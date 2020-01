Guide des acteurs de la distribution vocale et des célébrités

Voici toutes les voix de célébrités que vous pouvez entendre BoJack Horseman saison 6, avec quels personnages ils jouent dans la série. La comédie animée de Raphael Bob-Waksberg (bien qu’il s’agisse souvent davantage d’un drame) est parmi les meilleures séries originales de Netflix, et la saison 6 ne laisse pas cette qualité glisser.

Avec la dernière saison de BoJack Horseman saison 6, il y a beaucoup de voix qui reviennent, mais aussi de nouveaux arrivants mémorables. Comme toujours avec BoJack, il y a encore beaucoup de ce que les fans attendent de la série présentée ici. Cela inclut son humour visuel, sa comédie satirique et parfois des scénarios et des rythmes dévastateurs.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: BoJack Horseman: Et si Vincent Adultman était un vrai adulte?

Une grande raison de la qualité et du succès de BoJack Horseman est son casting de voix impressionnant, qui est toujours aussi bon dans la nouvelle série d’épisodes. Voici un aperçu de toutes les voix que vous pouvez vous attendre à entendre dans BoJack Horseman saison 6.

La voix principale de BoJack Horseman Saison 6

Will Arnett en tant que BoJack Horseman: La saison 6 s’articule à nouveau autour du titulaire BoJack Horseman. Cette fois, cependant, il s’agit de son chemin vers la guérison, tandis que son passé le rattrape. En dehors de BoJack, Will Arnett est surtout connu pour son rôle de GOB sur le développement arrêté.

Aaron Paul en tant que Todd Chavez: Après avoir repris son rôle de Jesse Pinkman dans El Camino: A Breaking Bad Movie, Aaron Paul exprime à nouveau Todd, qui cette année a développé une nouvelle application et s’occupe du projet Untitled Princess Carolyn.

Alison Brie en tant que Diane Nguyen: Diane poursuit sa vie et se lance dans une nouvelle relation dans BoJack Horseman saison 6. Elle est à nouveau exprimée par Alison Brie (Community, GLOW).

Amy Sedaris en tant que princesse Carolyn: La saison 6 de BoJack Horseman trouve la princesse Carolyn essayant de jongler avec la vie professionnelle avec la mère de Untitled Princess Carolyn Project, et est de nouveau exprimée par Amy Sedaris (Elf, Shrek’s Snow White).

Paul F. Tomkins comme Mr Peanutbutter: M. Peanutbutter continue d’essayer de naviguer dans sa nouvelle relation dans BoJack Horseman saison 6, avec un nouveau rôle, et est exprimé par Paul F. Tomkins (Meilleure semaine de tous les temps, Tangled: The Series).

Connexes: BoJack Horseman: chaque célébrité qui s’est exprimée

La nouvelle voix récurrente de BoJack Horseman Saison 6

Kristen Schaal comme Sarah Lynn: Sarah Lynn est le plus grand échec de BoJack, et sa mort plane sur tout dans BoJack Horseman saison 6. Nous voyons Sarah à la fois adulte et enfant dans les jours Horsin Around, exprimée en deux chronologies par Kristen Schaal (Bob’s Burgers, Flight of les Conchords).

Aparna Nancherla en rose trémière: La soeur de BoJack est partie à l’université à la saison 6, mais maintient toujours une relation étroite avec son frère. Elle est rejouée par Aparna Nancherla (Inside Amy Schumer).

Julia Chan * comme Pickles Aplenty: Présentée dans la saison 5, Pickles est une serveuse carlin et la petite amie de M. Peanutbutter, exprimée par l’animatrice du Great Canadian Baking Show Julia Chan. (* Une version précédente de cet article indiquait que Hong Chau avait exprimé Pickles dans la saison 6. Chau avait exprimé le personnage dans la saison 5, Chan jouant le rôle cette année; cela a maintenant été corrigé pour refléter cela).

Lakeith Stanfield comme Guy: Le nouveau petit ami de Diane est un caméraman buffalo appelé Guy, qui a une vie de famille un peu compliquée mais semble vraiment prendre soin d’elle. Guy est exprimé par Lakeith Stanfield, connu pour ses rôles à Atlanta et à Get Out.

Diedrich Bader comme Judah Mannowdog: Bader (The Beverly Hillbillies, Office Space) revient sous le nom de Judah, l’ex-assistante très professionnelle de la princesse Carolyn.

Rachel Bloom comme Sharona: La coiffeuse et maquilleuse de Horsin ‘Around, Sharona et BoJack ont ​​un peu de passé ensemble. Elle est exprimée par la star de Crazy Ex-Girlfriend Rachel Bloom.

Sam Richardson en tant que Dr Champ: Un thérapeute – et un cheval – qui essaie d’aider BoJack pendant sa cure de désintoxication. Sam Richardson est connu pour avoir joué Richard Splett dans Veep.

Hilary Swank comme Joey Pogo: La nouvelle célébrité en réadaptation, Joey Pogo est un perturbateur pop-star / mode de la génération Z. Exprimé par Hilary Swank (Million Dollar Baby), qui a été vue sur scène dans “Later” de la saison 1.

Lana Condor comme Casey l’assistant: Le plus récent assistant de Todd – l’un des 12! – est Casey, que Todd engage pour être l’ami de BoJack. Elle est exprimée par Lana Condor, la star de To All The Boys que j’ai aimé avant de Netflix.

Margo Martindale en tant qu’actrice de personnage estimé Margo Martindale: La saison 6 de BoJack Horseman montre une fois de plus qu’il n’y a pas de rôle que l’actrice estimée Margo Martindale (connue pour Justified dans la vraie vie) ne peut pas réussir.

Wendie Malick comme Beatrice Horseman: La mère de BoJack Horseman, dont la mort a été révélée dans la saison 5. Malick est connu pour jouer Nina van Horn dans Just Shoot Me! De NBC.

Stanley Tucci comme Herb Kazzaz: Le créateur de Horsin ‘Around, et quelqu’un avec qui BoJack a ruiné sa relation. Les rôles de Stanely Tucci incluent A Modern Affair, The Lovely Bones et The Hunger Games.

Olivia Wilde comme Charlotte Carson: L’ex-petite amie de Herb et un vieil ami de BoJack jusqu’aux événements de la saison 2. Olivia Wilde est connue pour avoir joué dans House et réalisé Booksmart.

Ilana Glazer en tant que Penny Carson: La fille de Charlotte, Penny revient dans la saison 6 lorsque les journalistes viennent poser des questions sur BoJack. Glazer est le co-créateur et co-star de Broad City.

En relation: La fin de la saison 3 de BoJack Horseman est la plus déchirante de l’émission

Celebrity Guest Stars In BoJack Horseman Saison 6

Raphael Bob-Waksberg comme Charley Witherspoon: Le créateur de BoJack Horseman Raphael Bob-Waksberg exprime une fois de plus Charley Witherspoon, une grenouille d’arbre qui travaille chez Vigor.

Cindy Crawford en tant que Cindy Crawfish: Crawfish est une version aquatique de Cindy Crawford, qui apparaît dans Horsin ‘Around dans un épisode de la saison 6 de BoJack Horseman. Crawford est surtout connue comme mannequin, mais sa carrière d’actrice comprend Frasier et Cougar Town.

Kiersey Clemons comme Jameson: Jameson est l’une des personnes que BoJack rencontre en cure de désintoxication dans la saison 6, épisode 1, et elle lui rappelle Sarah Lynn. Clemons est connu pour Dope et Hearts Beat Loud.

Tim Meadows en tant que père de Jameson: Le père de Jameson, joué par Tim Meadows (SNL, Mean Girls).

Marcia Gay Harden comme Denise: Un autre personnage de réadaptation, Denise fait son chemin à travers les 12 étapes. Marcia Gay Harden a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Pollock et a récemment fait son apparition dans les films 50 Shades.

Christine Baranski comme Amanda Hannity: Baranski (Mamma Mia) revient au rôle de la rédactrice en chef de Manatee Fair Amanda Hannity dans BoJack Horseman saison 6.

Lee Daniels comme Flea Daniels: Lee Daniels (The Butler) apparaît comme le réalisateur de la nouvelle série télévisée, Birthday Dad, et est frustré par M. Peanutbutter.

Chloe Grace Mortez comme elle-même: Chloe Grace Moretz (Kick-Ass) joue le rôle principal dans The Diary of Anne Frankenstein de Flea Daniels.

Michael Barbaro comme lui-même: L’animateur du podcast The New York Times The Daily est la voix de Diane dans la saison 6 de BoJack Horseman.

Stephanie Beatriz comme Gina Cazador: Gina est l’actrice qui a été agressée par BoJack dans la saison 5 et tente de poursuivre sa carrière dans la foulée. Beatriz est surtout connue sous le nom de Rosa Diaz sur Brooklyn Nine-Nine.

JK Simmons comme Lenny Turtletaub: Le producteur de Big Shot Hollywoo Lenny Turtletaub travaille à nouveau avec la princesse Carolyn dans la saison 6 de BoJack Horseman. JK Simmons est connu pour la trilogie Spider-Man et Whiplash.

Weird Al Yankovich en tant que capitaine Peanutbutter: Le capitaine Peanutbutter est le frère de M. Peanutbutter et a ses propres problèmes conjugaux cette année. Il est exprimé par le musicien Weird Al.

Patton Oswalt dans le rôle de Pinky Penguin: Pinky Penguin est un éditeur de livres, et brièvement vu dans un flashback dans la saison 6. Les rôles du comédien Patton Oswalt incluent la voix de Remy dans Ratatouille.

Kristin Chenoweth en tant que Vanessa Gekko: Gekko est un agent de talent Hollywoo et rival de la princesse Carolyn, exprimée par la star de Wicked and Pushing Daisies Kristen Chenoweth.

Jaime Camil comme Jorge Chavez: Jorge Chavez est le beau-père de Todd, expliquant pourquoi son nom de famille est Chavez. Il est exprimé par Jaime Camil (Jane the Virgin).

Maria Bamford comme Kelsey Jannings: Kelsey Jannings est la directrice du Secrétariat et cherche à aborder un film de super-héros féminin dans BoJack Horseman saison 6. Maria Bamford était la star de Lady Dynamite de Netflix.

Stephen Root comme Jeremiah Whitewhale: Le propriétaire du conglomérat Whitewhale, Diane & Guy, essaie de déterrer la saleté sur Jeremiah, exprimé par Stephen Root (Get Out, Barry).

Ben Schwartz comme Rutabaga Rabitowitz: Exprimé par l’acteur Jean Ralphio de Parks & Rec, Rutabaga est un agent de talent hollywoodien.

Keith Olberman en tant que Tom Jumbo-Grumbo: Tom Jumbo-Grumbo est le présentateur de nouvelles sur les célébrités avec un vif intérêt pour les ragots, exprimé par Olberman d’ESPN.

Brandon T. Jackson en tant que Corduroy Jackson Jackson: Acteur sur Secretariat, BoJack l’a trouvé mort d’auto-asphyxie dans la saison 2. Jackson est apparu dans des groupes comme Tropic Thunder et la franchise Percy Jackson.

Jermaine Fowler comme Peter: Auparavant connu sous le nom de Pete Repeat, Peter rencontre Hollyhock lors d’une fête dans la saison 6. Fowler est connu pour Superior Donuts sur CBS.

Paget Brewster comme Paige Sinclair: Le journaliste portant une robe de mariée pour The Hollywoo Reporter, qui enquête sur l’implication de BoJack dans la mort de Sarah-Lynn. Paget Brewster est connue pour ses rôles de Kathy on Friends et Frankie on Community.

Max Greenfield en tant que banques Maximillian: Journaliste en crime de Paige à THR, Max l’aide à enquêter sur BoJack. Max Greenfield est surtout connu pour son rôle principal en tant que Schmidt dans New Girl d’ABC.

Matthew Rhys comme Justin Kenyon: Justin Kenyon est un réalisateur de cinéma à Hollywoo, qui travaille sur un film avec Gina dans la saison 6. Rhys est surtout connu sous le nom de Phillip Jennings dans The Americans, et a récemment joué dans A Beautiful Day in the Neighborhood.

Zach Braff comme lui-même: Zach Braff joue à nouveau une version fictive de lui-même dans BoJack, cette fois dans ce qui semble être un purgatoire, après sa mort en BoJack Horseman saison 4. Braff est surtout connu pour avoir joué à J.D. dans Scrubs.

Lin-Manuel Miranda en tant que Crackerjack Sugarman: L’oncle de BoJack et frère de Beatrice, Crackerjack a été tué dans la Seconde Guerre mondiale, et sa mort a déclenché les évents qui ont finalement conduit à la vie de BoJack. Lin-Manuel Miranda est le créateur de la comédie musicale Hamilton et a joué dans Mary Poppins Returns.

Plus: BoJack Horseman Pokes s’amuse à Deadpool 2

Star Trek: l’attaque de Picard sur Mars et comment il se connecte à l’épisode TNG classique expliqué