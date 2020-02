Gugu Mbatha-Raw rejoint Tom Hiddleston dans Marvel & Disney + Series ‘Loki’ – Blackfilm

La date limite indique que Gugu Mbatha-Raw a été coulé Loki, la série Disney + avec Tom Hiddleston en tant que demi-dieu filou et frère de Thor.

Les détails sur le rôle de Mbatha-Raw sont cachés, mais le site de nouvelles déclare qu’il s’agit d’un personnage de premier plan, décrit comme le rôle principal féminin. En plus de Hiddleston, Mbatha-Raw rejoint les autres membres de la distribution Owen Wilson et Sophia Di Martino dans la serie. Marvel n’avait aucun commentaire.

Dans la nouvelle série Marvel Studios, Hiddleston revient en tant que mercurial Loki, le dieu asgardien du mal et le méchant Marvel préféré de tous, dans des histoires qui se déroulent après les événements de Avengers: Fin de partie. avec Il y aura probablement un lien avec la suite surnaturelle de mai 2021, Docteur Strange et le Multivers de la folie.

Loki est un exécutif produit par le chef du studio Kevin Feige. L’écrivain de la série, Michael Waldronet directeur, Kate Herron, également produit exécutif. Le tournage est en cours à Atlanta pour un début ciblé au printemps 2021.

Mbatha-Raw était une série régulière sur la première saison de la série dramatique Apple TV + The Morning Show, avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. Sur grand écran, elle a récemment joué dans Brooklyn sans mère, aux côtés d’Edward Norton et de Willem Dafoe. Elle sera ensuite vue dans la comédie dramatique britannique Mauvaise conduite, avec Keira Knightley et Jessie Buckley, et dans Viens loin, avec Angelina Jolie et David Oyelowo. De plus, elle a terminé la production du drame de la Seconde Guerre mondiale Summerland.