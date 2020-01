Guide des acteurs et personnages de HBO’s Avenue 5 | .

Avenue 5 est la série télévisée de science-fiction de HBO, qui marie l’esprit hyper-rapide de Veep avec les futures notes dystopiques de Wall-E de PIXAR. L’émission possède un solide casting de talents comiques, avec Hugh Laurie en tête en tant que capitaine à la barre de l’avenue 5, un navire de croisière interplanétaire appartenant à la Judd Corporation. Lorsqu’une erreur technique inattendue fait dérailler le navire, les 5000 passagers du navire se retrouvent coincés dans un voyage beaucoup plus long que quiconque ne l’avait prévu.

Créée par Armando Iannucci, l’esprit derrière Veep, la comédie politique hilarante et pleine d’esprit de HBO, Avenue 5 est remplie d’une satire acérée mêlée à une bêtise qui frise le slaphappy. La série HBO rassemble les meilleurs comédiens pour offrir une marque unique de farce profane, sombre et souvent mordante qui vise sa loupe à la cupidité et à l’ineptie des entreprises.

Avenue 5 présente un casting avec des personnages féminins forts, des personnages masculins faibles et au moins un personnage qui peut ne pas être la personne qu’il prétend être. C’est un large casting dès la première, et avec 5000 invités coincés à bord de l’Avenue 5, il y a certainement un potentiel pour que plus de personnages soient introduits au fil du temps.

Hugh Laurie comme Ryan Clark – Ryan est le charmant capitaine de l’avenue 5. Il est beau, drôle, robuste et confiant – tout ce que l’on peut attendre de l’homme en charge d’un vaisseau interplanétaire. En plus de sa beauté et de son charme sans effort, Ryan est également considéré par le public comme un héros pour sa gestion d’un incendie à bord de l’avenue 3. Cependant, comme les problèmes commencent à faire surface sur l’avenue 5, il en va de même pour les signes que Ryan peut ne pas être l’homme qu’il semble être.

Bien que Laurie soit surtout connue pour son rôle de Dr Gregory House dans la série de longue date House, l’acteur anglais a participé à un certain nombre de projets acclamés par la critique, y compris (mais sans s’y limiter) A Bit of Fry & Laurie, Veep et The Night Manager. Laurie a prouvé sa capacité à rendre sympathiques des personnages méprisables, et ses précédents rôles peuvent faire allusion au personnage que les téléspectateurs peuvent attendre de la saison 1 d’Avenue 5.

Josh Gad comme Herman Judd – Herman est le propriétaire d’Avenue 5, ainsi que sa société mère, la Judd Corporation. Le milliardaire, qui semble manquer de toute compétence ou connaissance réelle, supervise le fonctionnement de son bateau de croisière futuriste avec bravade et une ignorance presque zen. L’enfant envahi est aussi odieux en personnalité qu’en apparence. Les téléspectateurs peuvent reconnaître Gad pour son rôle de (désormais gay) LeFou dans le remake de Disney en direct de Beauty and the Beast en 2017.

Zach Woods comme Matt Spencer – Matt est le responsable des relations clients à bord de l’avenue 5, mais le nihiliste autoproclamé ne semble pas particulièrement intéressé à satisfaire les clients, mais plutôt à les provoquer tranquillement. Dans un spectacle rempli de personnages originaux, Matt parvient d’une manière ou d’une autre à se hisser au-dessus des autres avec ses calmes non séquencés et bizarres. Dans un épisode, le capitaine Ryan Clark décrit Matt comme un “sauvage [kind] d’inutile “- un bon résumé du personnage. Woods est probablement plus reconnaissable que Jared Dunn de la série à succès de HBO Silicon Valley, bien qu’il ait également joué Gabe Lewis pendant trois saisons de The Office.

Rebecca Front comme Karen Kelly – Karen Kelly prouve que l’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée – mais dans ce cas, elle est moins méprisée et plus gênée. Le spectacle présente le personnage alors qu’elle est à mi-chemin d’une dispute avec Matt Spencer sur ses quartiers d’habitation sur l’avenue 5. Karen est arrogante, confiante et à son crédit, avisée, bien qu’elle soit un passager et ne fasse pas partie de l’équipage du navire , La personnalité autoritaire de Kelly est susceptible d’être utile pendant la crise de la saison 1. Front est une actrice anglaise primée aux BAFTA qui est apparue dans plusieurs comédies britanniques.

Suzy Nakamura comme Iris Kimura – Iris Kimura est la numéro deux de Judd, bien qu’elle soit évidemment la plus compétente (et qualifiée) des deux. Iris agit souvent en tant qu’adjoint de Judd, l’aidant à superviser le fonctionnement de l’avenue 5 et s’assurant que ses nombreuses suggestions, souvent ridicules, soient suivies d’effets. L’iris est vif, émoussé et parfois brutal. Nakamura est un vétéran de la légendaire troupe d’improvisation de Second City, qui est probablement là où elle a perfectionné ses côtelettes comiques pointues. Elle a joué le Dr Park dans la sitcom de courte durée ABC, le Dr Ken, et a eu un certain nombre d’apparitions dans diverses sitcoms.

Lenora Crichlow comme Billie McEvoy – Billie McEvoy est le deuxième ingénieur de l’avenue 5 et se retrouve à assumer beaucoup plus de responsabilités que souhaité suite à l’accident du navire. Billie est une femme forte et confiante, elle est bonne dans son travail et a le sens de l’humour; cependant, elle n’a pas à la fois les compétences interpersonnelles et la patience nécessaires pour gérer la crise à bord de l’avenue 5. Crichlow est une autre actrice anglaise, surtout connue pour son travail sur les programmes britanniques Sugar Rush et Being Human.

Nikki Amuka-Bird en tant que Rav Mulcair – Rav Mulcair est le chef du contrôle de mission de l’avenue 5, qui est exploitée par la société privée Judd Corporation. Rav se voit souvent confier la tâche difficile de superviser une opération technique très compliquée tout en agissant en tant que représentant des relations publiques et guide touristique. Son personnage tout entier rayonne d’une frustration et d’une exaspération fumantes reconnaissables à tous ceux qui ont déjà travaillé dans la gestion intermédiaire. Amuka-Bird est une actrice britannique d’origine nigériane qui est apparue dans diverses émissions de télévision et films, tels que Luther et Jupiter Ascending.

Ethan Phillips comme Spike Williams – Spike est un ancien astronaute qui profite de sa retraite. Il passe son temps à bord de l’avenue 5 à divertir les invités avec ses anecdotes et à enseigner aux enfants les voyages dans l’espace. Il fait partie des 30 premiers astronautes à visiter Mars. Comme Karen, bien qu’il ne soit pas un membre officiel de l’équipe de commandement, son expérience passée avec les voyages dans l’espace se révélera probablement utile tout au long de la saison1. Les fans de Star Trek peuvent reconnaître la voix: Phillips a joué Neelix sur Star Trek: Voyager.

