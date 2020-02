Guide du casting de Dark Fate et nouveau personnage

Dernière mise à jour: 23 février 2020

Le casting de Terminator: Dark Fate présente un mélange de visages familiers et de nouveaux acteurs. Ce film est le sixième film de la franchise Terminator, mais ne sert que de suite aux deux premiers films The Terminator et Terminator 2: Judgment Day, tout en ignorant les trois dernières suites.

Réalisé par Tim Miller (Deadpool) et écrit par David S.Goyer (Krypton), Billy Ray (Captain Phillips) et Justin Rhodes (Grassroots), Terminator: Dark Fate se déroule de nos jours, près de trois décennies après Terminator 2. Il semble que le jour du jugement – le jour où le programme d’intelligence artificielle Skynet devient sensible et lance des armes nucléaires qui tuent des milliards – a été évité, mais cela ne signifie pas que l’humanité est en sécurité. Au lieu de cela, une nouvelle génération de Terminator a été envoyée dans le temps pour tuer une jeune femme, Dani Ramos, qui a un rôle important à jouer dans la guerre entre les humains et les machines.

Le casting de Terminator: Dark Fate qui a été assemblé est un délicieux mélange de membres du casting et de nouveaux arrivants clés. Voici tous les acteurs de Terminator: Dark Fate, ainsi qu’une ventilation du personnage qu’ils jouent.

Arnold Schwarzenegger comme Carl le T-800

Arnold Schwarzenegger joue Carl, un T-800 renvoyé à l’origine pour tuer John Connor qui, dans Terminator: Dark Fate, devient empêtré dans la protection de Dani Ramos contre la Rév 9. Au fil des ans depuis qu’il a accompli sa mission, il a vécu dans le moderne , le monde d’avant le Jugement dernier et a changé, s’éveillant une vie pour lui-même alors que son revêtement de chair vieillit visiblement. Malgré cela, Carl est toujours assez vif pour affronter la Rev 9, une génération beaucoup plus récente et plus performante de Terminator. Maintenant plein de remords pour avoir mis fin à la vie de John, Carl aide Dani et Sarah à vaincre Rev 9 dans une tentative de faire amende honorable, même si cela lui coûte la famille qu’il a bâtie dans les décennies qui ont suivi.

Dark Fate est la cinquième fois que Schwarzenegger joue un Terminator dans la franchise (il a été recréé numériquement dans Terminator: Salvation). La star de l’action fait partie intégrante de la franchise depuis le tout début et a joué un rôle central dans le retour de James Cameron pour Dark Fate. Ce film Terminator est l’un des films les plus médiatisés que Schwarzenegger a réalisé récemment, avec des rôles dans des films indépendants comme Killing Gunther et Maggie faisant partie de ses œuvres les plus récentes.

Linda Hamilton en tant que Sarah Connor

Linda Hamilton revient en tant que Sarah Connor dans Terminator: Dark Fate, la troisième fois que Hamilton a joué le rôle (actualisation d’un camée vocal dans Terminator Salvation). Dans The Terminator, Sarah a été présentée comme la future mère d’un leader de la révolution chassé par des robots du futur. Au Jour du Jugement, elle était devenue une combattante qualifiée, enfermée pour folie, qui fait confiance au T-800 renvoyé pour protéger John. Dans Terminator: Dark Fate, Sarah s’est associée à Grace pour aider à protéger Dani Ramos de la Rev 9. Cela l’a amenée face à face avec Carl, la forçant à revivre la mort tragique de John aux mains du T-800 réformé. À la fin, Carl et Grace sacrifient leur vie pour vaincre Rev 9, laissant Sarah comme la figure mère et le mentor peu orthodoxe de Dani à l’avenir.

Hamilton est peut-être mieux connue pour son rôle dans la franchise Terminator, mais elle a d’autres crédits notables dans son curriculum vitae, beaucoup à la télévision. Les premières années de sa carrière comprennent des rôles dans des émissions populaires comme Hill Street Blues and Beauty and the Beast. Ces dernières années, Hamilton a fait son apparition dans des émissions comme Weeds, Chuck et la série de science-fiction Defiance.

Edward Furlong en tant que John Connor

Edward Furlong est revenu sous le nom de John Connor dans Terminator: Dark Fate, en quelque sorte, car CGI a été utilisé pour recréer son jeune moi juste assez longtemps pour que Carl le T-800 réussisse à le tuer. Cela a marqué sa première apparition dans la franchise de toute nature depuis Terminator 2: Judgment Day en 1991. John était le fils de Sarah Connor, destiné à grandir et à devenir le leader de la résistance humaine contre Skynet et toutes ses machines sensibles après les événements du jugement dernier. Le Jour du Jugement original ayant été évité et John maintenant hors de vue, Dani Ramos s’est levé à sa place et a combattu une force de machine différente.

Le rôle de Furlong (tel qu’il est) dans Dark Fate est sans doute son plus haut profil depuis le jugement dernier. Jouer John Connor dans le deuxième film Terminator a lancé la carrière de Furlong en 1991. Immédiatement après le film, Furlong a décroché des rôles dans des films comme Avant et Après avec Meryl Streep et Liam Neeson, Pet Sematary 2 et Detroit Rock City. Les problèmes de toxicomanie ont gardé Furlong hors de la sphère publique pendant des années, et de nombreux films qu’il a tournés plus récemment sont directement disponibles sur DVD.

Mackenzie Davis en tant que Grace

Dans Terminator: Dark Fate, Mackenzie Davis incarne Grace, un soldat et un assassin homme-machine envoyés du futur pour protéger Dani Ramos, le futur leader de la résistance humaine. Grace est l’un des principaux généraux de Dani et s’est porté volontaire pour être amélioré cybernétiquement afin de devenir un soldat plus efficace dans la guerre contre la Légion, les conquérants de la machine qui sont apparus après l’évitement de Skynet. Malheureusement, elle meurt en sauvant la vie de Dani de la Rev 9, mais Dani est capable d’utiliser sa source d’énergie pour aider à tuer le Terminator avancé.

Davis est connu pour ses précédents rôles dans les séries télévisées de haut niveau Halt and Catch Fire et Black Mirror, ainsi que pour des rôles dans Blade Runner 2049 et The Martian. Après la sortie de Dark Fate, Davis a ensuite été vu dans une adaptation moderne de la nouvelle de Henry James, The Turn of the Screw, intitulée The Turning. Le film a également joué Finn Wolfhard (Stranger Things) et Brooklynn Prince (The Florida Project).

Natalia Reyes en tant que Dani Ramos

Natalia Reyes incarne Dani Ramos, une jeune femme ciblée par le Terminator Rev 9 qui finit sous la protection de Grace et Sarah Connor. Sarah croit à l’origine que Dani est la mère du nouveau sauveur destiné de l’humanité après la mort de John, mais en réalité, Dani est ce sauveur et doit être maintenu en vie à tout prix. Heureusement, elle survit.

Le rôle de Reyes dans Dark Fate la présentera à un public plus international, mais elle a été une présence croissante dans les films et émissions de télévision mexicains au cours de la dernière décennie. Elle a accumulé plus de 20 crédits à ce jour, apparaissant fréquemment pour de longs arcs dans des émissions de télévision en espagnol comme Cumbia Ninja et 2091.

Gabriel Luna comme Rev 9

Gabriel Luna joue le Rev 9, un Terminator envoyé du futur pour tuer Dani. Le design du Rev 9 incorpore des éléments du T-800 et du T-1000: il semble humain mais son extérieur est vraiment en polyalliage mimétique – essentiellement du métal liquide – ce qui le rend presque indestructible de l’artillerie et lui donne la possibilité de se séparer du plus squelette normalisé en dessous. Les bras du Rev 9 se transforment également en lames, ce qui en fait une véritable menace dans les combats au corps à corps, comme l’ont finalement expérimenté Sarah, Carl et Grace. Rev 9 finit par atteindre sa fin grâce à un effort d’équipe, mais pas avant de tuer le père et le frère de Dani, ainsi que de blesser mortellement Grace et Carl.

Le rôle de Luna en tant que Rev 9 est le plus important à ce jour. Il a éclaté sur les agents de ABC de S.H.I.E.L.D., où il a joué Robbie Reyes alias Ghost Rider. Plus tôt dans sa carrière, Luna a joué des rôles de télévision dans des émissions telles que Prison Break, NCIS: Los Angeles et True Detective.

Diego Boneta comme Diego Ramos

Diego Boneta joue Miguel Ramos, le frère aîné de Dani. Il protège Dani lorsque le Rev 9 apparaît, sautant dans l’action pour l’aider à rester en sécurité. Miguel conduit le camion de fuite alors que lui, Dani et Grace échappent à la Rev 9 dans Terminator: la poursuite sur l’autoroute à grande vitesse de Dark Fate. Malheureusement, il devient la première personne à sacrifier sa propre vie pour sauver Dani de la poursuite de Rev 9.

Boneta agit régulièrement depuis 2004. Il est passé de la télévision mexicaine à la télévision américaine après avoir décroché un rôle dans Pretty Little Liars en tant que Alex Santiago, un passage qui a duré de 2010 à 2011. Depuis lors, les rôles notables de Boneta incluent le redémarrage 90210 de 2010, l’adaptation de Broadway musical Rock of Ages, et la saison 1 de Scream Queens.

