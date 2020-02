Guide des acteurs et personnages de Queen Sono de Netflix

Voici notre guide pour savoir qui est qui dans le Queen Sono saison 1 casting, et d’où vous pourriez les connaître. Créée par le cinéaste sud-africain Kagiso Lediga, la série Netflix en six parties suit une espionne dont la défunte mère, Safiya Sono, était une révolutionnaire célèbre.

Dans Queen Sono saison 1, le personnage titulaire travaille pour le Groupe des opérations spéciales et tente d’empêcher un soulèvement de guérilla. L’ancien collègue et petit ami de la reine Sono, Shandu, dirige maintenant un groupe rebelle appelé Watu Wema, et a rejoint de force le magnat des affaires russe gourmand Ekaterina Gromova. Tout au long de la saison 1 de Queen Sono sur Netflix, le protagoniste cherche des réponses sur la mort de sa mère, tout en essayant de maintenir des relations saines avec son ami / thérapeute William et sa grand-mère, Mazet.

La saison 1 de Queen Sono présente l’actrice sud-africaine Pearl Thusi dans le rôle principal, ayant précédemment joué dans Quantico d’ABC. La distribution de soutien est remplie d’acteurs talentueux d’Afrique du Sud qui ont également joué dans des films comme Black Panther et Avengers: Age of Ultron. Voici notre guide des acteurs et des personnages de la saison 1 de Queen Sono sur Netflix.

Pearl Thusi en tant que Queen Sono

Pearl Thusi joue le rôle principal dans Queen Sono saison 1, une femme qui cherche à créer son propre héritage. La reine Sono est l’un des meilleurs agents du Groupe des opérations spéciales, mais elle doit garder son occupation secrète pour ses proches. Thusi est surtout connu pour représenter Dayana Mampasi dans Quantico. Elle est également connue pour ses rôles dans The Scorpion King: Book of Souls et Bulletproof 2.

Queen Sono Saison 1 Casting de soutien

Abigail Kubeka comme Mazet: Grand-mère de la reine. Abigail Kubeka a dépeint Cebile / Mme. Fatani dans la série télévisée Wild at Heart.

Khathu Ramabulana comme William Chakela: Thérapeute de la reine. Khathu Ramabulana a interprété Max dans la saison 1 de Shadow.

Sechaba Morojele en tant que Dr. Sidwell Isaacs: Le directeur en chef du SOG. Sechaba Morojele a interprété Ernest Madlazi dans le film Dangerous Ground dirigé par Ice Cube.

Chi Mhende comme Miri Dube: Le directeur général du SOG. Chi Mhende est apparu dans Homeland saison 4.

Loyiso Madinga en tant que Frederique Kazadi: Le technicien de terrain principal du SOG. Loyiso Madinga est connu pour ses travaux d’écriture dans Comedians of the World.

Rob Van Vuuren comme Viljoen: Un analyste SOG paralysé. Rob Van Vuuren a dépeint le colonel Spengler dans Mandela: Long Walk to Freedom.

Kate Liquorish en tant que Ekaterina Gromova: Le propriétaire de Superior Solutions. Kate Liquorish a fait ses débuts au cinéma dans Eye in the Sky et a interprété Ruth First dans la saison 1 de Madiba.

Vuyo Dabula comme Shandu Johnson Magwaza: Un chef rebelle. Vuyo Dabula est apparu dans Invictus, Avengers: Age of Ultron et Mandela: Long Walk to Freedom.

Otto Nobela en tant que Bula Bule: Le camarade moralement en conflit de Shandu. Otto Nobela a dépeint Nkwebe dans Wizard.

James Ngcobo en tant que président Malunga: Un politicien sud-africain corrompu. James Ngcobo est apparu dans The Philanthropist season 1.

Enhle Maphumulo comme Nova: La petite amie de William. Enhle Maphumulo a dépeint Azania dans Broken Vows.

Connie Chiume en tant que Nana: La mère de Miri. Connie Chiume est connue pour ses rôles dans I Dreamed of Africa et Black Panther.

