Guardians of the Galaxy Vol 3: Rocket sera très important

James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, volume 3, révèle certains détails du prochain film de Marvel Studios

Guardians of the Galaxy Vol 3, est l’un des films que les fans attendent le plus de l’univers cinématographique Marvel. Et, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, James Gunn a commencé à révéler certains détails. Cette fois, Rocket sera un grand protagoniste.

Il est notoire que James Gunn travaille pleinement sur Gardiens de la Galaxie Vol 3. Une fois que le réalisateur a fini avec tous les engagements qui le lient à Suicide Squad, le film du Univers cinématographique Marvel Il commencera enfin sa production. Mais maintenant, le réalisateur a révélé qu’un élément clé de la fin de la trilogie sera le bon Rocket Raccon.

Grâce à Twitter, James Gunn Il répondait aux questions posées par les fans. L’un d’eux a profité de l’occasion pour se demander si nous verrons davantage l’origine des Fusée, à peine mentionné dans Gardiens de la Galaxie. Et il s’avère que oui. En plus de cela, Gardiens de la Galaxie Vol 3, le raton laveur sera un personnage très important dans ce troisième opus.

“Je dirai seulement que Rocket est un élément important de ce qui se passera à l’avenir, et beaucoup (comme les cicatrices que nous voyons sur son dos) posent ce que j’ai prévu pour Rocket tout ce temps.” Certains cybernétiques semblent avoir été douloureusement implantés dans son corps. Une de mes parties préférées du film. La solitude et le manque d’attachement de Rocket sont au centre de la franchise pour moi », a déclaré James Gunn.

À quoi s’attendre

Dans le premier épisode de cette franchise, nous pouvons voir que l’un des personnages les moins intéressés à sauver des vies est Fusée, qui se dévoile au début du film qui est le produit de diverses expériences. Tout au long de toutes ses apparitions, il est très contrarié quand il le surnomme comme les autres animaux et semble ne pas savoir ce qu’est un raton laveur.

Il y a très peu d’informations sur ce qui se passera Gardiens de la Galaxie Vol 3Mais des rumeurs avaient précédemment souligné que le créateur de Rocket serait l’un des méchants et qu’il devrait y faire face. En attendant qu’une éventuelle date de sortie soit dévoilée, nous vous disons ici que le film ne présentera pas ces deux personnages Marvel.

