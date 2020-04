Guerres de clones & # 039; L’actrice Ahsoka Voice a été honorée d’être à la hauteur de Skywalker

Star Wars: La guerre des clones L’actrice Ashley Eckstein a été honorée de faire partie de l’année dernière La montée de Skywalker, même si ce n’était que pour un petit caméo. Depuis des années, Eckstein a exprimé Jedi Padawan Ahsoka Tano à travers plusieurs projets, avec The Clone Wars étant son apparence la plus notable. The Clone Wars est récemment revenu pour une septième et dernière saison sur Disney +; le huitième épisode, “Together Again”, devrait arriver sur le service de streaming ce vendredi. La saison 7 a montré un nouveau côté d’Ashoka, qui est devenu un favori des fans de Star Wars.

Ces fans étaient ravis de voir Ahsoka être représenté dans The Rise of Skywalker, le dernier épisode de la saga Skywalker. Techniquement, cependant, ils ne l’ont pas vue; ils l’ont entendue. Dans un moment charnière et culminant, Rey (Daisy Ridley) s’est retrouvée aidée dans sa dernière position contre l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) par les voix de tous les Jedis passés. Bien que cela comprenait des personnages d’action en direct comme Luke Skywalker (Mark Hamill) et Mace Windu (Samuel L. Jackson), les fans étaient heureux de prendre la voix d’Ahsoka parmi les autres.

Dans une nouvelle interview avec CBR, Eckstein a parlé de son camée The Rise of Skywalker, qu’elle a décrit comme “l’un des meilleurs moments de ma carrière, c’est sûr.” Comme Eckstein l’a expliqué, elle a entendu parler de l’opportunité par le biais de son collègue Matthew Wood, acteur vocal de Star Wars, qui travaille également comme ingénieur du son au Skywalker Sound. Il a parlé à Eckstein du projet de mettre en vedette toutes les voix Jedi, et même si elle était enthousiaste à ce sujet, elle ne croyait vraiment pas que cela se produisait avant d’enregistrer enfin ses répliques. Eckstein a ensuite ajouté ceci:

En fait, je n’ai enregistré les lignes qu’en octobre et, une fois que je les ai enregistrées, je n’y croyais toujours pas car tout pouvait arriver dans les films. Comme on dit, il [could have] fini sur le plancher de la salle de coupe. Mais ce n’est que lorsque j’étais assis à la première de The Rise of Skywalker et que j’ai entendu Ahsoka dire “comme il nous a guidés” et je me suis dit: “Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que ça soit arrivé.” C’est donc définitivement un honneur. Clone Wars est considéré comme un canon parce que c’est ce que George Lucas a créé, mais The Rise of Skywalker fait partie de la saga des films Skywalker, et c’est vraiment cool, non seulement professionnellement, de dire que je dois y être, mais plus encore pour Ahsoka être cimenté dans la saga Skywalker des films est vraiment spécial pour le personnage.

Les fans ont longtemps voulu voir Ahsoka apparaître sous forme d’action en direct, et ils pourraient enfin voir leurs souhaits exaucés avec la deuxième saison de The Mandalorian. Rosario Dawson a récemment été interprétée dans un rôle principal, et bien qu’il n’ait pas été confirmé qu’elle joue Ahsoka, beaucoup ont supposé qu’elle l’est. Certains ont été déçus d’apprendre qu’Eckstein ne passerait pas de l’animation à l’action en direct aux côtés de son personnage, mais Eckstein a répondu aux rumeurs avec grâce et a répété qu’elle était toujours reconnaissante d’avoir contribué à donner vie à Ahsoka.

Les fans peuvent continuer à regarder le voyage d’Ahsoka se dérouler tout au long des épisodes restants de The Clone Wars, et ils pourraient la voir sous forme d’action en direct plus tard cette année. Les réactions à son camée La montée de Skywalker prouver qu’il y a toujours un fort désir de la voir apparaître dans le grand univers de Star Wars. J’espère qu’ils en auront l’occasion au fur et à mesure que la franchise se poursuivra.

