonne: nous ne dirons peut-être pas du tout Flèche verte. Les producteurs pensent déjà à passer la commande à leur fille Mia Smoak dans un spin-off possible, et le premier contact avec cette idée sera dans l’épisode 8 × 09, intitulé Flèche verte et les Canaries. Et le photos de l’épisode, qui se situera en 2040.

Dans le premier regard publié par EW.com, nous voyons les personnages de Mia (Katherine McNamara), Laurel (Katie Cassidy) et Dinah (Juliana Harkavy) revêtues de leurs costumes de lutte contre le crime dans la 2040 Star City. En outre, une autre caractéristique remarquable des images est l’apparition du personnage de Blance Bertinelli (Raigan Harris), qui a très probablement un lien avec Helena Bertinelli, également connue sous le nom de Hunter. Les photographies de Flèche verte et les Canaries Ils nous montrent également le personnage de Dinah dans sa facette la plus artistique, car nous la verrons chanter et jouer du piano.

Flèche verte et les Canaries Il servira de «pilote de porte dérobée» selon des médias tels que TVLine, c’est-à-dire une présentation de l’intrigue et des personnages du spin-off de Green Arrow, au sein même d’Arrow.

De nouvelles images fixes du pilote «GREEN ARROW AND THE CANARIES» ont été officiellement publiées. (Source: @TheCW) pic.twitter.com/tCWDlK66uU

– TALES TO ASTONISH (@ Webentertainme2) 15 janvier 2020

Flèche et le grand crossover DC

Flèche dit au revoir aux fans en 2020, mais avant de dire au revoir, il a donné son cadeau Crise dans des terres infinies, le grand croisement des super-héros DC.

Le méga événement a commencé le 8 décembre avec un chapitre de Supergirl et il s’est développé au cours du même mois à travers deux épisodes de Le flash et Batwoman

Article précédentGwyneth Paltrow a de nouveau oublié qu’il était dans Spider-Man

Article suivantCapitana Marvel répond aux critiques les plus absurdes de l’UCM

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.