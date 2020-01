Gretel & Hansel (2020) Critique du film | .

Il est presque impossible de surprendre votre public lorsque vous réinventez un conte de fées des frères Grimm. Grâce à Disney, une bonne partie des histoires folkloriques collectées par le duo ont été fortement désinfectées et saisies par le public au cours du siècle dernier. D’autres studios ont essayé de donner leur empreinte à ces fables en les transformant en superproductions granulaires en direct au cours de la dernière décennie, mais jusqu’à présent, personne n’a réussi à le faire. Gretel & Hansel a l’avantage de ne pas avoir de fonction d’animation Disney à comparer, et retravaille intelligemment Hansel et Gretel en quelque chose de plus proche de La sorcière de Robert Eggers qu’un film d’action. Mais même avec son riche sens du style et son intrigant retour à l’âge, l’approche révisionniste de Gretel & Hansel est trop à moitié cuite pour fonctionner totalement.

Dans cette version de l’histoire, Gretel (Sophia Lillis d’IT) est une fille de seize ans qui lutte pour survivre avec son frère de huit ans Hansel (Sam Leakey) dans une campagne lointaine en proie à la famine. Chassés par leur mère après que Gretel refuse de travailler comme femme de ménage pour un seigneur riche qui a clairement des intentions peu recommandables pour elle, Gretel et Hansel sont aidés par un noble chasseur (Charles Babalola), qui leur conseille de chercher du travail comme bûcherons dans la forêt. Cependant, au cours de leur voyage, le couple tombe par hasard sur une maison au fond des bois et la vieille femme (Alice Krige) qui y vit. Et bien qu’elle leur offre une nourriture abondante et un abri en échange de leur aide autour de sa maison, Gretel se rend vite compte qu’il y a quelque chose de mal à propos de leur hôte mystérieux.

Bien qu’il ait l’étoffe d’un conte de fées révisionniste hollywoodien typique (il n’y a pas de maison de bonbons et Gretel se plaint même de contes de fées avec des princes dans un moment particulièrement poing), Gretel & Hansel commence à se diriger dans une direction beaucoup plus intéressante en se concentrant sur le voyage de Gretel à l’âge adulte à la place. L’histoire de l’écrivain Rob Hayes (New Gods) est racontée en grande partie à travers son point de vue; dans cette version, Gretel est essentiellement obligée de devenir la mère de Hansel à un âge où elle commence à réaliser à quel point les femmes sont accablées dans son monde et se retrouve à aspirer à la liberté. Idéalement, qui devrait venir, mais la sorcière, un personnage qui reconnaît le pouvoir (pouvoir littéral – c’est un conte de fées, après tout) qui grandit au sein de Gretel et la tente d’embrasser l’obscurité au lieu de la lumière.

Lillis et Krige sont tous deux convaincants dans leurs rôles, avec une performance plus silencieuse et plus introspective de Lillis assortie du tour enroulé de ce dernier en tant qu’antagoniste assoiffé de sang, mais étrangement charismatique, du film. Derrière la caméra, le réalisateur Osgood Perkins (le fils de l’acteur de Psycho Anthony Perkins) accroît soigneusement l’effroi et la tension à travers leurs interactions de manière lente, un peu comme il l’a fait dans ses deux précédents films, The Blackcoat’s Daughter and Je suis la jolie chose qui vit à la maison. Il joue également avec le rapport d’aspect – Gretel & Hansel est présenté en 1,55: 1, contrairement à la norme moderne de 2,39: 1 – et remplit la cinématographie désaturée magnifiquement profonde de Galo Olivares avec des touches de couleurs vives, créant un fantasme cadre qui se sent vraiment éloigné du monde réel.

Ce qui retient Gretel & Hansel, c’est, simplement, qu’il ne peut s’éloigner que du matériel source avant de devoir raconter la même vieille histoire. C’est un assez court métrage (un peu moins de 90 minutes), mais malgré toute son atmosphère effrayante, son rythme est lent et le film a du mal à atténuer les choses (il n’y a pas moins de trois séquences étendues où Gretel a une vision / rêve sombre) avant d’arriver à la “torsion”, tout le monde sait qu’il arrive. Le point culminant qui en résulte est étrangement précipité et, bien, anticlimatique, ce qui empêche Gretel & Hansel de rembourser le fil de maturité de Gretel de manière satisfaisante et ne fait que les nouveaux ingrédients du film (comme la trame de fond de la sorcière ou, croyez-le ou non, une scène où Gretel et Hansel se défoncent des champignons) se sentent d’autant plus comme des charges.

Aussi intéressant que Gretel & Hansel sonne sur le papier lorsque vous décomposez ce qu’il essaie de faire, le film réel est un peu d’une beauté sombre. Il y a une poignée de moments bizarres et certains actes captivants de ses rôles féminins, mais il ne parvient pas à réinventer le conte de fées Grimm original comme une parabole d’horreur et de fantasy d’horreur pleine d’engagement. En toute justice, Gretel & Hansel peut avoir quelque chose à offrir aux cinéphiles mineurs qui sont moins familiers avec l’histoire de Hansel et Gretel et trop jeunes pour un film d’horreur classé R qui couvre des thèmes similaires comme The Witch (en supposant qu’ils ne le trouvent pas trop intense et / ou terne). Pour tout le monde, ce ne sera probablement qu’une amélioration partielle par rapport aux autres remakes de contes de fées malencontreux qui ont fait leur chemin dans les théâtres ces dernières années.

Gretel & Hansel joue maintenant dans les salles américaines. Il dure 87 minutes et est classé PG-13 pour les images dérangeantes / le contenu thématique et le bref matériel médicamenteux.