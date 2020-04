Guardians of the Galaxy 2: Pourquoi la bombe de Rocket avait un bouton de mort

James Gunn, directeur de Gardiens de la Galaxie Vol. 2, explique la logique derrière la bombe de Rocket Raccoon utilisée dans le film. Guardians 2 est la suite des Guardians of the Galaxy de 2014, qui a présenté le public à Star-Lord et à son groupe de héros hétéroclites. Parmi ceux-ci se trouvaient respectivement Rocket et Groot, un raton laveur parlant et un être semblable à un arbre. Les deux sont des amis proches, bien que l’exaspération de Rocket avec Groot soit un point récurrent. Cela se produit encore plus souvent dans le deuxième film, car il présente Baby Groot au lieu de la version adulte du personnage montré dans Guardians of the Galaxy.

Gunn a parlé dans le passé de son enthousiasme pour terminer l’histoire de Rocket dans Guardians of the Galaxy Vol. 3. Le film à venir a déjà été annoncé, Gunn revenant en tant que réalisateur. Il a taquiné révélant l’origine de Rocket et a récemment partagé que l’avenir de Rocket dans le MCU avait été mis en place dans le tout premier film des Gardiens. Les cicatrices sur son dos devraient jouer un rôle, bien que des éléments d’histoire spécifiques du Vol. 3 sont toujours sous clé. Comme le film n’a même pas encore de date de sortie, il faudra probablement un certain temps avant que les fans découvrent plus de détails.

En relation: Marvel Phase 4 peut expliquer l’histoire et les cicatrices corporelles de Rocket

Un moment clé de Rocket dans la franchise a jusqu’à présent impliqué sa bombe de Guardians of the Galaxy Vol. 2, qu’il a été forcé d’enseigner à Baby Groot comment fonctionner. Dans l’un des moments les plus drôles du film, Rocket explique à plusieurs reprises qu’un bouton de la bombe fait exploser immédiatement, tandis que l’autre leur donne le temps de sortir. Au cours d’une soirée de visionnage pour le deuxième film plus tôt cette semaine, Gunn explique que ce bouton de mort était pour que Rocket puisse “l’utiliser comme une arme contre quelqu’un qu’il n’aimait pas”. Jetez un œil à l’explication complète de Gunn ci-dessous:

En plus de l’histoire de Rocket dans Guardians of the Galaxy Vol. 3, il semble probable que Gamora jouera également un grand rôle. En effet, la version MCU actuelle de Gamora n’est jamais devenue membre des Guardians. Au lieu de cela, c’est une version plus jeune qui n’a pas encore complètement choisi le chemin du héros. Le Gamora présenté dans Guardians 1 et 2 a été assassiné par Thanos dans Avengers: Infinity War. Pour sa part, la porteuse de Gamora, Zoe Saldana, a déclaré qu’elle était intéressée à jouer une “mauvaise” version du personnage, bien qu’il n’y ait aucune preuve pour suggérer que c’est ce qui va se passer.

Les commentaires de Gunn sur la bombe de Rocket donnent une certaine clarté à une scène hilarante, mais autrement absurde. Il est maintenant logique pourquoi il aurait un deuxième bouton, plus dangereux. Cela parle également de la caractérisation de Rocket jusqu’à présent, car il a été démontré qu’il était rapide et intelligent sur ses pieds. Il est réaliste qu’il ait un bouton mort même sur une bombe qu’il a construite. La prochaine fois que les fans regarderont Gardiens de la Galaxie Vol. 2, la scène devrait avoir beaucoup plus de sens.

Plus: Le nouveau costume de Rocket Avengers est de la bande dessinée la plus importante des gardiens

Source: James Gunn