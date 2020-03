Green Lantern devient un méchant classique de Spider-Man

Partager

DC Comics donne une tournure monstrueuse à un méchant de Spider-Man dans les histoires de Green Lantern.

Attention SPOILERS de The Green Lantern: Saison 2 numéro 2, par Grant Morrison, Liam Sharp, Steve Oliff et Tom Orzechowski. Le Lanterne verte le plus important, Hal Jordan Il a combattu toutes sortes de menaces incroyables pour défendre l’univers de DC Comics, mais maintenant il fait face à une nouvelle menace qui présente de nombreuses similitudes avec l’un des plus anciens ennemis de Spider-Man: le vautour. Et vous affronterez le redoutable monstre des déserts du Nevada sur Terre.

Mandaté par Gardiens de l’Univers En rentrant chez lui pour enquêter sur une nouvelle menace, Hal atteint à contrecœur la Terre. Là, il apprend rapidement qu’il doit faire face à la Ornitho-Men, des monstres animaliers qui ont organisé une invasion contre l’humanité. Les bêtes ont kidnappé des résidents et les ont emmenés dans une carrière éloignée à la périphérie de la ville en attendant que leur armée diabolique éclos et lance une offensive complète sur Terre.

Il y a longtemps de nombreux méchants de DC Comics qui ont eu des similitudes avec les méchants Marvels et vice versa.

Les Ornitho-Men rappelez-vous le premier ennemi volant de Spider-man. Surtout le quatrième vautour de Marvel, Jimmy Natale, créé par Mark Waid et Mike McKone en Incroyable Spider-Man numéro 592 2009, qui a également kidnappé et dévoré des humains.

Entouré de Ornitho-Men, il Lanterne verte C’est peut-être le premier repas de leurs petits dans les profondeurs de la carrière du Nevada, avant d’organiser leur plus grande invasion pour conquérir la planète entière. Cependant, la pensée rapide de Hal Conduit à changer rapidement ses plans en assumant son rôle le plus percutant: la figure du père substitut et la boussole morale juste.

Lorsque Hal affronte les nouveau-nés qui éclosent de ses œufs, le Lanterne verte est imprimé dessus. Cela amène le jeune à le confondre avec son père. Hal ordonne sévèrement aux jeunes de vivre vertueusement plutôt que de faire des ravages Ornitho-Men. Les jeunes répondent immédiatement positivement au message de Hal, qui est la première chose qu’ils entendent dans la vie. Le reste du Ornitho-Men Ils désespèrent lorsque leur invasion soigneusement tracée à travers le temps et l’espace est complètement contrecarrée par Hal délivrant un message positif et moral.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.